Le riprese sono partite in città il 15 giugno 2026 e il nuovo capitolo, stando alle anticipazioni circolate finora, avrà un cast in parte cambiato. Alcuni volti storici restano, altri escono di scena. E intanto nuovi personaggi si preparano a entrare nelle storie di una delle fiction italiane più seguite dai ragazzi.

In Mare Fuori 7 dovrebbero tornare alcuni dei personaggi che hanno retto la serie nelle ultime stagioni. A partire da Carmine Recano, il comandante Massimo Esposito, presenza solida dentro l’IPM di Napoli. Con lui è atteso anche Vincenzo Ferrera, volto dell’educatore Beppe Romano: uno dei punti fermi della fiction, tra rimproveri, silenzi e tentativi spesso faticosi di ascoltare davvero i ragazzi.

Tra le conferme indicate c’è anche Antonia Truppo, cioè Maria Ricci, la madre di Rosa. Resta però da capire quanto spazio avrà, dopo la svolta che ha coinvolto la figlia. Potrebbe invece crescere il ruolo di Romano Reggiani, entrato nella sesta stagione nei panni di Stefano Stazi, il nuovo direttore dell’istituto. La sua guida è ancora tutta da definire, soprattutto nei rapporti con educatori e detenuti. Dentro quelle mura, insomma, gli equilibri cambiano. E non solo tra i ragazzi.

L’addio di Rosa Ricci e il peso dell’uscita di Maria Esposito

Il cambiamento più forte riguarda Rosa Ricci. Il personaggio interpretato da Maria Esposito non dovrebbe comparire nella settima stagione di Mare Fuori. La sua uscita, arrivata nella sesta stagione con l’ingresso nel programma di protezione testimoni, ha chiuso una delle storie centrali della serie: la famiglia Ricci, gli scontri con gli altri gruppi, il rapporto difficile con il proprio destino.

Un gruppo di ragazzi attraversa il cortile verso il cancello dell’istituto, in un’atmosfera invernale e piovosa, simbolo del nuovo capitolo di Mare Fuori 7.

L’attrice ha salutato Rosa anche sui social, con parole che molti fan hanno letto come un addio vero, non come una semplice pausa. La produzione, per ora, non ha diffuso un elenco completo e definitivo del cast. Ma la strada di Rosa sembra ormai andare altrove. Ed è un’assenza pesante: per diverse stagioni il suo volto è stato uno dei simboli della fiction, capace di tenere insieme amore, rabbia, famiglia, rivalità e voglia di riscatto.

Più incerte, invece, le posizioni di altri interpreti legati alle trame più recenti. Da Lucrezia Guidone, che interpreta Sofia Durante, a Francesco Panarella, cioè Cucciolo, fino a Giuseppe Pirozzi, Clotilde Esposito e Artem Tkachuk, rispettivamente Micciarella, Silvia e Pino. Secondo le prime indicazioni, non tutti gli eventuali addii sarebbero stati ufficializzati. Alcune assenze dipendono dalla storia, altre restano ancora da chiarire.

Sharon, Marika e Annarella: le sorelle al centro dei nuovi equilibri

A prendere parte dello spazio lasciato dai personaggi usciti di scena potrebbero essere Sharon, Marika e Annarella, le tre sorelle arrivate nella sesta stagione. A interpretarle sono Cartisia Somma, Carlotta Pinto e Greta De Rosa. Negli ultimi episodi il pubblico le ha già notate, e tutto lascia pensare che il loro peso crescerà nei nuovi rapporti interni all’IPM.

Soprattutto Sharon potrebbe diventare una figura più centrale tra i detenuti, con alleanze, tensioni e rivalità costruite attorno a lei. Ma anche Marika e Annarella hanno ancora molto da raccontare: legami familiari, fragilità, appartenenze. Materiale utile per spostare il cuore della serie dopo anni dominati da Rosa Ricci e dagli altri protagonisti storici. È probabilmente da qui che Mare Fuori proverà a trovare un nuovo baricentro.

Non si tratta solo di rimpiazzare un personaggio con un altro. La fiction prodotta da Picomedia ha costruito il suo successo alternando ragazzi e adulti, scontri generazionali e percorsi di crescita spezzati. Le tre sorelle, con una storia ancora in gran parte da scoprire, permettono agli sceneggiatori di cambiare passo senza perdere del tutto l’atmosfera delle stagioni precedenti.

Nuovi ingressi, trame aperte e uscita prevista nel 2027

Nel cast di Mare Fuori 7 sono attesi anche nuovi arrivi. Tra i nomi emersi ci sono Rocco Guarino, già visto in Noi del rione Sanità, e Mattia Cozzolino, apparso in Gomorra – Le origini. Il loro ingresso dovrebbe portare nuovi detenuti e, di conseguenza, nuovi scontri dentro l’istituto minorile. Anche Mei Ling, interpretata da Joyce Huang, dovrebbe avere uno spazio importante, con una storia legata allo sfruttamento minorile.

Le nuove puntate dovranno riprendere anche alcuni fili rimasti sospesi. Il primo è il rapimento di Samuele, uno degli interrogativi lasciati dalla sesta stagione. La produzione ha anticipato inoltre storie sul mondo dello spettacolo, sui rapporti tra adulti e ragazzi e sulla dipendenza da farmaci. Cambierà, almeno in parte, anche il colpo d’occhio: una fetta importante della stagione sarà ambientata in inverno, con un clima più freddo e piovoso rispetto alla Napoli spesso raccontata tra sole e mare.

L’uscita è prevista nel 2027, con una finestra indicativa tra febbraio e marzo: prima su RaiPlay, poi su Rai 2, come già accaduto nelle stagioni precedenti. Le riprese sono cominciate a Napoli il 15 giugno 2026 e la lavorazione comprenderà anche l’ottava stagione, girata di seguito per motivi organizzativi e logistici, anche in vista dei cambiamenti legati all’America’s Cup. Ogni stagione dovrebbe mantenere il formato da 12 episodi. Per eventuali capitoli successivi, il produttore Roberto Sessa ha parlato di linee narrative già sviluppate, ma al momento non risultano rinnovi ufficiali per una nona o una decima stagione.