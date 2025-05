Chi sono (e cosa fanno) le bellissime figlie dell’attrice Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci ha due figlie bellissime che, nel corso degli anni, sono diventate uguali alla loro mamma. Si chiamano Emma Quartullo e Maria Mainetti e sono nate da due differenti legami amorosi. A cavallo tra gli ’90 e 2000, l’attrice ha infatti avuto una relazione con l’attore e regista – con una laurea in architettura – Pino Quartullo, da cui è nata la primogenita Emma. In seguito c’è stata poi la storia con il compositore Stefano Mainetti e dal loro legame è venuta al mondo la seconda figlia Maria.

Quando è arrivata la secondo genita, l’attrice – come ha dichiarato in un’intervista a Vanity Fair – non pensava di poter diventare di nuovo mamma. Ai due genitori avevano infatti detto che sarebbe stato difficile concepire. La Ricci è molto legata ad entrambe e sui suoi profili social compaiono spesso fotografie in loro compagnia.

Chi sono e cosa fanno le figlie di Elena Sofia Ricci

La sua prima figlia Emma – nata nel 1996 – ha deciso di seguire le orme della mamma e del papà, e lavora anche lei nel mondo dello spettacolo non rinunciando mai alla sua passione per la fotografia. Dopo aver conseguito il diploma al liceo classico, si è laureata presso la facoltà di Discipline delle arti e dello spettacolo (DAMS) all’Università di Roma Tre, e si è quindi approcciata sin da subito al mondo del cinema e del teatro. Il suo primo debutto in tv è avvenuto nel 2014, quando era giovanissima e prese parte a una puntata di Don Matteo. “Sono molto soddisfatto. Anche lei sta studiando in questo modo“, ha dichiarato il papà Pino Quartullo.

La secondogenita Maria è invece una giovane studentessa e modella, che si è concentrata sin da subito sull’ambito della moda. La ragazza ha infatti iniziato la carriera lavorando per l’agenzia Nur Model Management e, per il momento, sembra essere molto orientata sullo studio.

Che tipo di mamma è Elena Sofia Ricci

Durante un’intervista rilasciata per Vanity Fair, l’attrice ha raccontato di essere una mamma un po’ “ingombrante” e anche “una rompiscatole senza precedenti“. Ha infatti confessato di essere sempre pronta a rimproverare e di mostrarsi anche poco simpatica. Nonostante questo, il legame che ha con le due figlie è davvero bellissimo. Elena Sofia Ricci è molto legata alle due figlie, che tra di loro vanno molto d’accordo e si amano moltissimo. Lei stessa ha inoltre ammesso di essersi sempre immaginata così le sue “bambine” e di essere molto orgogliosa delle giovani donne che sono diventate.