Cinema, gli attori morti sul set: tutti i precedenti

Disastri, incidenti mortali e incendi: sui set dei film più famosi al mondo è accaduto di tutto. L’attore Alex Baldwin ha ad esempio – durante le riprese del western Rust – ucciso la direttrice della fotografia del film Halyna Hutchins e ferito gravemente il regista Joel Souza, dopo aver accidentalmente sparato con una pistola di scena. In realtà, nel corso degli anni, ci sono stati molti attori morti sul set per cause disparate e che sono passate alla storia.

Tutti gli attori morti sul set

Il primo da menzionare è il 28enne Brandon Lee, scomparso prematuramente sul set de Il Corvo il 31 marzo 1993. L’attore Michael Massee – che interpretava il personaggio di Fun Boy – sparò accidentalmente il suo collega e lo uccise. I produttori dissero che la colpa era da attribuire ad alcuni membri della troupe, che aveva lasciato un proiettile vero nell’innesco del revolver, insieme a quelli a salve. L’attore Steve Irwin – detto il Crocodile Hunter della tv australiana – morì invece nel corso delle riprese di un documentario sulla fauna della barriera corallina di Batt Reef. Venne infatti punto da una razza velenosa che gli causò il decesso.

Harry O’Connor – controfigura di Vin Diesel – era un paracadutista molto famoso all’epoca ma, durante le riprese del film, gli fu fatale il lancio da un’auto in volo con il paracadute. Finì contro un ponte e ne rimase vittima. Nel 1985, sul set di Top Gun, l’istruttore di volo Art Scholl precipitò col suo mezzo a 900 metri di altezza nell’Oceano Pacifico. Nel corso delle riprese della serie tv Ai confini della Realtà di Steven Spielberg, morirono invece tre membri del cast: un elicottero perse il controllo e finì sull’attore Vic Morrow e su due bambini vietnamiti che partecipavano alla produzione. Red Foxx – cabarettista e comico – morì invece nel 1991 durante la registrazione di una puntata della sitcom The Royal Family, a causa di un infarto. Fatale è stato anche il set della serie tv indiana The Sword of Tipu Sultan, dove persero la vita 62 persone, rimaste intrappolate nell’incendio che colpì lo studio cinematografico in cui avvenivano le riprese.