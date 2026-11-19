Marina è sempre più vicina a una confessione, mentre le indagini sul caso Mori prendono una svolta. Nuove tensioni anche per la famiglia Cirillo, Silvia e Michele.

Marina Giordano si prepara a un confronto delicatissimo con Roberto Ferri nelle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 23 novembre 2026 su Rai 3.

Un nuovo elemento legato alla morte di Stefano Mori rischia di far emergere una verità che Marina ha tentato di tenere nascosta. Tra lunedì 23 e venerdì 27 novembre, alle 20:50 su Rai 3, la tensione crescerà insieme agli accertamenti di Damiano. Spazio anche ai difficili equilibri della famiglia Cirillo e alla ricerca di una nuova casa per Silvia e Michele.

La borsa femminile ricordata da Greta riapre il caso Mori

A rimettere tutto in discussione sarà Greta. La donna ricorderà un particolare visto nella casa di Stefano Mori: una borsa femminile. Un dettaglio che potrebbe sembrare secondario, ma che per Marina diventerà subito molto pesante. Roberto, venuto a sapere della cosa, deciderà di parlarne con Damiano. Il poliziotto, almeno all’inizio, non sembrerà però considerarlo un elemento davvero decisivo.

Intanto, lontano da Palazzo Palladini, Serena continuerà a fare i conti con l’atteggiamento di Monica, poco presente proprio in un momento delicato. Per questo accompagnerà Manuela da Maurizio, dove le due scopriranno un passato dell’uomo diverso da quello che immaginavano: meno spento, meno rassegnato.

Damiano stringe il cerchio mentre Marina teme di essere scoperta

Nelle puntate centrali della settimana, Damiano riceverà da Lucia Cimmino il via libera per andare avanti con gli accertamenti sull’omicidio di Mori. Poi convocherà in commissariato una persona che potrebbe mettere seriamente nei guai Marina Giordano. Per lei l’aria si farà sempre più pesante. Ogni nuovo passo dell’indagine sembrerà avvicinare quella verità che ha cercato di tenere lontana da Roberto Ferri.

Nel frattempo, Silvia e Michele capiranno quanto sia difficile trovare una nuova casa adatta alle loro esigenze, anche accettando sacrifici economici. Alberto, però, non sembrerà intenzionato a concedere altro tempo, facendo crescere la tensione. Sul fronte dei Cirillo, dopo incomprensioni e stanchezza, arriverà invece il momento di parlarsi davvero, senza girarci troppo intorno.

Il confronto decisivo: Roberto mette Marina alle strette

Il momento più atteso arriverà tra giovedì e venerdì. Marina proverà a trovare il coraggio di raccontare tutto a Roberto, ma si fermerà proprio quando sembrerà pronta a parlare. Ferri, però, comincerà a mettere insieme gli indizi e a capire che dietro la vicenda di Stefano Mori c’è qualcosa che lo tocca da vicino. A quel punto la incalzerà con domande sempre più dirette, fino al cedimento: Marina confesserà a Roberto i dettagli dell’accordo con Mori e il tragico finale della storia. Una rivelazione destinata a lasciare il segno nella coppia.

Nella stessa puntata, Vittoria, preoccupata per Anna, cercherà l’aiuto di Alberto, mentre Sasà tenterà un piano piuttosto complicato per vincere la diffidenza del cane che continua ad abbaiargli contro. Le puntate saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay.