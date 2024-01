Chi segna vince: clip in italiano e speciali anteprime del film di Taika Waititi con Michael Fassbender (Al cinema dall’11 gennaio)

Dall’11 gennaio 2024 nei cinema italiani con The Walt Disney Company e Searchlight Pictures Chi segna vince (Next Goal Wins), la commedia sportiva diretta dal premio Oscar Taika Waititi (Jojo Rabbit) e interpretata da Michael Fassbender.

Le anteprime per il progetto “Supereroi insieme” di Medicinema

Proiezioni Speciali MediCinema di “Chi segna vince” si terranno in contemporanea a Roma, Milano e Genova il 10 gennaio alle ore 20.00, per sostenere il progetto di cineterapia “Supereroi Insieme” dedicato all’inclusione di bambini con patologie neurologiche complesse in cura al Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS Mercoledì 10 gennaio alle 20.00 – una serata dedicata alla solidarietà e ai bambini con patologie neurologiche complesse in cura presso la UOC di Neuropsichiatria infantile del Policlinico Gemelli diretta dal Prof. Eugenio Maria Mercuri.

Partecipando alle proiezioni speciali e facendo una donazione, si contribuirà a realizzare un anno di lavoro per questi piccoli pazienti e a devolvere una borsa di studio per il ricercatore che monitorerà gli effetti del percorso curativo. Appuntamento a Roma al The Space Moderno, a Milano al Multisala Gloria Notorious e a Genova al The Space Porto Antico: prenotazioni entro l’8 gennaio sul sito di Medicinema: www.medicinema-italia.org/ anteprima- chisegnavince-10-gennaio-2024

Partecipare a una di queste proiezioni speciali vuol dire donare il proprio sostegno al percorso dedicato a bambini con patologie complesse in cura presso il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS a Roma. “SUPEREROI INSIEME”, l’iniziativa di raccolta fondi sul territorio nazionale di MediCinema Italia porta al cinema, grazie alla collaborazione di lunga data con The Walt Disney Company Italia, il film Searchlight Pictures “Chi segna vince” diretto da Taika Waititi e interpretato da Michael Fassbender con un giorno di anticipo rispetto all’arrivo nelle sale (l’11 gennaio 2024). Le proiezioni speciali di raccolta fondi avverranno infatti mercoledì 10 gennaio 2024 alle 20 a Roma al cinema The Space Moderno, a Milano al Multisala Gloria Notorious e a Genova al The Space Porto Antico. Si potrà prenotare entro l’8 gennaio sul sito di Medicinema (donazione di 15 euro a persona , ingresso libero per i bambini fino a 6 anni).

I supereroi non sono sempre adulti, spesso hanno pochi anni di vita, ma affrontano sfide difficili senza mai perdere il sorriso. Si tratta di bambini e ragazzi con patologie neurologiche complesse. Bambini e ragazzi che affrontano la malattia con lunghe degenze in ospedale, controlli frequenti, percorsi di riabilitazione, vivendo le implicazioni cliniche, ma soprattutto psicologiche di queste patologie in relazione alla loro età, hanno difficoltà nell’allacciare amicizie con i coetanei e a sviluppare una vita sociale.

Per loro Medicinema promuove l’iniziativa che mira a sostenere un percorso specifico d’inclusione con altri ragazzi normodotati in cui, attraverso proiezioni cinematografiche ed attività creative, i bambini e i ragazzi possano esprimere le loro emozioni interagendo con i loro coetanei. Le donazioni contribuiranno alla realizzazione di un anno di lavoro con loro, e a devolvere una borsa di studio dedicata al ricercatore clinico del Policlinico Gemelli, che sarà occupato in questo percorso, misurando i benefici raggiunti soprattutto nel miglioramento dello stato psicofisico e nella riduzione di ansia e stress.

Informazioni per il progetto e la prenotazione in sala: https://www.medicinema-italia.org/news/chi-segna-vince-in-anteprima-medicinema-il-10-gennaio-a-milano-roma-e-genova/

Associazione MediCinema Italia Ets (www.medicinema-italia.org) opera dal 2013 in Italia come unica organizzazione riconosciuta per l’utilizzo del cinema e dell’arte a scopo di cura. Sono state realizzate ad oggi due sale cinema senza barriere all’interno del Policlinico A. Gemelli di Roma e al Grande Ospedale Metropolitano di Niguarda a Milano, spazio inaugurato nel 2018 dal Sindaco della città Dott. G. Sala. MediCinema opera con il Patrocinio ANICA ed ha ottenuto nel 2017 il riconoscimento dal Ministro D. Franceschini per la valorizzazione del cinema a scopo di cura, con l’attuazione di un DPCM dedicato alle sale cinema in Ospedale. Dal 2017 MediCinema Italia applica la cineterapia come intervento scientifico di cura monitorando i benefici con protocolli di ricerca medica.

Chi segna vince – Trama e cast

Il film basato su una storia vera, segue la nazionale di calcio delle Samoa Americane, tristemente nota a causa della brutale sconfitta 31 a 0 subita nel 2001. Mentre si avvicinano le qualificazioni alla Coppa del Mondo, la squadra ingaggia l’allenatore sfortunato e anticonformista Thomas Rongen (Michael Fassbender) sperando che possa riuscire a risollevare le sorti della peggiore squadra di calcio del mondo.

Il cast include anche Michael Fassbender, Kaimana, David Fane, Rachel House, Beulah Koale, Taika Waititi, Will Arnett, Elisabeth Moss, Uli Latukefu, Sisa Grey, Semu Filipo, Chris Alosio, Lehi Makisi Falepapalangi, Ioane Goodhue, Hio Pelesasa, Rhys Marlin, Luke Hemsworth, Angus Sampson , Kaitlyn Dever, Levy Tuiala, Loretta Ables Sayre, Don Nahaku, Armani Makaiwa.

Chi segna vince – trailer e clip in italiano

Curiosità sul film

Tratto da documentario “Next Goal Wins” del 2014 di Mike Brett e Steve Jamison, il film racconta la vera storia della squadra di calcio delle Samoa americane che detiene il record negativo per la peggior sconfitta mai subita da una nazionale di calcio nella storia, quella dell’11 aprile 2001 contro l’Australia per 31-0. Con l’avvicinarsi della Coppa del Mondo 2014, la squadra recluta un allenatore anticonformista caduto in miseria (Fassbender) per aiutare a ribaltare il loro destino.

Alcune scene di acrobazie calcistiche per Jaiyah (Kaimana) sono state eseguite dalla stessa Jaiyah Saelua nella vita reale.

Il film, girato a novembre e dicembre 2019, avrebbe segnato il ruolo finale di Armie Hammer prima che venissero mosse contro di lui numerose accuse di stupro e abusi, dopo di che Hammer è stato abbandonato dall’agenzia ch elo rappresentava. Il film ha richiesto nuove riprese, per le quali Hammer non era disponibile (si era allontanato dai riflettori) e così Will Arnett lo ha sostituito.

Il cappello VCU del personaggio di Thomas Rongen rappresenta la Virginia Commonwealth University di Richmond, Virginia.

Dopo i titoli di coda, il personaggio interpretato da Taika Waititi, un prete samoano-americano offre un epilogo, concludendo l’introduzione che ha fatto all’inizio del film. Poi tenta un miracolo…

