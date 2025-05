Cinema d’autore italiano a Cannes: ecco il trailer del film di Martone con Golino

Valeria Golino è la protagonista del film Fuori di Mario Martone, in gara al Festival di Cannes 2025. In uscita il trailer.

Il prossimo 13 maggio si terrà il Festival di Cannes e in gara c’è anche il film italiano Fuori, la nuova pellicola diretta da Mario Martone e che vede come protagonista Valeria Golino. L’attrice veste infatti i panni della scrittrice Goliarda Sapienza, autrice di L’Arte della gioia, l’opera adattata proprio dalla Golino nella serie tv candidata a 14 David di Donatello. Nel cast ci sono anche Matilda De Angelis ed Elodie.

Il delegato generale Thierry Frémaux e la presidente Iris Knobloch hanno infatti annunciato il programma della 78esima edizione del Festival di Cannes, che avrà luogo dal 13 al 24 maggio e che vedrà la presenza – come presidente di giuria – l’attrice Juliette Binoche e come padrino l’attore e regista francese Laurent Lafitte. In quella occasione, Robert De Niro riceverà la Palma d’Oro Onoraria, mentre il 14 maggio sarà presentato fuori concorso il film Mission Impossible – The Finale Reckoning, l’ultimo film della saga con Tom Cruise. Fremaux ha intanto definito Martona un immenso artista italiano di cinema, ma anche di teatro e letteratura, un grandissimo cinefilo che quest’anno al Festival viene a presentare Fuori su Goliarda Sapienza dal destino tragico, e che grazie a L’arte della gioia è stata scoperta in Francia”

Fuori di Mario Martone: la trama

La storia del film italiano – in gara al Festival di Cannes e con Valeria Golino – è ambientata nella Roma degli anni ’80. La protagonista è appunto la scrittrice Goliarda Sapienza, che è finita in carcere per aver rubato dei gioielli. In realtà, proprio a seguito di questo episodio, inizia per lei un nuovo capitolo della sua vita. La donna incontra alcune detenute e questo diventa un momento di rinascita. Una volta uscite di prigione, tutte loro continuano a frequentarsi, e Goliarda stringe così un legame di amicizia con Roberta, delinquente abituale e attivista politica. In realtà nessuno riesce a comprendere l’entità del loro rapporto, che si dimostra sin da subito essere molto profondo, ma Goliarda ritrova la gioia di vivere e la spinta a scrivere proprio grazie al suo legame con lei.

Tratto da un soggetto di Ippolita di Majo, sceneggiatrice insieme al regista Mario Martone, Fuori vede appunto nel cast la presenza di Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie, Corrado Fortuna, Antonio Gerardi, Francesco Gheghi.

Il trailer

Gli altri italiani in gara a Cannes

Il Festival di Cannes propone inoltre, nella sezione Un Certain Regard, tre registi italiani: Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis con Testa o Croce? e Francesco Sossai con il road movie Le città di pianura. “L’Italia non ha mai cessato di essere un paese di cinema, ma dopo anni di gloria aveva perso la capacità di produrre a quei livelli“, ha commentato Fremaux prima di presentarli.