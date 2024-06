Disponibili le clip italiane del film Fremont diretto dal regista iraniano-britannico Babak Jalali, nei cinema italiani, dopo essere stato premiato a diversi festival a livello globale, dal 27 giugno con Wanted Cinema.

In “Fremont”, Babak Jalali (vincitore del Fipresci Award e dell’Hivos Tiger Award, nominato per i BAFTA) esplora la ricerca dell’integrazione in un Paese straniero, attraverso un viaggio emotivo che ruota attorno al concetto di identità ed esperienze di vita, che se da una parte rendono radicali le differenze, dall’altra rendono conto di come essi siano indissolubilmente comuni a ciascun individuo. A collaborare con il regista alla sceneggiatura del film vi è l’autrice italiana Carolina Cavalli (già ottimo esordio alla regia con il pluripremiato Amanda del 2022).

Fremont è un delicato ritratto in bianco e nero che racconta la toccante storia di Donya, una giovane donna afgana interpretata da Anaita Wali Zada. Espatriata nella cittadina californiana che dà il nome al film in seguito all’arrivo dei talebani nel suo Paese d’origine, ha collaborato come traduttrice per l’esercito degli Stati Uniti in Afghanistan, prima di trovare impiego presso un’azienda che produce biscotti della fortuna per i ristoranti cinesi. Sola, con problemi d’insonnia, afflitta dalla perdita della propria terra e dei legami che lì aveva, Dony che tenta di rimettere in ordine il suo presente e di trovare l’amore. Un incontro imprevedibile con uno sconosciuto la porterà a una svolta della sua vita, sullo sfondo di un’America curiosa e un po’ bizzarra…

Oltre all’esordiente Anaita Wali Zada (giovane afghana il cui vissuto personale è molto simile al personaggio che interpreta nel film), in Fremont troviamo anche Jeremy Allen White (The Warrior – The Iron Claw, The Bear e vincitore di un Golden Globe e di un Critic’s Choiche Award, nominato allo Screen Actors Guild Award).

LE SALE DOVE GUARDARE IL FILM

Questo film parla di una persona immigrata in un nuovo Paese ma, naturalmente, non esiste un’esperienza uniforme di immigrazione. Ogni individuo ha ragioni diverse per partire e ogni individuo ha i propri sogni e desideri per il futuro nella sua nuova casa. Spesso è il passato a dettare il presente e per chi riparte da zero in un posto lontano da casa, il passato non è mai veramente alle spalle.

Con questo film voglio guardare oltre l’idea che esistano differenze radicali tra gli esseri umani. In un mondo in cui si cerca tanto di descrivere le differenze e di esagerare l’alterità, è importante guardare alle somiglianze universali. Un immigrato e un non immigrato condividono molte delle stesse speranze, sogni e ambizioni.

La protagonista di questo film, Donya, una giovane donna grintosa ed ex traduttrice per l’esercito americano, ritiene di essere nel posto in cui si trova a causa delle sue scelte di vita. Ma questo non significa che non soffra o non si senta sfollata. È determinata a cambiare le cose. Vuole essere impegnata. Vuole essere a suo agio. Vuole innamorarsi. E vuole essere accettata. Come la maggior parte delle altre persone.

Anche se questo film tratta la situazione di una traduttrice afghana e della sua nuova vita in America, lo stile del film non è ascrivibile al realismo sociale. L’osservazione delle assurdità dell’adattamento culturale e dei sentimenti di dislocazione può essere presentata anche attraverso il regno dell’umorismo. Infatti, sebbene i temi trattati possano essere a volte oscuri, c’è umorismo anche nell’oscurità e, come regista, questo elemento di leggerezza è sempre stato importante per me. Mostrare umorismo in situazioni cupe non sminuisce la serietà o la profondità di una storia. Può renderla ancora più reale e aggiungere strati. Come dice il proverbio: “Chi piange ha solo un dolore. Ma chi ride ha mille e un dolore”.

[Babak Jalali]