Cells at Work! – Lavori in corpo: nuovo trailer del film live-action basato sul manga e anime di Akane Shimizu

Warner Bros Japan ha reso disponibili due trailer di Cells at Work! – Lavori in corpo, un adattamento live-action del manga/anime “Cells at Work!” creato da Akane Shimizu.

Benvenuti nel paese delle meraviglie delle cellule funzionanti del corpo! Questa storia che porta in vita i meccanismi interni del corpo umano personificando le cellule, ha rapidamente conquistato il cuore dei lettori ed è diventato un fenomeno.

Cells at Work! – Nuovo trailer ufficiale sottotitolato in inglese

La sinossi ufficiale: Il più piccolo protagonista nella storia del cinema: una cellula umana! Ci sono ben 37 trilioni di cellule nel corpo umano. Globuli rossi che trasportano l’ossigeno, globuli bianchi che combattono i batteri e innumerevoli altre cellule lavorano instancabilmente giorno e notte per proteggere la tua salute e la tua vita. La studentessa delle superiori Niko (Mana Ashida) vive con suo padre, Shigeru (Sadao Abe). Grazie alla natura diligente di Niko e al suo stile di vita sano, le cellule all’interno del suo corpo lavorano sempre con gioia. Nel frattempo, all’interno del corpo di Shigeru, le cellule si lamentano sempre, esauste per l’ambiente di lavoro brutale, mentre conduce una vita irregolare e malsana. All’esterno possono sembrare un padre e una figlia felici, ma all’interno i loro ambienti corporei non potrebbero essere più diversi. Mentre le loro giornate vivaci vanno avanti, i patogeni iniziano a insinuarsi nel loro corpi…La battaglia più epica nella storia delle cellule umane, con il futuro di Niko e Shigeru in gioco, sta per iniziare!

Il film è diretto da Hideki Takeuchi da una sceneggiatura scritta da Yûichi Tokunaga. La Warner Bros Japan distribuirà il film di “Cells at Work!” nei cinema giapponesi il 13 dicembre 2024.

Cells at Work! – Primo trailer ufficiale sottotitolato in inglese

Il manga e anime originali

Il manga “Cells at Work! – Lavori in corpo”, scritto e disegnato dalla mangaka Akane Shimizu, è stato pubblicato sulla rivista Monthly Shōnen Sirius di Kōdansha (2015 – 2021). La versione italiana (2018 – 2021), è stata curata da Star Comics. Il manga è stato successivamente adattato da Aniplex in una omonima serie anime a cura di David Production arrivata in Italia nel 2022.

La serie anime della durata di due stagioni viene prodotta dalla David Production, sotto la supervisione di Akane Shimizu. La sigla di chiusura della prima stagione è “CheerS” cantata dal duo idol ClariS. La sigla d’apertura della seconda stagione è “Go! Go! Saibō Festa!” cantata dai doppiatori dei protagonisti, mentre quella di chiusura è “Fight!!” dal duo ClariS.

Nell’aprile 2020 viene annunciato da Liden Films l’anime spin-off “Cells at Work! Black” che riprende gli avvenimenti di altri protagonisti all’interno di un corpo non sano. Lo spinoff è diretto da Hideyo Yamamoto (Kenshin – Samurai vagabondo) e scritto da Hayashi Mori. Yugo Kanno si è occupato della colonna sonora, Eiji Akibo ha curato il design dei personaggi e delle animazioni. La sigla iniziale è “Hashire! With Yamasaki Seiya (Kyūso Nekokami)” quella di chiusura “Ue o mukaite hakobō with sekkekkyū / hakkekkyū”, entrambe cantate da Polysics.

Il poster ufficiale del film