Claudio Gioè: età, la sua vita sentimentale, la carriera. Tutto sull’attore protagonista di Makari

Tutto quello che c’è da sapere su Claudio Gioè: dall’età alla vita privata fino alle curiosità sull’attore di Makari.

Claudio Gioè, nato a Palermo il 27 gennaio del 1975, è uno dei migliori attori italiani. Cinquantenne, lavora da anni nel mondo della recitazione ma ha sempre mantenuto un basso profilo proteggendo il proprio privato e facendo parlare di sé esclusivamente per il lavoro. Sin da giovanissimo, manifesta una grande passione per la recitazione e così, dopo aver conseguito la maturità classica presso il Liceo classico Giuseppe Garibaldi, si trasferisce a Roma per studiare all’Accademia nazionale d’arte drammatica.

La sua carriera inizia in teatro per poi debuttare sul grande schermo nel 1998 con il film The protagonists di Luca Guadagnino. E’ l’inizio di una straordinaria carriera che lo porta a recitare in tanti film di successo come I cento passi, La meglio gioventù, Stai con me, …e se domani e Piano.

Contemporaneamente, il suo talento viene notato anche da chi si occupa di fiction e, sul piccolo schermo, è il protagonista di serie tv di grande successo e molto amate dal pubblico come Operazione Odissea, Paolo Borsellino, Squadra antimafia – Palermo, La mafia uccide solo d’estate, Passeggeri notturni, Vite in fuga e Makari.

Claudio Gioé: la vita privata e tutte le curiosità

Se della vita professionale di Claudio Gioè si sa praticamente tutto, lo stesso non può dirsi per la vita privata. Molto discreto e riservato, parla raramente della propria vita sentimentale di cui è uscito qualche dettaglio solo pochi anni fa. A svelarlo è stata l’ex fidanzata che si è lasciata andare a poche dichiarazioni nel corso di un’intervista. Gioè, infatti, è stato fidanzato con Pilar Fogliati, anche lei attrice. Intervistata da Caterina Balivo, nella trasmissione “Vieni da me”, trasmessa da Raiuno, parlando della propria vita privata, la Fogliati ha indicato in Claudio Gioè il suo ex fidanzato.

Successivamente, intervistata da Confidenze, la Fogliati ha detto: “Ho avuto una lunga storia con un attore più grande di me, ma il rapporto è terminato perché avevamo progetti diversi”. I due sarebbero stati insieme per quattro anni, ma entrambi non sono mai entrati nel dettaglio del loro rapporto.

Attualmente, non si sa se nella vita dell’attore ci sia un nuovo amore. Gioè, inoltre, sembrerebbe essere uno dei pochi personaggi del mondo dello spettacolo a non avere un profilo social. Su Instagram, infatti, è presente solo una fanpage. A proposito dei social, l’attore ha spiegato di considerarli “il male dell’umanità” perché banalizzano i rapporti umani.