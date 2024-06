La Pellicola D’oro 2024, vincitori: Miglior attore Valerio Mastandrea e Miglior attrice Paola Cortellesi

Si è tenuta nella magica cornice di Via Veneto a Roma la cerimonia di premiazione de La Pellicola D’oro 2024 giunta alla XIV edizione. La cerimonia ha fatto seguito alla presentazione delle nomination e dei premi speciali avvenuta presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy lo scorso maggio.

Presenti all’elegante kermesse grandi personalità del cinema italiano accorse a ricevere l’ambito premio promosso ed organizzato dall’Ass.ne Culturale “S.A.S. Cinema” di cui il presidente è lo scenografo e regista Enzo De Camillis. Quest’anno si sono incrociate generazioni diverse di attori e addetti ai lavori votati da una giuria composta da 260 professionisti e premiati durante la serata condotta magistralmente da Sabina Stilo.

Il premio cinematografico, nasce e vuole sostenere i mestieri e l’artigianato del nostro cineaudiovisivo italiano che sono l’ossatura portante di un film.

Protagonisti della serata, oltre alle maestranze, i volti noti del grande e piccolo schermo presi dall’assalto dei fotografi. Tra questi: Elena Sofia Ricci, Michele Placido e Sergio Martino che hanno ricevuto il Premio Speciale. Inizia la serata e durante la premiazione di Giorgia Passarelli, Direttrice di Produzione del film “C’è ancora domani” arriva a sorpresa sul palco Paola Cortellesi che riceve anche il premio come Miglior Attrice Cinema. Mentre il premio come Miglior Attore Cinema è stato conferito a Valerio Mastandrea e vincitori dei premi Miglior Attore e Attrice Fiction sono stati Michele Riondino e Miriam Leone che hanno ringraziato gli organizzatori attraverso un videomessaggio. Tra i presenti in gara, gli attori Michele Di Mauro, i giovani Greta Gasbarri e Gianmarco Franchini.

Tra gli ospiti presenti, inoltre, gli attori: Francesco Gheghi, Mita Medici, Maria Pia Calzone, Emilio Franchini, il regista Pierfrancesco Pingitore, la costumista Graziella Pera, i produttori Matteo Levi, Sergio Giussani e Gianluca Leurini, la speaker radiofonica Myriam Fecchi e il regista Ivano De Matteo che ha ricevuto il premio giovani (giuria composta dagli studenti dell’Istituto Cine TV Rossellini di Roma) per il Miglior film “Mia”.

L’Assessore alla Cultura Miguel Gotor, il Vice Direttore di Rai Fiction Ivan Carlei, la Direttrice RAI di Isoradio Alessandra Ferraro, la direttrice di Roma Lazio Film Commission Cristina Priarone, il Presidente dell’Associazione Via Veneto la Dott.ssa Elisabetta Calò, il Commissario Straordinario della FilmCommissionLazio Mariella Troccoli, la Presidente di Genova Liguria Film Commission Cristina Bolla, il regista e scenografo Massimo Spano, il Presidente del MEI Paolo Masini e l’Avv. Giovanna Silvaggi.

Hanno aderito al premio: Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il MiC DG Cinema, Ministero della Marina Militare, Regione Lazio, Comune di Roma Assessorato alla Cultura, il Centro Sperimentale di Cinematografia, Cinecittà, RAI Fiction e RAI Muvie, RomaLazioFilmcommission, ANICA, APA, Cinecittà, FiTel, Panalight, Macomoco, Framinia, Clik Service, Leur Trasporti, Studios, Associazione Via Veneto.

La Pellicola D’oro 2024 – Vincitori Cinquina

Direttore Di Produzione: Giorgia Passarelli – C’è Ancora Domani

Operatore Di Macchina: Fabrizio Vicari – L’ultima Volta Che Siamo Stati Bambini

Capo Elettricista: Fabio Capozzi – C’è Ancora Domani

Capo Macchinista: Fabrizio Diamanti – Adagio

Attrezzista Di Scena: Claudio Stefani – Il Sol Dell’avvenire

Sarta Di Scena: Laura Antonelli – Mixed By Erry

Tecnico Di Effetti Speciali: Pasquale Catalano – Con La Grazia Di Un Dio

Sartoria Cineteatrale: Annamode – Il Sol Dell’avvenire

Capo Costruttore: Corraro Corradi – L’ultima Volta Che Siamo Stati Bambini

Storyboard Artist: Marco Letizia – Come Pecore In Mezzo Ai Lupi

Capo Pittore Di Scena: Giancarlo Di Fusco – Mixed By Erry

Maestro D’armi: Franco Maria Salomon – Il Sol Dell’avvenire

Creatore Di Effetti Sonori: Marta Billingsley – il sol dell’avvenire

Attore Protagonista: Valerio Mastrandrea – C’è Ancora Domani

Attrice Protagonista: Paola Cortellesi – C’è Ancora Domani

Vincitori Terna

Direttore di produzione: Barbara Busso – I Bastardi Di Pizzofalcone 4

Operatore Di Macchina: Emiliano Leurini – Domina 2

Capo Elettricista: Stefano Proietti – I Leoni Di Sicilia

Capo Macchinista: Flaviano Ricci – Call My Agent

Attrezzista Di Scena: Cristiano Gobbi – I Leoni Di Sicilia

Sarta Di Scena: Maria Pia Rossi – Domina 2

Tecnico Di Effetti Speciali: Franco Ragusa – Domina 2

Sartoria Cineteatrale: Tirelli – Domina 2

Capo Costruttore: Simona Balducci – Domina 2

Storyboard Artist: Marco Valerio Gallo – I Leoni Di Sicilia

Capo Pittore Di Scena: Domenico Reordino – Domina 2

Maestro D’armi: Emiliano Novelli – Call My Agent

Creatore Di Effetti Sonori: Studio 16 Group – Everybody Loves Diamonds

Attore Protagonista: Michele Riondino – I Leoni Di Sicilia

Attrice Protagonista: Miriam Leone – I Leoni Di Sicilia