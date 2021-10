Cleanin’ Up The Town: trailer e tutte le anticipazioni sul documentario Remembering Ghostbusters

Dopo il canonico giro nel circuito dei festival, questo mese ha debuttato negli Stati Uniti direttamente in streaming e in Blu-ray Cleanin’ Up The Town: Remembering Ghostbusters, quello che è stato descritto come il documentario definitivo sugli iconici Acchiappafantasmi. Pubblicato per sfruttare l’imminente uscita del nuovo sequel Ghostbusters: Legacy, nei cinema italiani dal 18 novembre, questo nuovo documentario traccia la realizzazione della commedia da record che ha cambiato l’industria cinematografica per sempre.

Trama e cast

La trama ufficiale: “Cleanin’ Up The Town: Remembering Ghostbusters” è il documentario retrospettivo definitivo, che racconta la realizzazione di Ghostbusters, con Dan Aykroyd, Harold Ramis, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Ivan Reitman. Il documentario segna gli straordinari risultati ottenuti dai cineasti che lavorano nell’era fotochimica. Rivela una storia di ingegnosità, innovazione e sottolinea quanto sia stata davvero un’impresa ambiziosa la realizzazione di Ghostbusters. 46 interviste perspicaci, divertenti e sentite al cast e alla troupe accompagnano una ricchezza di materiale d’archivio mai visto prima.

Il documentario include interviste esclusive con il cast principale: Dan Aykroyd (dott. Raymond “Ray” Stantz), Harold Ramis (dott. Egon Spengler), Ernie Hudson (Winston Zeddemore) e Sigourney Weaver (Dana Barrett), mentre Bill Murray (dott. Peter Venkman) appare in filmati di repertorio e Rick Moranis (Lois Tully) purtroppo non ha partecipato. Altre interviste al cast includono interventi di William Atherton (Walter Peck), Alice Drummond (la bibliotecaria) Annie Potts (la segretaria Janine), David Margulies (sindaco Lenny), John Rothman (direttore della biblioteca), Michael Ensign (manager dell’Hotel), Steven Tash (studente ricerca paranormale) e Joe Medjuck (comparsa nella biblioteca e produttore della serie animata The Real Ghostbusters – I veri acchiappafantasmi). Immancabili le interviste alla troupe con interventi di Richard Edlund (effetti speciali), Bill Neil (effetti speciali), Billy Bryan (L’Omino dei Marshmellow), Colin J. Campbell (tecnico luci), John Bruno (effetti speciali), Mark Bryan Wilson (Slimer), Mark Siegel (effetti creature), Mark Stetson (effetti speciali), Neil Krepela (effetti speciali), Randall William Cook (effetti animati), Richard Beggs (sound designer), Terry Windell (effetti creature), Robert M. Stevens (operatore alla macchina da presa), Peter Giuliano (primo assistente alla regia), Sam Longoria (effetti speciali), Sheldon Kahn (montatore), Steve Johnson (effetti speciali), Stuart Ziff (effetti speciali), Thaine Morris (effetti speciali), Anthony Cecere (stuntman), Virgil Mirano (effetti speciali), Brian O’Neal (autore, produttore e interprete del brano “Cleanin’ Up the Town” di The Bus Boys), Peter Bernstein (orchestrazione colonna sonora), Ray Parker Jr. (autore, produttore e interprete del brano brano “Ghostbusters”), Michael C. Gross (produttore associato). A completare il nutrito cast anche Chris Stewart (autore e produttore della miniserie “Ghostbusters of British Columbia”), alcune alcune comparse del film e in filmati di repertorio Denise Crosby meglio nota per il ruolo per il ruolo di Tasha Yar nella serie tv Star Trek: The Next Generation e Daryl Hannah all’epoca nei cinema al fianco di Tom Hanks in Splash – Una sirena a Manhattan di Ron Howard.

Curiosità

Il film è diretto da Anthony Bueno che ha curato anche il documentario del 2009 Beware the Moon: Remembering ‘An American Werewolf in London’ dedicato a Un lupo mannaro americano a Londra, altro classico anni ottanta diretto da Ivan Reitman e Too Hot to Handle: Remembering Ghostbusters II, attualmente in post-produzione dedicato al secondo film degli Acchiappafantasmi che nel 1989 ha visto Ivan Reitman e il cast del film originale tornare per un sequel che ha visto come antagonista principale Vigo il Carpatico.

Anthony Bueno ha scritto e prodotto “Cleanin’ Up The Town: Remembering Ghostbusters” in collaborazione con Claire Bueno, conduttrice londinese che nel corso degli anni ha avuto il privilegio di intervistare alcune delle maggiori star del cinema di Hollywood come George Clooney, Matthew McConaughey, Cate Blanchett, Harrison Ford, Gillian Anderson e talenti britannici tra cui Dame Helen Mirren, Tom Hiddleston, Michael Fassbender, Kate Winslet, Tom Hardy e Keira Knightley.

Il regista Anthony Bueno ha curato anche la fotografia e il montaggio (con Derek Osborn) di “Cleanin’ Up The Town: Remembering Ghostbusters”.

Il documentario è stato musicato da Dave Phaneuf & Jamie Evelyne Thompson i cui crediti includono musiche per svariate serie tv (Adventures in Game Chasing, The Resellers, Hot Qarl Action, The Angry Video Game Nerd).

