Nightmare Before Christmas festeggia 30 anni dall’uscita nelle sale e NECA lancia una nuova meravigliosa action figure articolata dedicata al protagonista del film.

Nightmare Before Christmas celebra quest’anno il suo 30° anniversario dall’uscita nelle sale americane, Il classico natalizio in stop-motion ambientato ad Halloween di Tim Burton e Henry Selick viene celebrato da NECA che ha rivelato una nuova action figure articolata di Jack Skellington (Jack Skeletron nell’edizione italiana).

Questo personaggio spaventoso è vestito con abiti di stoffa ed è alto circa 22 cm. Il suo corpo completamente articolato è dotato di un espositore collegabile per consentirti di creare un’ampia varietà di pose deliziosamente espressive e viene fornito con un accessorio zucca e all’interno di una confezione a conchiglia richiudibile.

“Nightmare Before Christmas” uscito nel 1993 con il suo intrigante e originale mix di Halloween e Natale è diventato un classico indiscusso. Dopo un incasso globale di 75 milioni di dollari, il film ha avuto un vero exploit con la successiva uscita in home-video accompagnata da tonnellate di merchandise. Tim Burton ha scritto e prodotto il film, diretto dallo specialista in stop-motion Henry Selick. I due torneranno a collaborare per James e la pesca gigante seguito da Coraline e la porta magica che varrà a Selick una candidatura al Premio Oscar per il miglior film d’animazione.

Nightmare Before Christmas – La nuova action figure DI NECA

Il film ha generato una collana di manga (Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas, TNBC – Il viaggio di Zero, TNBC – Mirror Moon) e adattamenti in videogiochi: “Il Re di Halloween” per Game Boy Advance e “Attenti al Bau Bau!” per Xbox e PlayStation 2.

La figure di Jack Skellington è disponibile sul sito NECA in preordine a 34,99$.

Il nuovo poster art di Alex Garcia

In aggiunta alla nuova figure di NECA, vi segnaliamo anche una meravigliosa stampa dell’artista Alex Garcia ispirata a Nightmare Before Christmas dal titolo “Oogie Boogie Bash”.

Il poster coloratissimo raggruppa tutti gli amati personaggi del film in un vivace ritratto di famiglia che vede al centro il Bau Bau (Oogie Boogie nella versione originale), il cattivo di Halloween Town.

La stampa “Oogie Boogie Bash” è reperibile in edizione limitata (35 pezzi 16×24) sul sito Hero Complex Gallery per 45$.