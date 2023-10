Cieco, Sordo, Muto: trailer del film ispirato al racconto di H.P. Lovecraft (in anteprima il 5 ottobre al Fantafestival)

Il 5 ottobre debutterà in anteprima al Fantafestival 2023 (ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti) il film horror Cieco, Sordo, Muto ispirato all’omonimo racconto di H.P. Lovecraft. Il film è diretto da Lorenzo Lepori e interpretato dall’attore irlandese David Brandon noto ai fan del genere per ruoli in Deliria e La casa 5. Unendo le atmosfere oniriche e angoscianti dello scrittore di Providence a un erotismo che ricorda il cinema di genere europeo degli anni Settanta, “Cieco, sordo, muto” punta a soddisfare sia l’affezionato pubblico del cinema cult, sia gli amanti del cinema contemporaneo e autoriale.

Cieco Sordo Muto – Trama e cast

La trama ufficiale: David (David Brandon) è uno scrittore visionario afflitto dalla triplice menomazione di essere cieco, sordo e muto. Concluso un accordo per scrivere il suo ultimo libro in un albergo dove sono accadute cose spaventose, vi si reca con i suoi assistenti Simona e Pio. In cerca di ispirazione, David entra in contatto con la misteriosa entità che un tempo era venerata dove ora sorge la villa, una divinità oscura e malefica in grado di manipolare le menti degli uomini e forse anche la materia della realtà. David cerca di contrastare l’energia malvagia che spinge i suoi assistenti alla follia, ma non è in grado di combattere i poteri insondabili dell’altrove.

Il cast include anche Simona Vannelli, Pio Bisanti, Nazarena Di Bella e Rossella De Luca.

Cieco Sordo Muto – Trailer e video

Curiosità sul film

Il regista Lorenzo Lepori si fa affiancare nella scrittura da Antonio Tentori (Un gatto nel cervello di Lucio Fulci; Dracula 3D di Dario Argento) per questo libero adattamento dal racconto di Lovecraft, mai portato finora sullo schermo.

Il film è stato interamente girato a Villa Sermolli, edificio storico di Buggiano Castello, borgo sito nella provincia di Pistoia.

Il cast tecnico: Montaggio di Lorenzo Lepori / Effetti di Giulio Martinelli (VFX), Massimiliano Nencioni & Lorenzo Parlanti / Fotografia di Federico Giammattei / Suono di Daniele Marinelli (presa diretta) / Camera Davide Fusi & Andrea Vacanti / Edizione Michele Megna / Trucco di Grazia D’Amaro.

Il film è prodotto da Cinnamon Digital Cinema in collaborazione con Digit Movies Cinema.

Le famose storie dell’orrore dello scrittore statunitense Howard Phillips Lovecraft, continuano a far discutere gli appassionati, incerti se collocarle nella categoria del fantastico più originale o delle cronache di un possibile domani, di un oggi “laterale” in cui antichi misteri si aprono come crepe nel tessuto della realtà. “Cieco, sordo e muto” raccontato e interpretato con dialoghi, atmosfere, effetti sonori e musiche.

Il racconto “Cieco, sordo e muto” è disponibile in versione integrale e formato audiolibro su Amazon.

David Brandon – Note biografiche

David Brandon è assoluto protagonista in questo psichedelico horror sovrannaturale. L’attore irlandese, in seguito alla sua lunga esperienza teatrale assieme a Lindsay Kemp e una presenza nel cinema italiano che attraversano quattro decadi, torna al genere horror dopo una lunga assenza, in un ruolo complesso e stratificato. Gli appassionati ritroveranno la grinta di un interprete che ha lasciato dietro di sé performance memorabili in titoli classici come Deliria di Michele Soavi, Le foto di Gioia di Lamberto Bava, La casa 5 di Claudio Fragasso, Caligola la storia mai raccontata di Aristide Massaccesi.

CINEMA

2019 – RICORDI? regia di V. Mieli

2016 – NATALE A LONDRA regia di V. De Biasi

2015 – E-BOLA regia di C. Marazziti

2014 – CASERTA PALACE DREAM regia di J. McTeiguecortometraggio

2013 – NEVERLAKE regia di R. Paoletti

2011 – LA STRADA DI PAOLO regia di S. Nocita

2011 – L’AFFARE BONNARD regia di A. Panzera

2006 – ORA E PER SEMPRE regia di V. Verdecchi

2003 – GLI INSOLITI IGNOTI regia di A. Grimaldi

1995 – THE STRANGE STORY OF OLGA “O” regia di A. Bonifazio

1992 – HORNSBY AND RODRIGUEZ regia di U. Lenzi

1991 – A ROOM OF WORDS regia di F. Molè

1991 – IL MURO DI GOMMA regia di M. Risi

1991 – THE VENETIAN SINDROME regia di C. Quinterio

1990 – LA CASA 5 regia di C. Fragassi

1990 – MODIGLIANI regia di F.lli Taviani

1989 – CASABLANCA EXPRESS regia di S. Martino

1988 – GLI INVISIBILI regia di P. Squitteri

1987 – DELIRIA regia di M. Soavi

1987 – GOOD MORNING BABYLON regia di F.lli Taviani

1987 – ITALIAN POSTCARDS regia di M. Perlini

1987 – LE FOTO DI GIOIA regia di L. Bava

1985 – ANNO DOMINI regia di S. Cooper

1985 – PRIMA DEL FUTURO regia di E. Pasculli

1985 – THE ASSISI UNDERGROUND regia di A. Ramati

1984 – SOLE NUDO regia di T. Cervi

1982 – CALIGULA: THE OTHER STORY regia di D. Hills

1982 – MALAMORE regia di E. Visconti

1980 – I CASTRATI regia di D. Moldovan

1978 – JUBILEE regia di D. Jarman

1976 – SEBASTIANE regia di D. Jarman

AFRICAN FEVER regia di S. Martino

AQUARIUM regia di F. Rosati

BORDERLINE regia di T. Cucca

CROCODILES regia di J. Sanchez

IL BARONE regia di E. M. Salerno

RETURN TO THE DESERT regia di P. Fondato

VATICAN STORY regia di J. London

Lorenzo Lepori – Note biografiche

Dopo gli studi di recitazione teatrale a Firenze e il DAMS di Bologna, si dedica alla regia cinematografica nell’ambito della produzione indipendente. Nel 2006 realizza il suo primo lungometraggio, Il Vangelo secondo Taddeo. Seguiranno il gangster-movie esoterico Resurrezione di cuori e nel 2010 il mediometraggio Cinque cerchi roventi.

Nel 2012 Lepori gira I Love You Like a Twist, seguito dall’episodio Gu nel film collettivo Sangue misto del 2016. Nel 2016 realizza il film in 4 episodi Catacomba, scritto insieme con Antonio Tentori e diretto da Antonio albanesi. Il film viene presentato al Fantafestival e all’Obscura Film Festival di Berlino. Nel 2018 presenta al Fantafestival l’horror Notte Nuda, lo stesso anno recita in Everybloody’s End di Claudio Lattanzi e Beyond the Omega di Mattia De Pascali, di cui è anche produttore.

Nel 2019 Lepori inaugura la collaborazione con Alex Visani come coproduttore e direttore della fotografia sull’apocalittico Flesh Contagium (distribuito in Italia, USA e Inghilterra) per poi tornare a recitare nel 2020 come protagonista in Nati Morti ancora diretto da Visani.

2020 – La goccia maledetta – Cortometraggio Thriller (attore)

2019 – Beyond the Omega – Lungometraggio – Horror (attore)

2018 – Notte Nuda – Lungometraggio Horror (regista)

2018 – Everybloody’s end – Lungometraggio Horror (attore)

2016 – Sangue Misto – Lungometraggio Horror (regista / attore)

2016 – Catacomba – Lungometraggio Horror (regista)

2013 – Il collezionista – Cortometraggio Horror “La falsa vittima” (attore)

2012 – I love you like a twist – Horror/Poliziesco (regista)

2011 – Conquest – Cortometraggio Commedia “Hot stuff” (attore)

2010 – Cinque cerchi roventi – Cortometraggio Horror (regista)

2009 – Resurrezione di cuori – Lungometraggio Horror (attore)

2006 – Il vangelo secondo Taddeo – Lungometraggio Horror (regista)

