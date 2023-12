Esce a Natale, prodotta da Vargo e distribuita da CG Entertainment, la commedia Chi ha rapito Jerry Calà? diretta e interpretata da Jerry Calà. il film sarà disponibile a partire dal 24 dicembre 2023 su tutte le principali piattaforme (CGtv, Prime Video, Apple Tv, iTunes, Google Play, Chili).

Chi ha rapito Jerry Calà? – Trama e cast

La trama ufficiale: Una improbabile banda di novelli criminali decide di rapire Jerry Calà con lo scopo di chiedere un lauto riscatto e dare una svolta alle proprie vite. Presto scopriranno che le cose non stanno esattamente come le avevano immaginate. Intervengono gli amici Mara Venier e Umberto Smaila e il figlio Johnny, nei panni di loro stessi, ma la svolta arriva quando Massimo Boldi in persona si dichiara disponibile a pagare il riscatto. Ma una brutta sorpresa li aspetta…

Il film è interpretato da Sergio Assisi, Antonio Fiorillo e con Barbara Foria, Francesca Tizzano, Shi Yang Shi, Pasquale Palma, con Nando Paone nel ruolo di Rino Calamaro, con la partecipazione di Gianfranco Gallo, con la straordinaria partecipazione di Massimo Boldi e con l’amichevole partecipazione di Johnny Calà, Umberto Smaila, Maurizio Casagrande, Clementino e Mara Venier.

Chi ha rapito Jerry Calà? – Il teaser trailer ufficiale

Curiosità sul film

Con la sceneggiatura firmata da Edoardo Bechis con Calá, il film si avvale della direzione della fotografia di Roberto Lucarelli, della scenografa di Violante Lamberti, dei costumi di Annalisa Ciaramella, del montaggio di Viviana Vittigli e delle musiche originali di Sandro Di Stefano.

Il cast tecnico: Fotografia di Roberto Lucarelli / Montaggio di Viviana Vittigli / Musica di Sandro Di Stefano

Fotografia di Roberto Lucarelli / Montaggio di Viviana Vittigli / Musica di Sandro Di Stefano Prodotto da Gianluca Varriale e Alessandro Riccardi per una produzione Vargo, società italiana nata nel 2014 che in pochi anni è emersa nel mercato nazionale e internazionale. Ha prodotto a oggi 13 lungometraggi e diversi documentari, distribuiti in tutto il mondo. I due produttori, Alessandro Riccardi e Gianluca Varriale, vantano esperienza ultra-decennale nella produzione e amministrazione del settore cinematografico, con oltre 100 premi, incluse nomination ai Nastri d’Argento e ai Globi d’Oro.

Jarry Calà – Note biografiche

Jerry Calà è attore, regista, sceneggiatore, cabarettista, comico e cantante. Un’icona della comicità italiana sin dagli anni Ottanta, dapprima con i Gatti di Vicolo Miracoli e poi come solista, ha interpretato decine di film ed è tra i volti più amati dal pubblico. Ha esordito come regista nel 1994, con il grottesco Chicken Park, e ha proseguito negli anni successivi firmando altre cinque commedie, tutte successi al botteghino o in televisione. Chi ha rapito Jerry Calà è il suo settimo film da regista.

Chi ha rapito Jerry Calà? – Foto e poster

Chi ha rapito Jerry Calà?: foto e poster del film con Jerry Calà e Massimo Boldi (sulle maggiori piattaforme dal 24 dicembre) Guarda le altre 7 fotografie →