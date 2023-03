Il Sol dell’Avvenire: trailer e anticipazioni del nuovo film di Nanni Moretti (Al cinema dal 20 aprile)

Dal 20 aprile 2023 nei cinema d’Italia con 01 Distribution Il Sol dell’Avvenire, il nuovo film del regista Nanni Moretti che lo vede anche protagonista al fianco di Mathieu Amalric, Margherita Buy, Barbora Bobulova e Silvio Orlando.

Il Sol dell’Avvenire – Trailer e cast

Il cast del film: Mathieu Amalric, Barbora Bobulova, Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando, Zsolt Anger, Jerzy Stuhr, Teco Celio, Valentina Romani, Arianna Pozzoli, Elena Lietti, Flavio Furno, Blu Yoshimi, Francesco Brandi, Michele Eburnea, Laura Nardi, Giuseppe Scoditti, Arianna Serrao, Blu Yoshimi e Sun Hee You.

Curiosità sul film

Nanni Moretti dirige “Il Sol dell’Avvenire” da una sua sceneggiatura scritta con Francesca Marciano, Valia Santella, Federica Pontremoli e Franco Piersanti.

Il team che ha supportato il regista Nanni Moretti dietro le quinte ha incluso il direttore della fotografia Michele D’Attanasio, il montatore Clelio Benevento, lo scenografo Alessandro Vannucci e la costumista Silvia Segoloni.

Il film è prodotto da Nanni Moretti per Sacher, Domenico Procacci per Fandango in collaborazione con Le Pacte e Rai Cinema.

L’attore francese Mathieu Amalric, vincitore per tre volte del Premio César ha recitato in Lo scafandro e la farfalla, Racconto di Natale, Quantum of Solace, Adèle e l’enigma del faraone, Grand Budapest Hotel, I Fantasmi d’Ismael.

Nanni Moretti – Filmografia

LUNGOMETRAGGI

1976 IO SONO UN AUTARCHICO

1978 ECCE BOMBO

1981 SOGNI D’ORO

1984 BIANCA

1985 LA MESSA È FINITA

1989 PALOMBELLA ROSSA

1993 CARO DIARIO

1998 APRILE

2001 LA STANZA DEL FIGLIO

2006 IL CAIMANO

2011 HABEMUS PAPAM

2015 MIA MADRE

2021 TRE PIANI

CORTOMETRAGGI E DOCUMENTARI

1973 LA SCONFITTA

1973 PÂTÉ DE BOURGEOIS

1974 COME PARLI FRATE?

1990 LA COSA

1994 L’UNICO PAESE AL MONDO

1995 IL GIORNO DELLA PRIMA DI CLOSE UP

2002 IL GRIDO D’ANGOSCIA DELL’UCCELLO PREDATORE

2003 THE LAST CUSTOMER

2007 L’ULTIMO CAMPIONATO

2007 DIARIO DI UNO SPETTATORE

2008 FILMQUIZ

2017 PIAZZA MAZZINI

2017 ISCHI ALLEGRI E CLAVICOLE SORRIDENTI

2018 SANTIAGO, ITALIA

ATTORE

1977 PADRE PADRONE P. e V. TAVIANI

1988 DOMANI ACCADRÀ D. LUCHETTI

1991 IL PORTABORSE D. LUCHETTI

1995 LA SECONDA VOLTA M. CALOPRESTI

2008 CAOS CALMO A. GRIMALDI

Il Sol dell’Avvenire – Foto e poster