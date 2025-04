Claudia Gerini: età, dove vive, studi, vita privata. Tutto sulla carriera dell’attrice

Romana doc, l’attrice Claudia Gerini ha saputo coniugare lavoro e passione sin da piccolissima. Nata nella Capitale nel 1971 e cresciuta nel quartiere di San Giovanni, ha messo in evidenza già da subito la sua forte passione per il mondo del teatro e per la recitazione in genere. Questa sua propensione l’ha quindi portata – all’età di soli 13 anni – a vincere il concorso di Miss Teenager. Da quel momento la sua vita è cambiata e lei ha anche iniziato a studiare danza allo IALS (Istituto di Addestramento Lavoratori dello Spettacolo). Da ragazzina ha frequentato il Liceo Classico e, in quegli anni, ha debutto in diversi spot televisivi come quelli per la Perugina o per Piaggio.

Da quel momento il suo percorso artistico è quindi stato sempre in ascesa, e le ha permesso di collezionare esperienze sia nel piccolo che sul grande schermo.

Chi è Claudia Gerini: il debutto al cinema e la carriera

L’anno del suo esordio cinematografico è stato il 1987, quando l’attrice ha interpretato il ruolo della figlia di Lino Banfi nel film Roba da ricchi. Il suo volto è apparso invece in tv quattro anni dopo, in primis nel gioco telefonico Primadonna e poi in Non è la Rai. In quegli anni la Gerini si è iscritta alla facoltà di Sociologia all’Università, terminata ben presto perché ad un certo punto ha deciso di frequentare i laboratori di recitazione di Beatrice Bracco e Francesca De Sapio. Una scelta – questa – che ha permesso all’attrice di ritagliarsi dei ruoli nel mondo cinematografico, come le piccole parti ottenute all’inizio nei film di Carlo Verdone.

Il vero successo è arrivato per lei negli anni 2000, quando ha collaborato insieme a importanti registi nei film La passione di Cristo di Mel Gibson, Non ti muovere di Sergio Castellitto, La sconosciuta di Giuseppe Tornatore. Parallelamente Claudia Gerini ha anche portato avanti la sua carriera televisiva, con il ruolo da protagonista nella miniserie 48 ore, con tantissime ospitate e con la partecipazione al 53° Festival di Sanremo di cui è stata conduttrice insieme a Pippo Baudo e Serena Autieri. Nel 2008 è tornata a lavorare con Verdone nel film Grande, grosso e Verdone e lì si sono susseguite molte altre esperienze. Nel 2009 ha ad esempio vinto un Ciak d’Oro e ha ottenuto una nomination ai David di Donatello come migliore attrice protagonista.

Negli anni ha ricevuto anche un Super Ciak d’Oro, due candidature ai Nastri d’Argento e un premio David di Donatello come migliore attrice non protagonista. Dal 2017 al 2020 la Gerini è stata chiamata ad interpretare la manipolatrice Sara Monaschi nel cast di Suburra – La serie, uno dei prodotti Netflix più apprezzati. Claudia ha inoltre vestito i panni di doppiatrice, prestando la voce a Marina in Sinbad – La leggenda dei sette mari, a Madison Paige in Heavy Rain e all’amatissima Barbie in Toy Story 3.

La vita privata di Claudia Gerini

L’attrice ha – nel 2002 – pronunciato il Sì con il dirigente finanziario Alessandro Enginoli. Dalla loro storia d’amore è nata la figlia Rosa ma, nel 2004 i due hanno deciso di separarsi. Dal 2005 al 2016 ha invece avuto un legame sentimentale con Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino e regista, da cui ha avuto la secondogenita Linda. Le indiscrezioni parlano inoltre di un suo presunto legame con Gianni Boncompagni, conduttore che l’ha tra l’altro lanciata in tv grazie a programmi come Primadonna e Non è la Rai degli anni ’90. Queste voci non sono però mai state confermate. Nel 2019 Claudia Gerini – che vive oggi sempre nella città di Roma – ha invece iniziato una relazione con l’imprenditore Simon Clementi, da cui si è separata dopo due anni. Dell’attrice si sa inoltre che è cintura nera di taekwondo e che pratica regolarmente questa attività.