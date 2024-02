City Hunter The Movie: Angel Dust – nuove clip ufficiali e featurette doppiatori italiani del film anime evento speciale al cinema (19, 20 e 21 febbraio)

19, 20 e 21 febbraio 2024 evento speciale al cinema con Anime Factory & Plaion Pictures il lungometraggio anime City Hunter The Movie: Angel Dust, diretto da Kenji Kodama e Kazuyoshi Takeuchi.

Quando la video creator Angie bussa all’agenzia investigativa City Hunter in cerca di un gatto scomparso, Ryo Saeba e Kaori Makimura pensano di avere un caso semplice fra le mani. Un attentato alla vita di Angie cambia però le carte in tavola, lasciando Ryo nel mirino di misteriosi sicari sulle tracce di Angel Dust, una tecnologia militare in grado di creare super soldati. Sotto l’occhio del padre adottivo Kaibara, Ryo dovrà fare i conti con un passato da cui troppo a lungo ha tentato di fuggire.

City Hunter The Movie – Le nuove clip in italiano

Se “Ricordi” apre una porta sul passato mostrando Makimura Hideyuki, fratello di Kaori e partner di Ryo, la clip “Sono Saeba Ryo… lo sweeper leggendario” è la prova che il nostro sweeper, dopo tanti anni, continua a perdere la testa quando si tratta di donne. Una debolezza che però non intacca le incredibili abilità di Ryo, subito pronto a entrare in azione quando il pericolo chiama, come dimostra la clip “Una Colt Python… proprio una bella pistola”. Tre clip che rappresentano le tante anime che hanno decretato il successo di questo franchise, con il nuovo film che promette di essere un appuntamento imperdibile per i fan, ma anche un capitolo perfetto per chi volesse unirsi per la prima volta all’universo di City Hunter.

City Hunter The Movie – Le featurette sui doppiatori italiani

Le clip offrono anche un assaggio delle voci italiane che compongono il cast di doppiatori del film. La versione italiana di “City Hunter The Movie: Angel Dust”, adattata fedelmente all’opera originale, vede come direttore del doppiaggio il giovane Mosè Singh, sotto il quale si è riunito un cast d’eccezione, impreziosito dalle voci storiche Guido Cavalleri e Jasmine Laurenti che li vedono rispettivamente nei panni di Ryo e Kaori. Il cast principale è così composto:

Saeba Ryo (voce di Guido Cavalleri)

Kaori Makimura (voce di Jasmine Laurenti)

Umibozu (voce di Massimiliano Lotti)

Angie (voce di Gea Riva)

“City Hunter The Movie: Angel Dust” celebra i 35 anni dell’iconica serie animata tratta dal mitico manga di Tsukasa Hojo. Un fenomeno che ha segnato un’epoca, vendendo oltre 50 milioni di copie in Giappone e conquistando fan in tutto il mondo, e che prende vita su pellicola con uno degli archi narrativi più importanti del manga. In perfetto stile City Hunter, anche in questo nuovo capitolo sono garantite tante risate e forti emozioni come già si evince nel trailer, che anticipa alcune delle grandi sorprese che il film ha in serbo, come la partecipazione delle protagoniste di Occhi di gatto, altra immortale creazione del maestro Hojo. Ma non saranno solo le sorelle ladre a impreziosire il cast, con altri personaggi quali il mitico Lupin III pronti a fare la loro apparizione, senza contare il ritorno di volti ormai entrati nell’immaginario degli appassionati, come Miki e Umibozu.

City Hunter The Movie – I nuovi spot tv in italiano

Alla realizzazione del film ha lavorato lo storico studio di animazione giapponese Sunrise, celebre per la serie anime originale di City Hunter e per molte altre opere di successo come Cowboy Bebop e Gintama, in collaborazione con The Answer Studio, noto per il suo lavoro su alcuni dei film anime più di successo degli ultimi anni come Your Name. e Suzume. Alla regia troviamo il regista originale della serie TV anni ’90 di City Hunter, Kenji Kodama, mentre la sceneggiatura è stata affidata a Yasuyuki Mutou, autore della sceneggiatura di Mobile Suit Gundam: Hathaway’s Flash e responsabile della serie Tokyo Revengers.