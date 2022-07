Clerks 3: trailer e anticipazioni del film di Kevin Smith con Rosario Dawson

Kevin Smith torna al franchise dei suoi esordi con Clerks 3, sequel che arriva a sedici anni dallo spassoso e sboccatissimo Clerks 2. In questo atteso sequel in uscita nei cinema americani a settembre ritroveremo personaggi familiari del franchise mentre si preparano a girare un film.

Trama e cast

La trama ufficiale: In Clerks III, “a seguito di un grave attacco di cuore, Randal Graves (Jeff Anderson) arruola Dante Hicks (Brian O’Halloran), Elias (Trevor Gregory Fehrman), Jay (Jason Mewes) e Silent Bob (Smith) per girare un film immortalando la sua vita nel minimarket che ha dato inizio a tutto.

Il film vede il ritorno in Clerks 3 anche di Rosario Dawson di nuovo nei panni di Becky. Il cast è completato da Marilyn Ghigliotti, Austin Zajur, Scott Schiaffo, Lisa Hampton, AJ Wilkerson, Jason Szalma, Michelle Santiago, Setty Brosevelt, Bobby Favoretto e Bob Leszczak.

Clerks 3 – trailer e video

Curiosità

“Clerks 3” scritto, prodotto, diretto e montato da Kevin Smith serve come sequel dei film del 1994 e del 2006 ed è il nono lungometraggio in assoluto ambientato nel “View Askewniverse”.

Originariamente, Kevin Smith ha annunciato nel 2017 che Clerks 3 era fuori dal tavolo dopo un litigio con il suo amico Jeff Anderson che aveva interpretato Randall Graves in Clerks – Commessi (1994) e Clerks II (2006). Anderson aveva letto la sceneggiatura ma aveva scelto di non essere coinvolto; Smith ha annullato il progetto e ha invece realizzato Jay e Silent Bob – Ritorno a Hollywood (2019). Due settimane prima dell’uscita di “Jay e Silent Bob – Ritorno a Hollywood”, tuttavia, Smith ha rivelato di aver trascorso un’intera giornata a firmare cimeli del film Clerks insieme ad Anderson e Jason Mewes (Jay). Questa riunione ha permesso loro di sistemare le cose e gli ha fornito così tanta ispirazione che ha immediatamente buttato via la vecchia sceneggiatura e ha iniziato a lavorare su una nuova con idee a cui Anderson è apparso ricettivo. Secondo Smith: “Sarà un film che conclude una saga. Sarà un film su come non sei mai troppo vecchio per cambiare completamente la tua vita. Sarà un film su come un’amicizia che dura da decenni affronta finalmente il futuro. Sarà un film che ci riporta all’inizio – un ritorno alla culla della civiltà nel grande stato del #newjersey. Sarà un film con Jeff e @briancohalloran, con me e Jay nei ruoli secondari. E sarà un film intitolato CLERKS III!.”

“Clerks 3” ha iniziato le riprese il giorno del 51esimo compleanno di Kevin Smith.

Lionsgate ha acquisito i diritti mondiali di “Clerks 3” il 19 luglio 2021.

Il film girato nel New Jersey è il primo dei film di “Clerks” a non avere David Klein come direttore della fotografia, sostituito dal veterano Learan Kahanov (The Forgetten, Indian Cowboy, The Speed of Life, Star Girl).

Fred Armisen, Sarah Michelle Gellar e Ben Affleck fanno apparizioni cameo come attori che fanno un’audizione per il film di Randall. Questo film segna il primo lungometraggio live-action di Gellar in 13 anni.

L’idea di Randall di far morire Dante nel terzo atto del suo film è presa dal finale originale di Clerks, dove il negozio Quick-stop viene derubato e Dante viene colpito e lasciato per morto. Quando il film ha iniziato a fare il giro della scena cinematografica indipendente, a Kevin Smith è stato suggerito di eliminare un finale così cupo e di terminarlo con Randall che dice a Dante che sono ufficialmente chiusi per la giornata.

Uno dei primi ruoli di Ben Affleck è stato quello di interpretare un giocatore di basket del liceo nella commedia horror del 1992 Buffy l’ammazzavampiri, da cui è stata tratta l’omonima e iconica serie tv di grande successo che ha reso Sarah Michelle Gellar un nome familiare.

La premessa di Randall che sopravvive a un attacco di cuore e aspira a fare cose migliori nella sua vita riecheggia la vita personale di Kevin Smith, il regista è quasi morto per un arresto cardiaco subito il 26 febbraio 2018. Ora Smith ha cambiato il suo stile di vita e cambiato la sua dieta diventando integralmente vegano per una migliore salute.

A ottobre 2019, Smith ha annunciato su Instagram che “Clerks 3” era di nuovo in pista e che Anderson aveva accettato di riprendere il ruolo di Randal.

Sarà un film che conclude una saga. Sarà un film su come non sei mai troppo vecchio per cambiare completamente la tua vita. Sarà un film su come un’amicizia che dura da decenni affronta finalmente il futuro. Sarà un film che ci riporta all’inizio – un ritorno alla culla della civiltà nel grande stato del #newjersey. Sarà un film con Jeff e @briancohalloran, con me e Jay nei ruoli secondari. E sarà un film intitolato CLERKS III!.

Immagini e video dai social media

A ottobre 2019 Il regista Kevin Smith ha confermato Clerks 3 pubblicando una foto sul suo account Facebook ufficiale che v3ede Smith posare con i co-protagonisti di Clerks – Commessi, Jason Mewes e Jeff Anderson. Smith nel post rivela di aver iniziato a scrivere una nuova sceneggiatura per il terzo film di “Clerks” e conferma che Anderson riprenderà il ruolo di Randal Graves.

3 CLERKS! Grazie alle brave persone di Leeloo Multiprops, ho avuto modo di vedere Randal! Jeff Anderson, Jason Mewes e io abbiamo trascorso sabato a metterci in pari, guardando così tanti filmati promozionali realizzati negli ultimi 25 anni. Ma ancora meglio, abbiamo parlato di fare un film insieme. Sarà un film che concluderà una saga. Sarà un film su come non sei mai troppo vecchio per cambiare completamente la tua vita. Sarà un film sul modo in cui un’amicizia che dura da decenni finalmente affronta il futuro. Sarà un film che ci riporta all’inizio – un ritorno alla culla della civiltà nel grande stato del New Jersey. Sarà un film con Jeff e @briancohalloran, con me e Jay in ruoli secondari, e sarà un film intitolato CLERKS III! Crescere è andare avanti. Andare avanti è andare lontano. Andare lontano è tornare. E torneremo tutti sulla scena del crimine! Questa non sarà la vecchia sceneggiatura che abbiamo quasi realizzato alcuni anni fa. Questa è una sceneggiatura completamente nuova che ho appena iniziato a scrivere ieri sera! E finora è come se un sogno diventasse realtà! Dopo aver ricucito i rapporti con Ben Affleck all’inizio di quest’anno, speravo di avere la possibilità di fare lo stesso con Jeff, grazie mille a Leeloo Multiprops per averci portati tutti nella stessa stanza. Ma il più grande ringraziamento va a Jeff, per essere stato così ricettivo all’idea. Questo significa che potrò giocare di nuovo con le mie due inaction figures preferite: Dante e Randal! A due settimane dal debutto di [Jay e Silent Bob Reboot], sono entusiasta di annunciare il nostro imminente ritorno al Quick Stop! Quindi ve lo assicuro: siamo aperti!

Buon 50° compleanno alla mia controparte cinematografica, Mr. Dante Hicks, @briancohalloran! Ogni notte delle 37 tappe del @jayandsilentbob #rebootroadshow finora, il pubblico ha esultato a squarciagola quando Bri sale sullo schermo. Sono 25 anni di affetto per l’uomo che ha interpretato il film indipendente Charlie Brown! Non vedo l’ora di tornare a #quickstop con te per #clerks3! #KevinSmith #brianohalloran #compleanno.

Smith a gennaio 2021 pubblicato nel suo post un’immagine del copione (datata 13 gennaio 2021) da 101 pagine e presenta Dante, Randal, Elias (Trevor Fehrman), Becky (Rosario Dawson), Jay e Silent Bob. Smith torna a parlare dell’infarto che gli ha cambiato la vita e che farà parte della trama del film, in precedenza Smith aveva accennato ad una trama che avrebbe visto Randal afflitto da una crisi di mezza età a seguito di un attacco di cuore.

Ho iniziato a scrivere CLERKS III il 28 dicembre e ieri sera ho appena finito la prima bozza di 101 pagine! Ma la scrittura non inizia quando inizi a premere i tasti: è da un po ‘che sto mescolando questo stufato nel mio cervello. Quindi, quando mi sono seduto per trasformare anni di sogni ad occhi aperti in parole reali, la parte di digitazione del processo di scrittura è stata piuttosto vivace. Il Fake New Jersey (o quello che ho chiamato a lungo il View Askewniverse) è stato molto più preferibile da visitare rispetto al mondo reale ultimamente, ma ho raccontato la storia che volevo raccontare, quindi è ora di fare un passo indietro, scrivere a pochi fidati, quindi armeggiare ulteriormente in base al feedback. Per coloro che tengono più al punteggio, questo è in realtà Clerks III v.2. Avevo scritto una versione diversa di Clerks III circa 6 anni fa – una che ora sono molto felice di non aver mai fatto (anche se ho usato la scena di apertura di @jayandsilentbob Reboot). Questa è una storia molto più personale rispetto alla precedente incarnazione, che attinge direttamente all’attacco di cuore che mi ha quasi ucciso (3 anni fa il mese prossimo). È stato stranamente innescante scrivere quelle scene, dato che era la prima volta da un po’ che pensavo a quanto vicino fossi arrivato vicino a perdere queste spoglie mortali. Ma molto più che rendermi consapevole della mia mortalità, questa sceneggiatura di Clerks III mi fa ridere a crepapelle. Dante, Randal, Elias, Becky, Jay e Silent Bob sono tornati, e la premessa del film consente a chiunque fosse in Clerks o Clerks II di tornare in qualche modo. Dopo una delusione del 2020, è così che voglio trascorrere parte del 2021: a @quickstopgroceries nel New Jersey dove tutto è iniziato, con amici e familiari. E quando finalmente cominceremo a girare Clerks III, saprò senza ombra di dubbio che *dovrei* essere lì quel giorno! #KevinSmith #clerks3 #clerks #clerks2.

Ieri, mentre stavamo girando #clerks3 in #atlantichighlands, questi giovani industriosi imprenditori hanno aperto un chiosco di limonate vicino al nostro set e lo hanno chiamato “Clerks Jr”. Il loro marketing ha funzionato perfettamente, con il risultato che il nostro team ha speso molti soldi lì. Poi ho chiamato il mio avvocato e ho mandato a tutti i ragazzi l’ordine di cessare e desistere. #KevinSmith

Becky è tornata! E’ stato il Giorno 1 per la sempre incredibile @rosariodawson la scorsa notte quando @giannispizzeria in Red Bank ha fatto il cosplay dei #mooby di #clerks2 in #clerks3! È stato magico vedere Dante, Randal, Becky, Elias e @jayandsilentbob riuniti, ed è stato nello stesso sito in cui abbiamo fatto il primo @moobyspopup fuori Los Angeles lo scorso autunno! I giorni 1, 2 e 3 delle nostre riprese hanno portato ad alcune scene sensazionali, quindi spero che il Day 4 di oggi (un giorno tutto Rosario e @briancohalloran) continui la serie! Ragazzi, *adoro* ciò che Clerks III si preannuncia! #Film di #KevinSmith

Field of Creams: se lo costruisci, verranno! In CLERKS III. Oggi concludiamo le riprese della Settimana 2 all’interno dell’iconico video store. I nostri fantastici scenografi hanno riportato la RST a tutto il suo splendore degli anni ’90, come se il luogo fosse stato perfettamente conservato nell’ambra! Finora amo questo film e un cast e una troupe eccellenti stanno rendendo il mio lavoro già criminalmente facile ancora più facile! @briancohalloran, #jeffanderson, @jaymewes, @rosariodawson, @trevorfehrman e @austinzajur mi stanno regalando un po’ di magia finta della migliore carriera! Abbiamo già finito le scene dell’ospedale e l’attrice che interpreta la dottoressa che salva la vita di Randal ha spaccato nelle sue scene! (Non ho mai lavorato con lei prima, ma d’ora in poi la inserirò in tutto!) E lunedì, iniziamo a girare nella culla della civiltà e nell’indiscutibile cuore pulsante del #viewaskewniverse – @quickstopgroceries! Grazie, @lionsgate! So che questo non è il motivo principale per cui hai pagato per il film, ma sto passando il tempo della mia fottuta vita inciampando nella mia vita e nei miei tempi! #KevinSmith.#clerks3 #film #jayandsilentbob #rstthc

Quando @lionsgate ha dato il via libera a CLERKS III, sapevo che volevo ottenere una versione aggiornata di questa immagine da #clerks2 con @trevorfehrman, @briancohalloran, @rosariodawson e #jeffanderson. L’idea era di mostrare le ingiurie del tempo, ma Rosario rovina la curva cronologica per il resto del cast essendo essenzialmente senza età (anzi, in qualche modo sembra più giovane in #clerks3 rispetto a Clerks II)! Il nostro maestro delle foto #johnbaer l’ha girato per un eccellente primo sguardo a @vanityfair con #anthonybreznican (che ci ha anche coperto Clerks II anni fa)! Abbiamo ufficialmente oltre la metà delle riprese del film ora, quindi purtroppo finiremo tra 2 settimane. Ma questo viaggio di ritorno nel piccolo negozio che ha dato inizio a tutto – il nostro amato palcoscenico di @quickstopgroceries – è stato pieno di divertimento e sentimento! Non vedo l’ora di mostrarvi cosa hanno combinato i ragazzi e la signora Leonardo… (Nota a margine: IRL, il nostro finto fast food #moobys di Clerks II e III è diventato un @moobyspopup (questa settimana siamo a Nashville al @tinroofnashville e a Jersey da @giannispizzeria)!) #KevinSmith #clerks3 #vanityfair #movies #lionsgate #brianohalloran #rosariodawson #trevorfehrman

Come ho trascorso le mie vacanze estive! Dicono che chi dimentica il passato sia destinato a ripeterlo. Beh, non ho mai dimenticato #clerks, ma ho comunque passato l’ultimo mese a ripeterlo. I momenti Movie-In-Movie in #clerks3 sono stati i più divertenti da girare, poiché il cast e la troupe lavorano scrupolosamente per ricreare il mio passato cinematografico. Qui, @briancohalloran e #jeffanderson discutono di un oscuro film di fantascienza degli anni ’70 di cui probabilmente non avete mai sentito parlare. Altri tre giorni di riprese prima di concludere Clerks III. È stato un meraviglioso viaggio nel passato in Wayback Machine, ma ora stiamo finendo la sceneggiatura per girare, quindi la fine è vicina. Ci sono voluti 7 anni per arrivare qui e ora è quasi finita. #KevinSmith #impiegati #impiegati3

Ultimo giorno di CLERKS III. È stata una ripresa felice. Ho già montato circa un’ora del film ed è un inno al cinema divertente come un cazzo ed emozionante. Stasera, questi 2 vecchi sciocchi concludono insieme il loro decimo film. Oggi stanno solo cercando di sopravvivere a un’escursione di 7 miglia nelle Highlands.

Abbiamo concluso #clerks3 poco prima della mezzanotte di ieri sera. Quello che una volta era stato un desiderio stravagante è ora radicato nella realtà – e Dante, Randal, Becky, Elias e @jayandsilentbob hanno tutti nuove cose da dire per la prima volta in oltre un decennio! In quello che è un film personale come quello che ho realizzato, vediamo i nostri eroi alle prese con la propria mortalità abbracciando l’arte. L’arte ha cambiato la *mia* vita, quindi è solo l’arte giusta che migliora anche la vita dei miei personaggi immaginari preferiti. Il nostro piccolo inno al potere curativo della creazione di fronte alla distruzione ha il sapore di un #cinemaparadiso al gusto di involtino di maiale, tutto perché il nostro cast e la troupe hanno realizzato il film più bello con cui io sia stato coinvolto! Non solo ho girato un film quest’estate, ma ho anche avuto modo di ballare nella memoria dietro il bancone di @quickstopgroceries! Per la prima volta in quasi 30 anni, entravo e uscivo dal rinnovato negozio di video RST e dalla mia amata cantina, entrambi riportati alla grandezza degli anni ’90! @jordanmonsanto e @destrofilms hanno realizzato di nuovo i miei sogni, mentre loro, il cast e la troupe hanno apparecchiato un tavolo al quale ho banchettato. Hanno sognato il mio sogno per me, quindi ora il mio sogno è reale. @briancohalloran, #jeffanderson, @rosariodawson, #trevorfehrman, @austinzajur, @jenschwalbach, @marilynghigliotti – hanno tutti fatto il miglior lavoro della loro carriera in questo film! Anche @jaymewes riporta Jay alle sue radici da nerd da coro e ha alcuni dei miei momenti preferiti in tutti i nostri film! @learan ha girato per noi un bellissimo film e ha spazzato via il suo lavoro su #chasingamy e The Flying Car, mentre i nostri vigili poliziotti Covid sono riusciti a tenere fuori dal set qualsiasi infezione! Queste brave persone e tutti gli altri nel film hanno effettivamente *fatto* Clerks III; Ho appena guardato, ridacchiato un sacco e contato le mie benedizioni mentre lo facevano. Fred “The Fog” Shero ha scritto un messaggio sulla lavagna nello spogliatoio di @philadelphiaflyers l’anno in cui hanno vinto la Stanley Cup: “Vinciamo insieme oggi e cammineremo insieme per l’eternità”. È un bellissimo insieme di parole che ho sempre adorato: una promessa di cameratismo avvolta nell’immortalità. In ogni caso, attraverso l’atto di creare Clerks III, abbiamo vinto, quindi la nostra passeggiata insieme per l’eternità inizia oggi! #KevinSmith

Durante le riprese di #clerks3, ovviamente, l’hockey su strada è successo ancora una volta sul tetto del @quickstopgroceries! E tutti noi abbiamo perso 4 kg di peso in acqua mentre eravamo lassù nel giorno più caldo delle riprese! Quando alla fine vedrai il film, sappi che tutte queste dolci anime hanno sudato sette camice con una temperature di oltre 37° quel pomeriggio per far accadere quella scena. Ma non è stata solo una partita di hockey che abbiamo girato: ho dovuto riunire tutte le ere della mia vita su quel tetto bruciante. Tutti e quattro i leggendari @comicbookmenamc hanno rappresentato sia lo spettacolo (dato che @mingchen37 e @michaelzapcic hanno suonato per i #leonardoreapers) sia la mia gioventù del Centro Ricreativo (con @tellemants e @baronvonflanagan che hanno giocato nella squadra di Dante e Randal). @odblues7 e #mikebelicose erano lì a rappresentare la mia vera infanzia, #vincentpereira era in porta a ripetere i miei giorni al Quick Stop e @briancohalloran e #jeffanderson stavano raccontando la mia stupida carriera dietro la macchina da presa. A volte un sigaro è solo un sigaro, ma a volte ogni decisione ha un significato nascosto. Un enorme ringraziamento ai nostri amici e partner di @geekyjerseys per aver vestito i nostri giocatori con fili di tale qualità! Il maglione di #quickstopgroceries (e molti altri) sarà disponibile per l’acquisto, quindi tenete d’occhio il sito #geekyjerseys per informazioni sulle vendite! #KevinSmith #jerseys #hockeyjersey

Ho passato tutta la settimana scorsa svegliandomi alle 4 del mattino per prendermi cura del nostro vecchio cane Marty, che a sua volta mi ha fatto modificare presto, interrompendo così la mia abitudine di escursione giornaliera di 7 miglia per un’intera settimana. La cattiva notizia è che sono grassoccio per tutto il mangiare e la mancanza di esercizio. Le buone notizie? a) Marty è ancora con noi e b) Ho finito con il primo taglio di #clarks3! Il film è arrivato a 1 ora e 48 minuti, ma ieri ho rimosso chirurgicamente altri 3 minuti, portando il taglio attuale a 1 ora e 45 minuti. #clerks2 è durato 1 ora e 37 minuti, ma questa volta abbiamo molta più storia da raccontare. Felice di riferire che grazie al mio cast assassino, il film è fottutamente divertente e incredibilmente emozionante! I miei ragazzi @briancohalloran e #jeffanderson (il Vladimir ed Estragon di @quickstopgroceries) non solo hanno dato le migliori interpretazioni della loro carriera per uno dei miei film, ma hanno dato due delle migliori interpretazioni che abbia mai visto in un film in tutta la mia vita! @rosariodawson riporta Becky indietro brillantemente, e @jaymewes, #trevorfehrman e @austinzajur rubano così tante scene che dovrei farli arrestare! Spero di mostrare il film ai nostri partner di @lionsgate questo venerdì, e poi tutte le proiezioni da soggiorno per amici e familiari potranno iniziare, così posso continuare le rifiniture. E dopo aver visto il primo montaggio in qualche modo finito per ora, sono entusiasta di riferire che il film è tutto ciò che ho sempre sognato potesse essere, sin dalla fine di Clerks II! Merda, è anche meglio di quanto sperassi potesse essere. Non è solo un inno all’arte estranea in generale e al potere di trasformazione del cinema in particolare, il film mi ha permesso di ricreare scene del mio primo film, nello stesso posto in cui abbiamo girato le scene 28 anni fa! Non vedo l’ora di riportarvi a Jersey, ragazzi, con quello che ritengo sia il mio miglior film fino ad oggi! Ma dopo una settimana da solo alla scrivania in una sala di montaggio buia che funge anche da isolamento, ora è il momento di uscire e fare un’escursione di qualche miglio! Mille grazie a @avidtechnology e al loro @avid.mediacomposer per aver creato un sistema così intelligente, un idiota come me lo usa sin dal montaggio di #chasingamy! Avid rimane il gold standard nel montaggio di film e mi hanno aiutato a diventare l’artista che sono (buono o cattivo) dal 1996! #kevinsmith

BUON CLERKS DAY! 28 anni fa, CLERKS è stato proiettato per la prima volta al Sundance Film Festival presso l’Holiday Village Cinema, alle 22:00 di sabato sera al Teatro 1. Ricordo che @samosier e io nella hall con Bob Hawk, John Pierson e @grainyms, dopo aver zero indizi su cosa avrebbero pensato i cittadini di Park City e gli abitanti dell’industria di quello che pensavo fosse il nostro film sul Jersey. E mentre i titoli di testa scorrevano, non solo il mio film inaugurale è stato legittimato dal festival cinematografico più importante d’America; Ho anche imparato che, nonostante le radici del New Jersey, un lavoro schifoso è un lavoro schifoso ovunque. Le persone si sono legate al film anche se non erano mai state nel Garden State perché a un certo punto della loro vita, TUTTI hanno avuto lavori che non gli piacevano. Mentre questi sconosciuti nell’oscurità ridevano di tutte le stesse scene che i miei amici a casa trovavano divertenti, rimasi senza parole, tanto che, alla fine del film, ho rifiutato l’opportunità di interagire con il pubblico. Dato che era quasi mezzanotte, ho pensato che nessuno volesse ascoltate uno stupido novellino. Da allora ho appreso che la parte dell’interagire con il pubblico è divertente quasi quanto mostrare il film, e ora non puoi zittirmi. Ma in poche parole è stata un po’ l’esperienza degli impiegati: è stata come una lunga curva di apprendimento piena di divertimento. Ad esempio: quando ho creato Clerks, ho avuto una grande lezione per aver lavorato a @quickstopgroceries, motivo per cui Randal si lamenta “Questo lavoro sarebbe fantastico se non fosse per i fottuti clienti”. Ma quello era solo un giovane capriccioso che parlava. L’adulto che ha visto il mondo sulle ali di Clerks, si è meravigliato dell’inclusione di Clerks nel National Film Registry nel @librarycongress e ha realizzato molte volte propaggini e sequel di #Clerks (incluso Clerks III di questo autunno)? Conosce una verità che Randal non avrebbe mai potuto concepire su tutte quelle persone a cui vendeva: i personaggi stravaganti che hanno catturato la sua immaginazione, tanto da essere immortalati in un bianco e nero granuloso. QUEL Kevin Smith potrebbe aver costruito il razzo che mi ha portato qui, ma è QUESTO Kevin Smith si è reso conto molto tempo fa che il mio lavoro #QuickStop era fantastico PROPRIO per i fottuti clienti! (A proposito di clienti, nella mia biografia c’è un link ai saldi del giorno degli impiegati!)

Le immagini sullo schermo potrebbero sembrare quelle di Clerks, ma in realtà sono incredibili ricostruzioni del passato come si vedrà in Clerks III! Abbiamo terminato il mix sonoro per Clerks III a @ugosound a #burbank ieri, e @learan è tornato a est a New York al @goldcrestpostny, dando gli ultimi ritocchi alle ultime inquadrature con effetti visivi con cui @armenvfx e @encore_vfx ci hanno salvato il culo. Ciò significa che siamo a poche ore dal finire completamente su #clerks3. L’anno scorso a quel tempo, era solo ad una seconda bozza di una sceneggiatura; un anno dopo, consegneremo un film finito a @lionsgate. E per ringraziarli per avermi dato i soldi per tornare al @quickstopgroceries, sto dando loro il meglio in assoluto. Amo così tanto Clerks III. È molto meglio del film che pensavo di fare, che ha tutto a che fare con il circondarti di persone di talento che fanno il lavoro vero e proprio. Grazie mille a @jordanmonsanto e @destrofilms – senza i quali rimarrebbe tutto sulla pagina. Non vedo l’ora di vederlo con voi brave persone in tour!#KevinSmith #postproduction #soundmixing #ugosound #lionsgate

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono dell’esordiente Gerard Way , cantautore e scrittore di fumetti, meglio conosciuto come cantante e co-fondatore del gruppo rock My Chemical Romance che ha pubblicato il suo album di debutto da solista, Hesitant Alien, nel 2014. Way ha co-creato e scritto la miniserie a fumetti The True Lives of the Fabulous Killjoys e la serie di fumetti vincitrice dell’Eisner Award The Umbrella Academy, adattata in una serie Netflix. Nell’Universo Marvel è co-creatore di Peni Parker, una versione alternativa di Spider-Man che in seguito è apparsa anche nel film d’animazione Spider-Man: Un nuovo universo.

, cantautore e scrittore di fumetti, meglio conosciuto come cantante e co-fondatore del gruppo rock My Chemical Romance che ha pubblicato il suo album di debutto da solista, Hesitant Alien, nel 2014. Way ha co-creato e scritto la miniserie a fumetti The True Lives of the Fabulous Killjoys e la serie di fumetti vincitrice dell’Eisner Award The Umbrella Academy, adattata in una serie Netflix. Nell’Universo Marvel è co-creatore di Peni Parker, una versione alternativa di Spider-Man che in seguito è apparsa anche nel film d’animazione Spider-Man: Un nuovo universo. Way qui alla sua prima colonna colonna sonora completa per il grande schermo, in precedenza ha fornito brani per le colonne sonore di serie tv come Doom Patrol, Lucifer e The Umbrella Academy e per film come Watchmen, American Pie: Ancora insieme, Senza freni, L’uomo con i pugni di ferro e la commedia horror Tusk, prima collaborazione di Way con il regista Kevin Smith.

Foto e poster