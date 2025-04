Dove e come rivedere in streaming tutte le puntate di Che Dio ci aiuti, l’amatissima fiction di Raiuno con Francesca Chillemi.Che Dio ci aiuti, sin dalla prima stagione, ha conquistato il pubblico di Raiuno che si è affezionato alle vicende di suor Angela e le sue ragazze. Tra i personaggi presenti dalla prima stagione c’è

Che Dio Ci aiuti, dove e come rivederlo in streaming

Che Dio ci aiuti, sin dalla prima stagione, ha conquistato il pubblico di Raiuno che si è affezionato alle vicende di suor Angela e le sue ragazze. Tra i personaggi presenti dalla prima stagione c’è Azzurra Leonardi interpretata da Francesca Chillemi e che, tra tutti, è quella che ha avuto l’evoluzione più importante. Se nelle prime stagioni Azzurra era una ragazza viziata e che puntava ad incontrare un uomo ricco, negli anni successivi, grazie all’incontro con Guido e con il piccolo Davide, Azzurra è diventata una donna legata alla famiglia.

La morte di Guido e Davide, ha poi stravolto Azzurra che è riuscita a riprendere in mano la propria vita grazie alla fede decidendo, poi, di stravolgere tutto dedicandosi totalmente alla vita religiosa. Nell’ottava stagione, attualmente in onda, Azzurra è una suora a tutti gli effetti che si occupa degli ospiti di una casa famiglia. Sono tante le emozioni che ha regalato e regala Che Dio ci aiuti che può essere visto sia in tv che in streaming.

Come vedere in streaming Che Dio ci aiuti

L’ottava stagione di Che Dio ci aiuti può essere vista, in diretta televisiva, ogni giovedì, in prima serata fino all’8 maggio 2025, giorno in cui saranno trasmessi gli ultimi due episodi. L’appuntamento, nel dettaglio, è per le 21.30 ovvero al termine di Affari tuoi. Come tutti i programmi Rai, anche Che Dio ci aiuti può essere visto in diretta streaming. Per farlo, basta collegarsi al sito Raiplay scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili.

Su Raiplay, è possibile vedere la diretta streaming delle puntate di Che Dio ci aiuti attualmente in onda contemporaneamente alla diretta televisiva ma anche in un momento successivo. Su Raiplay, inoltre, sono presenti tutte e otto le stagioni che possono essere viste in qualsiasi momento.

Per chi, dunque, ha amato Azzurra Leoardi leggera e spensierata e la sua storia d’amore con Guido, potete rivivere tutto su Raiplay che permette anche di scoprire la Azzurra più profonda, religiosa, generosa e totalmente dedita ad aiutare gli altri, in primis le ragazze della sua casa famiglia. Chi, dunque, ha perso qualche puntata o qualche stagione dell’amata fiction, c’è la possibilità di recuperare tutto e rivedere le emozionanti storie del convento di Suor Angela che, pur non facendo più parte del cast stabilmente, resta uno dei personaggi più amati.