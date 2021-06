Cannes 2021, tutti i film in Selezione ufficiale, c’è Nanni Moretti

È stato bello rivedere su quel palco Thierry Frémaux e Pierre Lescure mentre presentano la Selezione ufficiale di Cannes 2021, Festival che si svolgerà a luglio anziché il consueto maggio (a tal proposito viene chiarito che nel 2022 l’intenzione è di tornare al solito periodo). L’esito di questa presentazione ci consegna un programma ricco, pieno tappo pressoché in ogni sua componente.

A partire dal Concorso, che vede alcune promozioni, ossia registi già affermati che hanno modo di contendersi per la prima volta la Palma d’oro: tra questi Mia Hansen-Løve, Sean Baker e Nadav Lapid. Non mancano poi gli habitué, e qui i nomi si sprecano: Verhoeven, Weerasethakul, Farhadi, Moretti, Audiard, Dumont e Carax su tutti. Competizione che vede peraltro ben due film africani, ossia quello di Mahamat-Saleh Haroun (Premio della giuria nel 2010) e quello di Nabil Ayouch, primo film marocchino di sempre in Concorso.

Altrove si segnalano l’onnipresente Hong Sang-soo ma anche il documentario di Andrea Arnold, così come Desplechin, Amalric e Mundruczo. Nelle proiezioni speciali troviamo invece Charlotte Gainsbourg, in veste di regista ovviamente, ed Oliver Stone. Come sempre, tutto da scoprire quanto si cela nello scrigno di Un certain regard; per quanto mi riguarda, tengo d’occhio gli ultimi lavori di Alexey German Jr. e Tatiana Huezo, quest’ultima regista di Tempestad, passato alla Berlinale nel 2016. Si nota invece l’assenza di Netflix. Ebbene, il discorso non è cambiato rispetto alle passate edizioni: il gigante dello streaming non intende assecondare il regolamento circa il fatto che tutti i film presentati a Cannes debbano uscire contestualmente nelle sale francesi. Il braccio di ferro perciò prosegue.

Non si può per forza di cose glissare invece sull’aspetto logistico della manifestazione, argomento che senz’altro riguarda meno chi si limiterà a seguirlo da casa, ma che risulta indicativo circa lo stato delle cose. Tornare a un evento di questa portata dopo una pandemia (peraltro ancora in corso) non è infatti affare semplice, ed in questi mesi ci si è a ragion veduta domandato come il Festival avrebbe gestito un flusso così significativo. La risposta, oltre alla vaccinazione o a una prova che attesti di avere gli anticorpi, starà in un centro di analisi istituito ad hoc vicino al Palais, che prevede un test gratuito da fare ogni quarantott’ore. Lescure assicura che tutto è stato predisposto nel migliore dei modi e che le cose procederanno senza intoppi.

Detto questo, di seguito trovate l’intera Selezione ufficiale. Vi ricordiamo che il Festival di Cannes si terrà dal 6 al 17 luglio 2021. E sì, noi di Cineblog ci saremo.

Concorso

Annette, di Leos Carax

The French Dispatch, di Wes Anderson

Benedetta, di Paul Verhoeven

A Hero, di Asghar Farhadi

Tout S’est Bien Passe, di Francois Ozon

Tre Piani , di Nanni Moretti

Titane, di Julia Ducournau

Red Rocket, di Sean Baker

Petrov’s Flu , di Kirill Serebrennikov

France, di Bruno Dumont

Nitram, di Justin Kurzel

Memoria, di Apichatpong Weerasethakul

Lingui , di Mahamat-Saleh Haroun

Paris 13th District, di Jacques Audiard

The Restless , di Joachim Lafosse

La Fracture, di Catherine Corsini

The Worst Person in the World , di Joachim Trier

Compartment No. 6, di Juho Kuosmanen

Casablanca Beats, di Nabil Ayouch

Ahed’s Knee, di Nadav Lapid

Drive My Car, di Ryusuke Hamaguchi

Bergman Island , di Mia Hansen-Løve

The Story of My Wife, di Ildikó Enyedi

Flag Day , di Sean Penn

Fuori Concorso

De Son Vivant , di Emmanuelle Bercot

Emergency Declaration, di Han Jae-Rim

The Velvet Underground, di Todd Haynes

Stillwater, di Tom McCarthy

Aline, The Voice of Love , di Valerie Lemercier

Bac Nord , di Cedric Jimenez

Proiezioni di mezzanotte

Bloody Oranges, di Jean-Christophe Meurisse

Cannes Premieres

Evolution, di Kornél Mundruczo

Deception, di Arnuad Desplechin

Cow, di Andrea Arnold

Love Songs for Tough Guys, di Samuel Benchetrit

Mothering Sunday, di Eva Husson

Hold Me Tight, di Mathieu Amalric

In Front of Your Face, di Hong Sang-soo

Val, di Ting Poo e Leo Scott

Proiezioni speciali

H6, di Yé Yé

Cahiers Noirs (Black Notebooks), di Shlomi Elkabetz

Mariner of the Mountains, di Karim Aïnouz

Jane Par Charlotte, di Charlotte Gainsbourg

JFK Revisited: Through the Looking Glass, di Oliver Stone

Babi Yar. Context , di Sergei Loznitsa)

The Year of the Everlasting Storm, di Apichatpong Weerasethakul, David Lowery, Jafar Panahi, Laura Poitras, Dominga Sotomayor, Anthony Chen e Malik Vitthal

Un Certain Regard

Un Monde, di Laura Wandel

The Innocents, di Eskil Vogt

After Yang, di Kogonada

Commitment Hasan, di Hasan Semih

Lamb, di Valdimar Jóhannsson

Bonne Mère , di Hafsia Herzi

Delo (House Arrest), di Alexey German Jr.

La Civil , di Teodara Ana Mihai

Noche de Fuego, di Tatiana Huezo

Blue Bayou, di Justin Chon

Moneyboys, di C.B Yi

Freda, di Gessica Géneus

Women Do Cry , di Mina Mileva and Vesela Kazakova

Unclenching the Fists, di Kira Kovalenko

Let There Be Morning, di Eran Kolirin

Rehana Maryam Noor, di Abdullah Mohammad Saad