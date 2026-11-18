Canale 5 prepara un cambio nel pomeriggio di Natale. Per dicembre 2026, nel periodo delle feste compreso tra il 29 novembre e il 9 gennaio, la rete rivedrà il suo daytime per la pausa natalizia di Uomini e Donne e Amici.

Al loro posto dovrebbe arrivare più spazio per le soap, in particolare Beautiful e Forbidden Fruit. Una mossa già vista in passato, certo, ma che stavolta riguarda da vicino il pubblico affezionato alle storie americane e turche.

La pausa natalizia di Uomini e Donne e Amici è il punto di partenza. Nel pomeriggio di Canale 5, lo stop dei due programmi — come accade di solito durante le feste — libera una fascia importante, quella che accompagna il pubblico fino al tardo pomeriggio. Da qui la scelta di puntare di più sulle soap opera, titoli che hanno una trama continua e un pubblico fedele anche quando il palinsesto delle feste si alleggerisce.

Per Mediaset non si tratta di una rivoluzione, ma di un normale riassetto di calendario. I programmi di Maria De Filippi dovrebbero fermarsi per la consueta pausa di Natale e poi tornare dopo le festività, salvo cambiamenti comunicati dalla rete. Nel frattempo, lo spazio lasciato da tronisti, corteggiatori e allievi di Amici sarà coperto con prodotti già noti al pubblico. E in queste settimane le soap diventano la soluzione più immediata.

Beautiful resta al suo posto: cosa può cambiare a dicembre

Per Beautiful non è prevista nessuna uscita dal palinsesto natalizio. La soap americana, da decenni appuntamento fisso del daytime italiano, continuerà a raccontare le vicende della famiglia Forrester anche a dicembre. A cambiare, semmai, potrebbe essere la durata degli episodi o l’orario di messa in onda. Dettagli che saranno chiariti giorno per giorno con la programmazione ufficiale.

In salotto durante le feste, guida TV e telecomando richiamano i cambi di palinsesto del pomeriggio natalizio con più spazio alle soap.

Al momento Mediaset non ha ancora diffuso una griglia definitiva per tutti gli appuntamenti delle feste. Una cosa però sembra chiara: Beautiful resta uno dei titoli centrali del pomeriggio di Canale 5. Potrebbero arrivare puntate un po’ più lunghe, oppure una collocazione più comoda nel palinsesto. La rete, però, si tiene ancora un margine di scelta. Come spesso succede a Natale, molto dipenderà anche da speciali ed eventi previsti nelle singole giornate.

Forbidden Fruit può allungarsi: più spazio alla soap turca

Anche Forbidden Fruit entra nel riassetto del daytime. La soap turca, costruita attorno alle storie di Yildiz e Zeynep, continuerà ad avere un posto nel pomeriggio di Canale 5 e potrebbe guadagnare spazio proprio grazie alla pausa di Uomini e Donne e Amici. L’ipotesi più concreta, secondo le prime indicazioni di palinsesto, è quella di puntate più lunghe o di appuntamenti extra durante le settimane festive.

La serie, del resto, ha già vissuto diversi spostamenti negli ultimi mesi. In estate la rete aveva cambiato durata degli episodi e distribuzione delle produzioni turche. In autunno, poi, il ritorno di Amici alla domenica aveva ridotto gli spazi festivi per le soap. Ora, con l’arrivo del Natale, gli equilibri si muovono di nuovo. Un calendario preciso non c’è ancora, ma per gli spettatori di Forbidden Fruit si profila una presenza più ampia rispetto alla programmazione ordinaria.

Dal 29 novembre al 9 gennaio: le date da tenere d’occhio

Il periodo da seguire va dal 29 novembre 2026 al 9 gennaio 2027, finestra indicata per i palinsesti festivi di Mediaset. In quelle settimane il pomeriggio di Canale 5 sarà ritoccato, mentre anche la prima serata avrà alcuni aggiustamenti legati agli appuntamenti di fine anno. Tra gli eventi già segnalati ci sono la finale di Tu sì que vales, attesa per il 12 dicembre, e la chiusura del Grande Fratello Vip prima di Natale.

Nel calendario delle feste ci saranno anche serate speciali. Il 24 dicembre è prevista la serata musicale con Il Volo, il giorno di Natale andrà in onda il tradizionale Concerto di Natale dal Vaticano, mentre il 31 dicembre tornerà Capodanno in Musica. Per il pubblico delle soap, però, la partita vera resta nel daytime: Beautiful e Forbidden Fruit saranno presenti, ma per conoscere orari esatti, durata degli episodi e possibili appuntamenti extra bisognerà attendere le comunicazioni quotidiane di Canale 5.