Un maresciallo arrivato dal Sud, un paese affacciato sul lago e tanti segreti da scoprire: la nuova fiction Rai promette misteri e ironia. Ecco quando seguirla.

Dal 24 novembre 2026 Rai 1 porta in prima serata una nuova fiction ambientata sulle rive di un lago, tra misteri, segreti e ironia.

Si intitola Una finestra vista lago ed è ispirata ai romanzi di Andrea Vitali, con Antonio Folletto nei panni del maresciallo Ernesto Maccadò. Trasferito dal Sud per il suo primo incarico in un paese immaginario, il protagonista deve conquistare la fiducia degli abitanti mentre affronta casi insoliti. La serie mescola atmosfere degli anni Trenta, piccoli enigmi e commedia di provincia, con una programmazione che accompagnerà il pubblico fino a dicembre.

Una finestra vista lago su Rai 1: date, episodi e streaming su RaiPlay

La messa in onda di Una finestra vista lago è prevista su Rai 1 per quattro serate consecutive, sempre di martedì. Ogni appuntamento proporrà due episodi, ciascuno della durata di circa 50 minuti. La prima stagione conta otto episodi in tutto: si comincia il 24 novembre 2026 con le prime due puntate, poi si prosegue il 1 dicembre, l’8 dicembre e il 15 dicembre, giorno del finale.

Come accade per le produzioni Rai, la fiction sarà disponibile anche su RaiPlay, sia in diretta streaming sia on demand dopo il passaggio in tv. Una programmazione compatta, pensata per accompagnare il pubblico fino a metà dicembre, in una fascia da sempre importante per la fiction generalista.

La trama: Maccadò, i misteri del paese e quella diffidenza verso “quello venuto da fuori”

La storia è ambientata all’inizio degli anni Trenta e segue Ernesto Maccadò, giovane maresciallo dei Carabinieri originario della Calabria, trasferito con la moglie Maristella a Bellamo, località immaginaria che richiama i paesaggi lacustri cari ad Andrea Vitali. L’arrivo del nuovo comandante non conquista subito gli abitanti. Per molti, Maccadò resta “quello venuto da fuori”, uno che deve ancora imparare regole non scritte, parentele, rancori e abitudini del posto. Lui prova a farsi spazio con pazienza, ascoltando più che alzando la voce.

Intorno a lui prendono forma casi curiosi, a tratti surreali: la fuga di un toro per le vie del paese, una relazione extraconiugale, la sparizione di un’immagine del Sacro Cuore, la vicenda di Doris Brilli. Piccoli misteri, non solo delitti o indagini tradizionali. Il tono alterna investigazione e ironia, dentro una provincia dove tutti guardano tutti e dove una frase detta al bar, in canonica o davanti alla caserma può nascondere il dettaglio decisivo.

Cast e location: i volti della fiction tra lago di Como e lago d’Orta

A interpretare Ernesto Maccadò è Antonio Folletto, già visto in I bastardi di Pizzofalcone, Gomorra – La serie e I leoni di Sicilia. Accanto a lui c’è Giulia D’Aloia, nel ruolo di Maristella. Il cast mette insieme nomi molto familiari al pubblico televisivo: Domenico Centamore è il brigadiere Letterio Misfatti, Claudia Potenza interpreta Agata, Paola Minaccioni veste i panni di suor Anastasia, mentre Antonio Catania dà volto al podestà Mongatti. Nel gruppo anche Vincenzo Nemolato, Dario Vergassola, Edoardo Purgatori, Christian Ginepro e il giovane Leo Besozzi, che interpreta Vinicio, bambino cresciuto in orfanotrofio.

La regia è di Marco Pontecorvo, su sceneggiatura di Salvatore De Mola e Simona Coppini, con la collaborazione dello stesso Vitali. Le riprese si sono svolte soprattutto sul lago d’Orta, tra Orta San Giulio e Miasino, ma anche sul lago di Como, con scene girate a Como, Cernobbio, Brienno, Torno e Carate Urio.

Il risultato è un paesaggio d’acqua e pietra, fatto di piazze strette, scalinate, porticcioli e case affacciate sul lago: lo sfondo naturale per una fiction che cerca il passo umano del paese più che il ritmo serrato del poliziesco puro.