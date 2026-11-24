La sua storia torna in primo piano con la fiction Rai “177 Giorni – Il rapimento di Farouk”, in onda nel novembre 2026. Quel bambino di sette anni, il cui sequestro tenne l’Italia con il fiato sospeso per mesi, è diventato un uomo riservato: è sposato, ha una figlia e lavora nel settore immobiliare e finanziario. Una vita ricostruita lontano dai riflettori, senza però tagliare i ponti con ciò che accadde allora.

La vita di Farouk Kassam oggi è fatta di famiglia, lavoro e spostamenti frequenti. È sposato, ha una figlia, Sofia, di quattro anni, e si occupa di investimenti immobiliari e finanziari. Un’attività che lo porta spesso tra Roma, Dubai e Londra. Non cerca visibilità, raccontano le persone che lo conoscono. E anche nelle interviste più recenti ha scelto parole misurate, quasi trattenute. Come se, su quella vicenda, ogni frase avesse ancora un peso.

Il legame con la Sardegna, però, non si è mai spezzato. L’isola resta il luogo del rapimento, certo, ma anche una parte della sua storia familiare e personale. Fu in Costa Smeralda, nel gennaio del 1992, che Farouk venne portato via dalla villa dei genitori, Fateh Kassam e Marion Bleriot. Da lì cominciò una prigionia durata quasi sei mesi. Oggi quel territorio non è solo il teatro di una ferita. È anche un posto in cui, negli anni, è tornato con uno sguardo diverso: più adulto, meno prigioniero del racconto pubblico.

Il sequestro del 1992 e la lunga strada per conviverci

Il rapimento di Farouk Kassam resta uno dei casi più seguiti della cronaca italiana degli anni Novanta. Aveva sette anni quando fu sequestrato e passò 177 giorni di prigionia nelle mani dei rapitori, prima della liberazione. Un tempo infinito per un bambino. E anche per una famiglia costretta a vivere tra paura, trattative, silenzi obbligati e speranze che cambiavano di ora in ora.

Un uomo osserva in silenzio il paesaggio costiero sardo, immagine che richiama memoria e ritorno raccontati nell’articolo.

Negli anni Farouk ha raccontato che fare i conti con quel passato non è stato immediato. Per molto tempo ha avuto difficoltà a parlarne. Ha cercato anche un aiuto psicologico, senza riuscire subito ad aprirsi come avrebbe voluto. “Non era semplice”, ha spiegato in sostanza nelle interviste più recenti, riferendosi alla fatica di riportare a galla quei ricordi. Solo con il tempo, e con il sostegno di familiari e amici, è riuscito a trovare un equilibrio.

Non una cancellazione. Piuttosto, un modo per conviverci. Anche il rapporto con i genitori, su questo punto, resta delicato. La vicenda travolse tutti, ma ognuno l’ha portata dentro in modo diverso. Farouk ha ammesso che parlarne in famiglia non è sempre facile, neppure a oltre trent’anni di distanza. Ci sono ricordi che non si riaprono a comando. E ci sono silenzi che, a volte, servono a proteggere chi li custodisce.

Il segno all’orecchio e la decisione di non cancellarlo

Tra gli aspetti più duri del sequestro del 1992 c’è la mutilazione di una parte dell’orecchio sinistro di Farouk, decisa dai rapitori per fare pressione sulla famiglia. Quel gesto, allora, sconvolse l’opinione pubblica e rese ancora più angosciante l’attesa attorno alla sorte del bambino. Fu un segnale feroce, arrivato mentre l’Italia seguiva la vicenda sui giornali e nei telegiornali.

Da adulto, Farouk ha scelto di non sottoporsi a un intervento per ricostruire l’orecchio. Non per ridimensionare ciò che è accaduto, ma perché quel segno è diventato parte della sua storia. Lo ha spiegato senza cercare frasi a effetto: cancellarlo, per lui, non vorrebbe dire cancellare il trauma. Così è rimasto lì, visibile.

Una traccia fisica di qualcosa che non definisce tutta la sua vita, ma ne fa parte. Anche il tema del perdono è stato affrontato con cautela. Matteo Boe, coinvolto nel rapimento e condannato per la vicenda, ha scontato la pena ed è tornato libero. Farouk ha tenuto separati il piano giudiziario e quello personale: non ha espresso il desiderio di cercare un incontro, pur senza trasformare questa posizione in una chiusura definitiva. “Non è una cosa semplice”, ha lasciato intendere. Forse la frase più vicina alla realtà.

La fiction Rai e il ritorno pubblico della storia di Farouk Kassam

La storia è tornata in televisione con “177 Giorni – Il rapimento di Farouk”, miniserie Rai diretta da Carlo Carlei e trasmessa su Rai 1 nel novembre 2026. La fiction ricostruisce il sequestro del 15 gennaio 1992, la prigionia e l’attesa della famiglia. Nel cast ci sono Marco Bocci, nel ruolo del padre Fateh Kassam, Antonia Desplat, che interpreta Marion Bleriot, e il piccolo Filippo Papa nei panni di Farouk.

La produzione parte dal libro “Mio figlio Farouk. Anatomia di un rapimento”, scritto da Fateh Kassam con la collaborazione di Marco Corrias. Farouk ha preso parte al progetto, pur sapendo che tornare su quei mesi avrebbe voluto dire riaprire ricordi difficili. Ha spiegato che non è stato semplice rivedere la propria infanzia trasformata in racconto televisivo, con attori, scene ricostruite e dialoghi.

Eppure ha accettato il confronto, anche per restituire alla vicenda un volto più umano, meno schiacciato dalla sola cronaca nera. A più di trent’anni dal rapimento, Farouk Kassam non è soltanto il bambino che l’Italia seguì con apprensione nel 1992. È un uomo con una famiglia, un lavoro e una vita costruita giorno dopo giorno, tra riservatezza e memoria. La fiction Rai ha riacceso l’attenzione, ma il centro della sua storia oggi è un altro: il modo in cui ha scelto di andare avanti, senza negare ciò che è stato.