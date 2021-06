Cinderella: primo trailer della Cenerentola live-action di Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ha reso disponibile un primo teaser trailer di Cinderella, la nuova versione live-ction di Cenerentola interpretata da Camila Cabello nei panni di Cenerentola e Nicholas Galitzine (New York Academy – Freedance, Il rito delle streghe) in quelli del Principe Robert. Tra le novità che contraddistinguono questa rivisitazione è un cambio di genere per il personaggio della Fata madrina aka “Fab G” che sarà interpretato dall’attore e cantante Billy Porter.

“Cinderella” è diretto da Kay Cannon, sceneggiatrice della trilogia Pitch Perfect e regista della commedia Giù le mani dalle nostre figlie è interpretato anche da Billy Porter, Idina Menzel, Pierce Brosnan e Minnie Driver.

“Cinderella” è un rifacimento della fiaba classica da una storia di James Corden (The Prom), che è anche un produttore del film, promette di essere un racconto più fresco della storia che il pubblico ha imparato a conoscere e ad amare.

La dichiarazione del capo di Amazon Studios, Jennifer Salke: Cenerentola è un classico che tutti conosciamo e amiamo, ma questa volta con un tocco moderno e unico e interpretato dalla sensazionale Camila Cabello e da un cast stellare. Il produttore James Corden e il team di registi hanno preso questa amata fiaba e l’hanno rinnovata con una prospettiva fresca e potente che risuonerà con il pubblico e le famiglie di tutto il mondo. Non potremmo essere più entusiasti che i nostri clienti globali cantino e ballino insieme alla rivisitazione di questa storia classica da parte della regista Kay Cannon.

Per quanto riguarda le musiche, la parte strumentale è stata affidata alla compositrice e cantautrice Jessica Weiss (Tappo – Cucciolo in un mare di guai) mentre la parte cantata includerà cover di canzoni di successo di alcuni degli artisti musicali più venduti di tutti i tempi. Inoltre il film conterrà canzoni originali della star di Broadway Idina Menzel e di Cabello che è una cantautrice nominata ai Grammy ed ex componente del gruppo musicale Fifth Harmony lanciato dal talent show X-Factor.

Il film, che è stato realizzato dalla Columbia Pictures di Sony, era originariamente previsto per un’uscita a febbraio di quest’anno, ma a causa della pandemia COVID-19 è slittato e in seguito acquisito da Amazon che lo farà uscire il 3 settembre direttamente in streaming.

Fonte: YouTube