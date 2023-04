Mia: trailer e video interviste del film di Ivano De Matteo con Edoardo Leo (Al cinema dal 6 aprile)

Dal 6 aprile nei cinema italiani con 01 Distribution Mia, il regista Ivano De Matteo (la bella gente) con Edoardo Leo padre determinato a proteggere la figlia da un nuovo amore ambiguo e manipolatore intenzionato a annichilirne la personalità.

Mia – Trama e cast

La trama ufficiale: La storia di una famiglia semplice e felice in cui entra violentemente un ragazzo, un manipolatore, che stravolge la vita di una quindicenne meravigliosa, rendendola un incubo. Quando la ragazza, aiutata dal padre, riesce ad allontanarsi e ricominciare a vivere, il ragazzo decide di distruggerla. Al padre rimane solo una cosa: la vendetta.

Il film è interpretato da Greta Gasbarri, Edoardo Leo, Milena Mancini, Riccardo Mandolini, Alessia Manicastri, Giorgia Faraoni, Giorgio Montanini, Melinda De Matteo e Vinicio Marchioni.

Mia – Trailer e video

Curiosità sul film

Ivano De Matteo dirige “Mia” da un sceneggiatura di Ivano De Matteo e Valentina Ferlan.

Il team che ha supportato il regista, sceneggiatore montatore Ivano De Matteo dietro le quinte ha incluso la montatrice Giuliana Sarli, Ivano De Matteo il direttore della fotografia Giuseppe Maio, la scenografa di Sonia Peng e la costunista Olivia Bellini.

Greta Gasbarri (Mia) nasce a Roma il 18 Maggio 2006 dove vive e frequenta il Liceo Virgilio con indirizzo linguistico. Il ruolo di Mia nel film Mia di Ivano De Matteo è il suo esordio nel mondo del cinema. Questa esperienza formativa ha acceso una passione che era già nei suoi interessi fin da bambina, per questo ha deciso di iniziare a studiare recitazione alla scuola Studio Cinema International dove ha ottenuto una borsa di studio.

Note di regia

Ho una figlia di quindici anni e questo è stato il primo motivo per cui desideravo fare della sceneggiatura di Mia un film. Sono un uomo. E questo è stato il secondo motivo. Ho sofferto e soffro ogni volta che la leggo. Mi sono ritrovato davanti ad una sceneggiatura per cui, in qualità di uomo potevo essere sia la figura positiva (del padre) che quella negativa (del ragazzo). Potevo percepire perfettamente entrambi. Lato eroico e quello oscuro. Ho quasi paura dell’essere così partecipe ma sono anche cosciente della necessità per me di affrontarla questa paura. E di condividerla. Perché troppo spesso le ragazzine diventano tristi, perdono la volontà di vivere, dimagriscono, si isolano, soffrono e il fatto che questo avvenga in silenzio, nelle loro stanze, senza destare fastidi… le rende invisibili. Con questo film voglio abbracciarle. Vivere insieme ai miei personaggi. Userò la loro musica, passando da Franco 126 alle composizioni del Maestro Francesco Cerasi che da sempre sottolineano i momenti fondamentali dei miei film. Voglio avvalermi anche delle immagini che gli adolescenti divorano, i TikTok, i video, il modo di immortalarsi per sfuggenti attimi, di continuo in maniera quasi ossessiva. Ed è per essere uno di loro che ho intenzione di usare la macchina a mano, cercare meno quadri e più protagonisti. Stare sui volti. Entrare dentro la scena e non assistervi. Seguire i personaggi di nascosto, rubare le loro emozioni e trasmetterle in modo immediato e vivido, senza filtri. Creare emotività e immedesimazione, in modo che anche il pubblico non si senta in sala ma nella stanza, sulla strada, accanto agli attori, dentro la storia. Il montaggio seguirà alla lettera le scene descritte sulla sceneggiatura. Non sarà un montaggio veloce con accelerazioni improvvise ma seguirà il ritmo dei personaggi. Per quanto riguarda questi ultimi, come sempre, durante la scrittura ho pensato ad alcuni volti che mi aiutassero a vedere in modo più vivido il personaggio muoversi nella storia. Per il ruolo del padre ad esempio avevo bisogno di un attore che riuscisse a darmi sia quel lato brillante, dolce e divertente della prima parte del film, un uomo che gioca con sua figlia, che riesce a fare dell’ironia su se stesso, ma anche un attore che poi potesse calarsi nei panni di questo padre, nel suo dolore, nella sua paura. E così ha preso forma l’idea di Edoardo Leo come protagonista. [Ivano De Matteo]

Mia – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Francesco Cerasi (Lezioni di Cioccolato 2, Classe Z, Piano Piano). Cerasi e il regista Ivano De Matteo hanno collaborato anche per “La Bella Gente”, “Gli equilibristi”, “I nostri ragazzi” e “Villetta con ospiti”.

Nato a Bari nel 1980, Francesco Cerasi è un compositore, produttore musicale e titolare di brevetti italiano. Ha scritto la sua prima colonna sonora nel 2004 e da allora ha firmato più di 60 titoli tra cinema, tv e documentari. È il promotore ed ideatore di "Audioarte", il primo progetto europeo dedicato alla composizione di opere musicali legate all'arte pittorica. Scrivendo musica dedicata ai quadri, ha inaugurato l'iniziativa nel 2010 alla Galleria Nazionale di Roma, dove la sua mostra, realizzata con il sostegno del Mibact, è stata visibile per due mesi nel 2011. Collabora con registi italiani e stranieri e i film di cui ha firmato la musica sono stati distribuiti in Italia e all'estero, ricevendo numerosi riconoscimenti, anche in ambito musicale, tra cui il Nastro d'argento per miglior canzone originale nel 2011. Alcuni brani sono stati utilizzati per spot e serie tv, italiane e straniere, tra cui "Killing Eve" prodotta da BBC e distribuita in tutto il mondo. Si dedica allo sviluppo di tecnologie dedicate al rapporto tra il suono e lo spazio, come Eyesound e Soundview, create per dare la possibilità ad ipovedenti e portatori di gravi handicap visivi, di orientarsi nello spazio e a percepire i colori della realtà circostante, attraverso il suono. Nel 2020 apre la società di produzione ed edizioni musicali "Bonimba". Negli ultimi anni ha continuato a scrivere colonne sonore per il cinema e la tv, tra cui "Bentornato Presidente" (di G. Fontana e G.G. Stasi, 2019), "Io ricordo, Piazza Fontana" (di F. Miccichè, 2019), "Cambio Tutto!" (di G. Chiesa, 2020), "Una notte da Dottore" (di G. Chiesa, 2021), "Questo è un uomo" (di M. Turco, 2021), "Gli idoli delle donne" (di E. Puglielli, Lillo e Greg, 2021), "Con chi viaggi" (di YouNuts!, 2022), "Sono Lillo" (di E. Puglielli) e "The Bad Guy" (di G. G. Stasi e G. Fontana, 2022).

La colonna sonora del film include i brani originali OCCHI di Lupo (prod. Giovannelly) e BALLA di Lupo (prod. Giovannelly).

Mia – Foto e poster