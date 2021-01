Cherry: primo trailer del film dei fratelli Russo con protagonista Tom Holland

I registi Anthony e Joe Russo hanno utilizzato Twitter per condiviso una clip del loro film Cherry, una storia vera con protagonista il Tom Holland dei film di Spider-Man e giovane Nathan Drake nel film live-action di Uncharted in arrivo entro l’anno.

Basato sul romanzo di Nico Walker, a sua volta ispirato alla vita dell’autore, Cherry vede Holland interpretare un giovane tormentato che nel corso di 15 anni si trasforma da studente universitario, a soldato nell’esercito americano per culminare come disperato rapinatore di banche per ovviare ad una dipendenza da oppioidi scaturita da un Disturbo Post Traumatico da Stress.

La trama ufficiale:

Cherry (Tom Holland) è un giovane di una famiglia benestante che sposa la fidanzata della sua città natale, Emily (Ciara Bravo), prima di arruolarsi nell’esercito ed essere inviato in Iraq. Medico dell’esercito, è impreparato alla macabra realtà che lo attende e alla natura ruvida dei suoi commilitoni che fumano, inalano detergenti per pulire i computer, prendono antidolorifici, guardano porno e vengono feriti in modo orribile fin troppo regolarmente. Quando il soldato torna a casa, il suo disturbo da stress post-traumatico infuria, è presto si ritrova dipendente dalle droghe e indebitato, e trova uno sbocco nel rapinare banche, un sentirsi braccato che lo costringe a concentrarsi e lo fa sentire come nelle situazioni di combattimento sotto pressione. Walker ha rapinato circa una dozzina di banche e ha rubato quasi 40.000$ in quattro mesi, prima di essere arrestato nel 2011.

Nella clip pubblicata sull’account Twitter ufficiale dei Fratelli Russo seguiamo il momento in cui Cherry in piena crisi esistenziale e appena lasciato dalla moglie, si arruola nell’esercito in cerca di uno scopo. Qui incontra un impaziente reclutatore dell’esercito che non individua la vulnerabilità del ragazzo e lo spinge a firmare.

Dopo il loro lungo e proficuo lavoro nell’Universo Cinematografico Marvel, culminato con il blockbuster Avengers: Endgame, i Fratelli Russo sono attualmente al lavoro su un remake live-action del classico Disney Hercules e hanno annunciato una versione moderna del classico e saccheggiatissimo Canto di Natale di Dickens. Nel frattempo in veste di produttori sono anche impegnati sul piccolo schermo, il duo sta lvorando ad una serie tv live-action ispirata al gioco di carte collezionabili Magic: l’Adunanza e ad una serie tv remake del classico I guerrieri della notte oltre naturalmente ad un sequel del thriller d’azione Tyler Rake per Netflix che vedrà il ritorno da protagonista di Chris Hemsworth.

