Dopo l’annuncio che Christian Bale sarebbe apparso in Thor 4 aka Thor: Love and Thunder nel ruolo dell’antagonista principale, c’era molta curiosità attorno al villain che avrebbe impersonato e ora, grazie alle news provenienti dal Disney Inventor Day, apprendiamo via Twitter che Bale vestirà i panni di “Gorr il massacratore di dei”.

La produzione di Thor 4 prenderà il via a gennaio 2021 con al timone Taika Waititi (Thor: Ragnarok) e ancora Chris Hemsworth nei panni del Dio del tuono. “Love and Thunder” riporterà anche Tessa Thompson nei panni di Valchiria, Natalie Portman sia come Jane Foster che in una versione al femminile di “Mighty Thor” e Chris Pratt confermato nei panni di Star-Lord.

Academy Award-winning actor Christian Bale will join the cast of Thor: Love and Thunder as the villain Gorr the God Butcher. In theaters May 6, 2022. ⚡ pic.twitter.com/fWS4UuP2oM — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Gorr creato da Jason Aaron ed Esad Ribic è apparso per la prima volta nell’albo Thor: God of Thunder #2 (gennaio 2013) hanno deciso di rilanciare il franchise di Thor durante l’iniziativa Marvel Now. Nei fumetti Gorr nasce come un emarginato e sviluppa un odio profondo contro gli dei che considera inutili ed egoisti. Dopo aver perso ogni affetto inizia una missione di vendetta munito di una potente spada mitica (Necrosword) forgiata con la testa di un Celestiale ucciso, che lo porta a battersi e ad uccidere diverse divinità incluso Thor che però scampa miracolosamente alla spada di Gorr grazie al provvidenziale intervento di un banda di vichinghi. Gorr che nel frattempo ha perso un braccio nello scontro con Thor e creato un esercito di berserker ombra, proseguirà la sua missione di sterminio viaggiando nel tempo e combattendo Thor tra presente e futuro, ma il suo piano finale (un armamento noto come Godbomb in grado di distruggere ogni divinità esistente) fallirà e l’ammazzadei morirà per mano di Thor e di due martelli Mjolnir, uno dei quali provienente dal futuro.

In concomitanza con l’annuncio di Bale nei panni di Gorr, Disney ha anche mostrato un primo trailer della serie tv Loki di Disney + che vedrà Tom Hiddleston riprendere i panni del Dio dell’inganno dopo che il personaggio si è eroicamente immolato in “Avengers: Infinity War” ucciso da Thanos, per poi ricomparire nel passato in “Avengers: Endgame” dove ruba il Tesseract e fugge alterando la storia e creando una linea temporale alternativa in cui sarà appunto ambientata la serie tv di Disney +. “Thor: Love and Thunder” debutta nelle sale il 6 maggio 2022 mentre la serie tv “Loki” sarà disponibile in esclusiva su Disney + a maggio 2021.

“Glorious.” Loki, an Original Series from Marvel Studios, is coming May 2021 to #DisneyPlus. @lokiofficial pic.twitter.com/gqT7AKur2y — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

