C’è Ancora Domani: grande successo in Francia per il film di Paola Cortellesi (dal 31 marzo su Sky, NOW e Netflix)

C’è Ancora Domani di Paola Cortellesi, in arrivo il prossimo 31 marzo su Sky, NOW e Netflix, non solo conquista la critica d’Oltralpe, ma riscuote anche un grande successo per quanto riguarda gli incassi post-pandemia.

“C’è ancora domani” è il primo film italiano in Francia per numero di presenze nel periodo post-pandemia. Al primo weekend di uscita, il film, distribuito nei cinema francesi da Universal con il titolo Il reste encore demain, registra un numero di presenze nelle sale pari a 118 000 con un incasso di circa 800 000 euro.

“C’è Ancora Domani” racconta la storia di Delia, interpretata da Paola Cortellesi, madre di famiglia degli anni ’40 alle prese con un marito violento e una famiglia da portare avanti su spalle che si rivelano più capienti di quel che appaiono. Tra umiliazioni quotidiane e violenza domestica, Delia sembra non avere altra scelta se non quella di annullarsi, almeno fino a quando l’arrivo di una lettera misteriosa però, le accenderà il coraggio per rovesciare i piani prestabiliti e immaginare un futuro migliore, non solo per lei.

C’è Ancora Domani – La critica francese

Invocando il passato, la regista italiana ha creato un film toccante e attuale che risuonerà in ogni donna, indipendentemente dalla generazione – Première Diretto con vitalità, illuminato da momenti di sfrenata allegria, venato di un’ironia quasi burlesca, C’è ancora domani si colloca sul filo di una tragicommedia che ha il merito di far sentire, in mezzo alle vecchie voci del passato, la speranza di un futuro migliore – Le Monde Cortellesi osa tutto e colpisce nel segno – L’ Obs Una toccante storia di emancipazione – Le Journal du Dimanche Un’impresa cinematografica inaspettata, crudele, divertente, senza compromessi ed essenziale per più di una ragione – Bande à part Un piccolo miracolo – Télé Loisirs Una luminosa tragicommedia sul patriarcato – Elle La forza di questo film femminista è che tratta un argomento oscuro in modo molto originale, oscillando tra umorismo, leggerezza e dramma – Le Parisien Un’opera prima audace, sapiente e piena di guizzi. E soprattutto sconvolgente – Télé 2 Semaines Questo primo film dell’attrice Paola Cortellesi unisce femminilità e libertà – Voici Paola Cortellesi si muove con grazia e intelligenza tra fantasia, gravità, umorismo, poesia, prendendo in prestito tanto dalle commedie musicali quanto dal neorealismo. La colonna sonora spazia tra varietà, opera, hip-hop… che bella libertà – Sud Ouest