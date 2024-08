Cattivissimo Me 4 ha esordito nei cinema di tutto il mondo registrando, nel momento in cui stiliamo questa recensione, il terzo più alto incasso del 2024 ($880,800,000), subito dietro a Deadpool & Wolverine e Inside Out 2, anche questi ultimi ancora nelle sale. Attualmente il film di Illumination è anche il quinto incasso del franchise (inclusi i film dei Minions) nonché il più costoso (100 milioni di dollari di budget) realizzato sinora.

In “Cattivissimo Me 4”, Gru (Steve Carell / Max Giusti) affronta un nuovo e vendicativo nemico che arriva dal passato: Maxime Le Mal (l’icona della commedia Will Ferrell / Stefano Accorsi) e la fidanzata, la femme fatale Valentina (candidata all’Emmy Sofia Vergara /Laura Romano). Con questi due “cattivi” a piede libero, la famiglia di Gru sarà costretta alla fuga, mentre i Minions saranno “tutti” arruolati nella Lega Anti-Cattivi (AVL).

Cattivissimo Me 4 – La recensione

Per questo quarto film del fortunato franchise d’animazione, che arriva a ben sette anni da Cattivissimo Me 3, Illumination e il regista Chris Renaud realizzano un sequel iperdinamico e un filo carico di trame collaterali. Tutta questa “carne al fuoco” però non inficia il risultato finale, poiché grazie a gag irresistibili, gli immarcescibili Minion e tanta ma proprio tanta azione (quasi un tanto al chilo), Renaud riesce a mascherare bene alcune evidenti lacune: vedi un interessante “cattivo” ibridato con uno scarafaggio che purtroppo si perde lungo la strada e diventa un personaggio collaterale.

“Cattivissimo Me 4” ripropone alcuni escamotage narrativi stranoti, la famiglia che entra in una sorta di programma protezioni testimoni e fatica a mantenere la copertura, vedi Cose nostre – Malavita con Robert De Niro; c’è anche la ragazzina vicina di casa che ricatta Gru e lo costringe a lavorare con lei, come accade nella commedia My Spy con Dave Bautista che ha recentemente generato un sequel. Accenniamo anche all’arrivo in famiglia di un vivace bebè che finisce nelle mire del “cattivo” di turno che per vendetta ne vuole fare il suo “allievo”, proprio come accadeva ne Gli Incredibili di Pixar.

In mezzo a questa bagarre che strappa più di qualche risata, viene introdotto anche il “Megaverse” della Illumination, che ovviamente fa il verso agli universi cinematografici condivisi di Marvel e DC. Per questo con un super-siero alla “Captain America” cinque fortunati Minion assumono il ruolo di supereroi noti come “Mega Minion”, tra di loro parodie di Mr. Fantastic e La Cosa dei Fantastici 4 e del mutante Ciclope degli iconici X-Men. Se “da grandi poteri derivano grandi responsabilità” viene da sé che “da grandi pasticcioni deriveranno inevitabilmente grandi disastri”.

Nonostante “Cattivissimo Me 4” sia davvero carico e in qualche caso sin troppo frenetico, resta un prodotto “formato famiglia” assolutamente godibile con gradi che vanno dall’adorabile allo spassoso fino al commovente andante, ci riferiamo alla parte in cui Gru cerca di stabilire un rapporto con il recalcitrante figlioletto che regala al film parecchio divertimento extra.

Insomma se si vuol criticare tanto per farlo, di sbavature “Cattivissimo Me 4” ne ha e anche di vistose, ma noi preferiamo riportarvi la sensazione di puro divertimento che il film ci ha trasmesso, sensazione che insieme ad un’animazione sempre più sopraffina ci ha regalato anche stavolta dell’ottimo e godibilissimo intrattenimento “formato famiglia”.

Curiosità sul film

Proprio come in Cattivissimo me 3 (2017), Agnes viene nuovamente rielaborata a causa dei requisiti di età.

Quando Gru e la sua famiglia irrompono nel castello, la targa sulla scrivania recita Preside Übel Schlecht. Questo si traduce letteralmente come “Preside Cattiva Cattiva”.

Miranda Cosgrove aveva 17 anni quando ha dato la voce a Margo nel primo film. Al momento del quarto film, ne aveva 31 di anni quando il film è entrato in produzione.

Il nome dell’alma mater di Gru è Lycee Pas Bon. Tradotto dal francese il nome è Liceo- Non Buono.

Costato 100 milioni di dollari, questo è il film più costoso del franchise. È anche il film Illumination più costoso, a pari merito con Super Mario Bros – Il film (2023).

I Mega Minion sono Dave (super forza), Gus (minion volante con mantello blu e testa a banana), Tim (il più alto del gruppo con capacità di allungarsi), Mel (occhio laser) e Jerry (corpo di pietra con capacità di divorare tutto).

Durante la scena in cui i Minion mangiano nella sala relax dell’AVL, si può vedere un notiziario trasmesso sui televisori in sottofondo. Dopo che il Mega Minion Mel distrugge il satellite nello spazio con il suo laser gigante, tutti i televisori mostrano una statica nera, presumibilmente perché hanno perso il segnale connesso al satellite ora danneggiato.

Questo film segna il divario più lungo tra i film di “Cattivissimo me”. Il divario tra Cattivissimo me (2010) e Cattivissimo me 2 (2013) è stato di 3 anni, il divario tra Cattivissimo me 2 (2013) e Cattivissimo me 3 (2017) è stato di 4 anni, e il divario tra Cattivissimo me 3 (2017) e questo film è di 7 anni.

Steve Carell (Gru), Miranda Cosgrove (Margo), Dana Gaier (Edith) e Pierre Coffin (I Minions) sono gli unici membri del cast ad aver doppiato i rispettivi personaggi in tutti e quattro i film principali. Anche se Kristen Wiig (Lucy) era anche nel primo film, aveva doppiato un personaggio diverso, Miss Hattie.

Sebbene non parli, la madre di Gru ha un cameo alla fine del film.

Il cane nella scena della stazione di servizio sembra essere lo stesso modello usato per Max in “Pets – Vita da animali”, ma con una pelliccia più lunga e scura.

Animazione dei personaggi e CG sono state completate da Illumination Studios Paris.

Il quarto capitolo numero sei distribuito nelle sale di un franchise di film d’animazione di tutti i tempi (senza contare gli spin-off) dopo Shrek 4: e vissero felici e contenti (2010), L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva (2012), Toy Story 4 (2019), Hotel Transylvania – Uno scambio mostruoso (2022) e Kung Fu Panda 4 (2024), tutti tranne uno dei quali sono stati anche i primi “quarti sequel” realizzati dai rispettivi studi di animazione.

Alla fine del terzo film, Agnes si è riferita a Lucy chiamandola mamma. In questo film, si riferisce ancora a lei come mamma.

Quando Silas dice “Assemble the Mega-Minions” è una parodia della frase “Avengers, assemble!” come nella serie di film Marvel.

Il primo film della Illumination a presentare l’animazione completa del logo della Universal Pictures da Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo (2022).

Questo film è il primo del Megaverse, un universo cinematografico che presenta i Mega Minions.

L’aspetto di Valentina, doppiata da Sofía Vergara, ha una forte somiglianza con l’attrice e modella spagnola Rossy de Palma, nota come “dama Picasso” e per le sue apparizioni nei film di Pedro Almodóvar a fine anni 80 e inizio anni 90.

Somiglianza con Gli Incredibili. In entrambi i film, c’è un personaggio bambino il cui sogno è di essere un protetto del personaggio principale. Incredi-boy si trasforma in Sindrome ma, per fortuna, Poppy si rivela un’alleata piuttosto che una nemica.

Quando Lucy viene braccata al superrmercato da una Melora infuriata, la colonna sonora è dei film di Terminatorm in particolare il modo di correre di Melora è lo stesso del T-1000 in una scena di inseguimento di Terminator 2 – Il giorno del giudizio.

Joey King, che in originale presta la voce a Poppy Prescott, è lam protagonista della trilogia di commedie The Kissing Booth di Netflix. In quel film, Joey interpreta Elle, che è esperta nel famoso videogioco Dance Dance Revolution. Poppy Prescott imita queste stesse intense mosse di danza in coppia con il suo gatto nel videogioco da sala giochi che tiene nella sua casa sull’albero.

I personaggi del film sono apparsi in uno spot pubblicitario per la Volkswagen Atlas del 2024.

Curiosità con SPOILER sul finale del film

Verso la fine del film, tutti i cattivi di Cattivissimo me (2010), Cattivissimo me 2 (2013) e Cattivissimo me 3 (2017), così come Minions (2015) e Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo (2022) possono essere visti come detenuti nella prigione AVL.

Elastic Minion salva un treno proprio come ha fatto Tobey Maguire in Spider-Man 2 (2004), con alcuni effetti comici.

Il fratello di Gru, Dru, fa un cameo alla fine del film.

Nel numero musicale in prigione alla fine del film Maxime e Gru suonano insieme Tears for Fears: Everybody Wants to Rule the World (1985).

L’inquadratura finale tra Maxime Le Mal e Gru nella prigione prima del numero musicale è tratta dal video musicale Tears for Fears: Head Over Heels del 1985 (a 1 min e 48 secondi).

Cattivissimo Me 4 – Il promo del “Megaverse”

In questo divertente video promozionale Steve Carrell parla dei Mega Minion, una squadra di cinque Minion “con un potere incredibile” e “zero responsabilità”. Carrell continua ad accennare ai film sui supereroi introducendo il “Megaverse” della Illumination, che è ovviamente ispirato a ciò che Marvel Studios e DC Studios hanno fatto con i loro franchise di supereroi.

Carrell dice che ci saranno “50 storie di Mega Minions interconnesse” e presenta una grafica dietro di lui che mostra un programma di film e programmi TV che verranno rilasciati nei “prossimi 100 anni”. Si tratta di un’altra presa in giro, stavolta delle presentazioni che Kevin Feige fa per la Marvel ogni volta che annunciano una nuova line-up di film.

Cattivissimo Me 4 – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Heitor Pereira (Angry Birds- Il film, Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio, Smallfoot, I Puffi, Paw Patrol: The Movie, My Little Pony: una nuova generazione), Pereira precedenza ha composto anche le musiche dei primi tre capitoli della serie, così come entrambi i film dei Minions.

(Angry Birds- Il film, Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio, Smallfoot, I Puffi, Paw Patrol: The Movie, My Little Pony: una nuova generazione), Pereira precedenza ha composto anche le musiche dei primi tre capitoli della serie, così come entrambi i film dei Minions. Nell’album della colonna sonora è inclusa anche una cover di “Everybody Wants to Rule the World” dei Tear for Fears eseguita dal cast vocale della commedia animata.

eseguita dal cast vocale della commedia animata. La colonna sonora del film include i brani: Despicable Me di Heitor Pereira & Pharrell Williams / Double Life di Pharrell Williams / Word Up! dei Cameo / Unbelievable di EMF / Hot for Teacher dei Van Halen / Boombayah di Blackpink / Freedom di Pitbull / I’m Too Sexy di Right Said Fred / Cold Heart (Pnau Remix) di Elton John & Dua Lipa / Dynamite dei BTS / Gonna Die Alone di Hanni El Khatib / Karma Chameleon di Ali Dee / Main Title (Terminator 2 Theme) di Brad Fiedel / Through the Fire and Flames dei DragonForce / None of Your Business di Teezo Touchdown

1. Nighttime Arrival (0:51)

2. A Reunion of Rivals (3:57)

3. The Gru House (2:20)

4. A Message from Maxime (0:52)

5. Time to Leave (1:04)

6. Debrief (0:33)

7. Karl’s Bus (0:34)

8. Arrival in Mayflower (0:53)

9. New Identities (3:35)

10. Maxime’s Roach Army (1:36)

11. High-Stakes Pretending (1:43)

12. Meeting the Neighbors (2:20)

13. AVL’s Newest Recruits (0:43)

14. We Need Volunteers (0:34)

15. The Megaminions (0:54)

16. Karate Class (1:55)

17. Secret Technique (0:57)

18. Little Cucarachas (1:16)

19. Balloons (0:53)

20. Blackmail (1:40)

21. Break Room (1:41)

22. Tennis Guy (1:44)

23. I Won’t Let Gru Win (1:11)

24. Gas Station (2:08)

25. The Supermarket (1:54)

26. Trampoline (0:43)

27. Poppy’s Plan (1:51)

28. The Megaminions Try Good Deeds (3:06)

29. Arrival at Lycée Pas Bon (0:46)

30. Honey Badger Heist (7:25)

31. Up to No Good (0:54)

32. We Got Him (0:37)

33. Parents’ Playdate (0:54)

34. A Couple of Pros (1:52)

35. Ubelschlect at the Door (1:05)

36. Our Cover is Blown (0:28)

37. Call the AVL (0:52)

38. Megaminions Assemble (1:05)

39. The Battle of the Gru House (2:46)

40. The Battle for Baby Gru (5:06)

41. Megaminions Save the Day (0:29)

42. A Good Dad (2:17)

43. Gru’s Apology (1:19)

44. Everybody Wants to Rule the World – Despicable Me 4 Cast (2:35)

La colonna sonora di “Cattivissimo Me 4” è disponibile su Amazon.

Fonte: IMDb / Wikipedia