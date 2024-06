Cattivissimo Me 4: nuovi spot tv, featurette e un video con il nuovo singolo “Double Life” di Pharrell Williams

L’appuntamento nelle sale è con Universal Pictures international Italy, in anteprima il 7 agosto e dal 21 agosto nei cinema per l’uscita ufficiale.

Illumination ha pubblicato una serie di nuovi e spassosi video di di Cattivissimo Me 4, e una delle novità più interessanti è che i Minion acquisiranno superpoteri per aiutarli a combattere il personaggio malvagio di Will Ferrell. Anche se la storia segue ancora Gru e il suo viaggio, il franchise continua a concentrarsi principalmente sui Minion, ormai beniamini del pubblico di tutte le età.

Cattivissimo Me 4 – Trama e cast

Questo nuovo capitolo è incentrato su Gru (Steve Carrell) e Lucy (Kristen Wiig) e le loro ragazze, Margo (Miranda Cosgrove), Edith (Dana Gaier) e Agnes (Madison Polan) “mentre danno il benvenuto a un nuovo membro nella famiglia, Gru Jr., che è intento a tormentare suo padre. Gru affronta una nuova nemesi in Maxime Le Mal (Will Ferrell) e la sua fidanzata femme fatale Valentina (Sofia Vergara), e la famiglia è costretta a fuggire.

Il film introduce anche nuovi personaggi doppiati in originale da Joey King, Stephen Colbert e Chloe Fineman. Il cast di doppiatori dell’edizione italiana include Max Giusti che riprese il ruolo di Gru e Stefano Accorsi nei panni del nuovo cattivo Maxime Le Mal.

Cattivissimo Me 4 – Nuovi spot tv in lingua originale

La sceneggiatura del nuovo film è scritta da Mike White (School of Rock, The White Lotus) e il regista del franchise Chris Renaud (Animali – Vita da animali 2) torna al timone dopo esserne stato lontano per un decennio. L’ultima volta Renaud ha diretto Cattivissimo Me 2, e questa volta condivide i compiti di regia con Patrick Delage al suo debutto alla regia.

Cattivissimo Me 4 – Nuovi promo “Megaverse” e “Robolox”

Disponibile un nuovo divertente video promozionale in cui Steve Carrell parla dei Mega Minions, una squadra di cinque Minion “con un potere incredibile” e “zero responsabilità”. Carrell continua ad accennare ai film sui supereroi introducendo il “Megaverse” della Illumination, che è ovviamente ispirato a ciò che Marvel Studios e DC Studios hanno fatto con i loro franchise di supereroi.

Carrell dice che ci saranno “50 storie di Mega Minions interconnesse” e presenta una grafica dietro di lui che mostra un programma di film e programmi TV che verranno rilasciati nei “prossimi 100 anni”. Questa è presa i giro delle presentazioni che Kevin Feige fa per la Marvel ogni volta che annunciano una nuova line-up di film.

Alcuni dei titoli fittizi includono Mega Minions: Despicable in Denver e Mega Minions: Electric Gru-Galoo. La didascalia del video recita anche: “La gerarchia del potere nell’universo di Illumination sta per cambiare”. Questo è ovviamente cenno al film DC di Black Adam con Dwayne Johnson.

Il video musicale di Pharrell Williams

La Columbia Records ha pubblicato la canzone originale “Double Life”. La traccia inclusa nella colonna sonora è scritta ed interpretata da Pharrell Williams ed è disponibile per lo streaming/download su tutti i principali servizi di musica digitale, incluso Amazon.

