Claudia Mori: età, dove vive, il matrimonio con Celentano e i figli. Cosa fa oggi l’attrice 81enne

Claudia Mori rappresenta oggi una delle attrici più amate del mondo dello spettacolo e del panorama cinematografico. Grazie alla sua bellezza e al suo talento, negli anni ha saputo costruirsi un percorso artistico che non è mai passato inosservato. Numerosi sono infatti stati i film che l’hanno resa sempre più amata dinnanzi al piccolo schermo, così come i progetti televisivi a cui ha partecipato sin dal suo primo esordio nel piccolo schermo. Oltre alla sua carriera di attrice, la Mori ha anche avuto una vita sentimentale bellissima: sposata con Adriano Celentano ormai da tanti anni, è mamma di tre figli.

L’attrice ha oggi 81 anni e non compare sullo schermo da un po’ di tempo, tanto che in molti si domandano spesso che fine abbia fatto e come si sia evoluta la sua vita oggi.

Chi è Claudia Mori: carriera e lavoro

Originaria di Roma e nata nel 1944, il suo primo esordio sullo schermo è avvenuto quando lei aveva solo 14 anni. All’epoca ha infatti partecipato al film Cerasella, in cui ha interpretato la protagonista. Negli anni ’60 Claudia Mori è invece apparsa in diversi film e, nel 1960, è stata diretta da Luchino Visconti in Rocco e i suoi fratelli. Nel 1963 l’attrice ha iniziato a lavorare con Adriano Celentano, con cui c’è stato sin da subito un sodalizio professionale oltre che sentimentale. Lei è infatti apparsa nel suo primo film da regista Super rapina a Milano e in molti altri suoi lavori successivi.

Nel 1964, la Mori ha iniziato un percorso nel mondo musicale pubblicando il suo primo disco composto dal singolo originale Non guardarci e dalla cover Quello che ti dico. Nel 1970 Claudia Mori e Celentano hanno vinto quindi il Festival di Sanremo con il brano Chi non lavora non fa l’amore. L’anno successivo è invece tornata a recitare con Er più – Storia d’amore e di coltello di Sergio Corbucci. A quel punto si sono susseguite molte altre pellicole che l’hanno resa sempre più famosa dinnanzi al pubblico italiano. La sua ultima apparizione sullo schermo è però avvenuta verso la fine degli anni ’80, anno in cui ha deciso di ritirarsi e di continuare a lavorare dietro le quinte.

Che lavoro fa oggi Claudia Mori

Dopo una carriera lunghissima nell’ambito del cinema, della tv e della recitazione, l’attrice e cantante ha quindi – ad un certo punto – deciso di non mostrarsi più in volto ma di lavorare nel backstage. Dal 1991 è infatti amministratrice delegata dell’etichetta discografica Clan Celentano, ed è inoltre produttrice televisiva, dato che si dedica soprattutto alla realizzazione delle fiction. Mori ha ad esempio lavorato nelle miniserie De Gasperi – L’uomo della speranza, Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu, C’era una volta la città dei matti, Caruso – La voce dell’amore ma anche Adrian, che è stato ideato e scritto dal marito.

Claudia Mori e la storia d’amore con Adriano Celentano

Prima di conoscere colui che sarebbe diventato l’uomo della sua vita, la Mori è stata legata sentimentalmente al calciatore Francisco Lojacono. Da lui si è però ben presto separata e ha quindi iniziato una relazione con il suo grande amore Adriano Celentano. I due si sono conosciuti nel 1963 sul set di Uno strano tipo e si sono subito innamorati, non perdendosi mai più di vista e trascorrendo la loro vita insieme. L’anno successivo hanno infatti pronunciato il fatidico sì e hanno poi messo al mondo i tre figli Rosita, Giacomo e Rosalinda.