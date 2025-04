Che fine hanno fatto gli attori di Beverly Hills 90210

Se lo chiedono chi li ha amati “a quei tempi”, ossia gran parte degli abitanti di questa Terra, che negli anni Novanta erano gli adolescenti, futuri ventenni del nuovo Millennio. Già, perchè Beverly Hills non solo è considerata una delle serie Tv più popolari di sempre, ma quella che ha dato il via ai teen drama televisivi ispirando molte serie successive.

Un successo enorme, in Italia trasmesso una volta a settimana, per due episodi consecutivi, in prima serata su Italia Uno (e non nel pomeriggio!) sfociato in un merchandising che fruttò sicuramente milioni e milioni di dollari, come l’album delle figurine, le t-shirt, fumetti, giochi, libri e oggetti da collezione.

Gli attori di Beverly Hills dunque più che attori, sono “semplicemente” Brenda, Brendon, Dylan, Kelly, Donna, Steve e David. Personaggi di un Universo che non c’è più ma che rappresenta l’ultimo decennio del secolo scorso, abbracciandone i pensieri, i consumi, le tendenze, la musica, anche se prettamente in chiave squisitamente americana. Quella che ancora faceva sognare.

L’idea e la trama della serie cult

Ideata da Aaron Spelling (padre tra l’altro di una delle protagoniste, Tori, che nella serie interpreta Donna) Beverly Hills 90210, è senza dubbio una serie cult, di cui forse, molti 40enni di oggi ne sentono ancora la mancanza. E’ andata in onda dal 1990 al 2000 e prende il nome dallo ZIP Code di Beverly Hills, il lussuoso quartiere di Los Angeles in cui poi è ambientata la storia.

Una serie rivoluzionaria per quei tempi, perchè per la prima volta, una serie televisiva dedicata ai più giovani, affrontava, attraverso le storie dei suoi personaggi, tematiche difficili come la droga, l’AIDS, il sesso, l’alcolismo, i disturbi alimentari. In Italia, tra una lettura del Cioè e una puntata di Beverly Hills si affrontavano le problematiche tipiche degli anni dell’ adolescenza.

La trama inizia con l’arrivo dei gemelli Brandon e Brenda Walsh, interpretati da Jason Priestley e Shannen Doherty, che si trasferiscono con la famiglia da Minneapolis a Beverly Hills. Inserendosi nella prestigiosa West Beverly High School, i due fratelli fanno nuove amicizie e si confrontano con le dinamiche sociali dell’alta borghesia californiana, mantenendo però salde le proprie origini legate ai valori familiari.

Oltre ai gemelli Walsh spicca Kelly Taylor (Jennie Garth), la tipica ragazza californiana bionda, bella e super corteggiata, ma con un passato difficile, tra droga e anoressia, vissuto all’interno di una famiglia disfunzionale. Diventa subito amica di Brenda, anche se tra loro non mancano le tensioni, soprattutto quando s’innamorano entrambe del bel tenebroso, dall’animo ribelle Dylan McKay (Luke Perry). Secondo le leggende metropolitane che giravano allora, pare che le due attrici si siano odiate anche sul set a causa di Shannen Doherty, spesso criticata per atteggiamenti da diva. Quest’ultima lasciò la serie alla quarta stagione e il suo personaggio fu fatto trasferire a Londra.

All’interno del cast troviamo inoltre David Silver (Brian Austin Green), DJ un po’ goffo, innamorato della dolce e pudica Donna Martin (Tori Spelling), con cui avrà una lunga relazione: David diventa temporaneamente fratellastro di Kelly a causa di un breve matrimonio tra i loro genitori. C’è inoltre Andrea Zuckerman (Gabrielle Carteris), brillante ma emarginata per le sue origini modeste: sviluppa un forte legame con Brandon, che si trasforma in una profonda amicizia (Ancora oggi ci si chiede perchè?? Perché non fu grande amore?). E poi Steve Sanders (Ian Ziering), figlio di una celebrità: è il simpatico combinaguai del gruppo, sempre salvato dal razionale Brandon.

Nei dieci anni di messa in onda la serie ovviamente si evolve, e così come crescono i suoi telespettatori crescono anche i personaggi: la comitiva passa dal liceo al college e arriva fino all’età adulta, con new entry e uscite importanti. Il finale? Degno di una favola anche se dolceamara. La serie si conclude infatti con il ritorno della coppia Dylan-Kelly (con grande delusione di chi sperava invece il vissero felici e contenti di Dylan-Brenda) e il matrimonio tra Donna e David, evento che riunisce molti dei protagonisti originali, esclusa però Shannen Doherty.

Elemento costante di tutta la serie è il Peach Pit, la tavola calda dove i ragazzi si ritrovano e crescono sotto lo sguardo paterno del gestore Nat Bussicchio. Insomma, i tempi d’oro senza cellulari e dove il ritrovo al muretto erano le piattaforme social di oggi.

Fine di un’epoca, cosa fanno oggi gli attori?

Dopo la fine dello show molti dei suoi attori hanno proseguito la loro carriera in altri film o nell’ambito televisivo, tra reality e progetti personali. Altri, purtroppo ci hanno lasciato per sempre.

Luke Perry (Dylan): è morto nel 2019 a soli 52 anni, dopo due ictus. Aveva trovato una nuova popolarità con il ruolo di Fred Andrews in Riverdale e aveva recitato in C’era una volta a Hollywood di Tarantino. La triste notizia fu accolta con enorme shock da tutti i suoi fan che ancora oggi lo ricordano con grande affetto, essendo stato l’idolo di tante ragazzine innamorate del suo personaggio.

Shannen Doherty (Brenda): Destino amaro anche per Brenda. Caso vuole che in Beverly Hills con Dylan, rappresentava la coppia più amata. Dopo lo show ha recitato in Streghe, ma ha lasciato la serie dopo tre stagioni. Ha affrontato una dura battaglia contro il cancro al seno, purtroppo non vinta: è morta il 13 luglio 2024. “Non è una battaglia, ma una convivenza. Non ho paura della morte, ma il punto è un altro: vorrei solo un po’ di tempo in più” scriveva l’amata attrice sui suoi profili social. In una puntata di Beverly Hill si parlò anche di questo tema, del tumore al seno, che Brenda affrontò con tensione e preoccupazione, scoprendo poi con grande sollievo che si trattava di un falso allarme. La realtà per Shannon purtroppo è stata più dura.

Jennie Garth (Kelly): è rimasta fino alla fine della serie e ha partecipato anche allo spin-off. Ha lavorato in tv, partecipato a un reality sulla sua vita, è diventata vegetariana ed è attiva con l’associazione animalista PETA.

Jason Priestley (Brandon): ha continuato a recitare in diverse serie e film. Grande appassionato di motori, ha avuto un gravissimo incidente d’auto nel 2002 che ha richiesto una lunga riabilitazione. Recentemente ha recitato nella serie Private Eyes.

Tori Spelling (Donna): figlia del produttore della serie, ha recitato in film e partecipato a reality. Ha avuto problemi finanziari e recentemente ha annunciato la fine del matrimonio con Dean McDermott, padre dei suoi cinque figli.

Ian Ziering (Steve): ha continuato a lavorare in tv, ha recitato in Sharknado e ha anche interpretato uno spogliarellista. Più recentemente è apparso nella serie Swamp Thing.

Gabrielle Carteris (Andrea): Ha preso parte al al reboot di “Beverly Hills 90210”. Nel 2008 durante le riprese di un film ha asubito danni al nervo facciale che le hanno causato una parziale paralisi facciale.

Brian Austin Green (David): ha recitato in varie serie tra cui Terminator: The Sarah Connor Chronicles e Desperate Housewives. Ha anche inciso un album rap. È stato sposato con l’attrice Megan Fox per quasi dieci anni.