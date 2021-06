Clifford Il Grande Cane Rosso: trailer italiano del film live-action

Eagle Pictures ha reso disponibile un trailer italiano di Clifford Il Grande Cane Rosso, l’adattamento cinematografico realizzato in un mix di live-action e CGI basato sia sulla serie animata che sulla serie originale di libri per bambini di Norman Bridwell.

La trama ufficiale: La piccola Emily Elizabeth (Darby Camp) riceve come regalo da uno stravagante e magico signore (John Cleese), un piccolo cucciolo di cane rosso, che immediatamente conquista il suo cuore. Ma Emily non avrebbe mai pensato che il cucciolo Clifford, al suo risveglio, si potesse trasformare in un gigantesco cane da caccia di oltre tre metri, capace di mettere a soqquadro il suo piccolo appartamento di New York. Mentre sua mamma (Sienna Guillory) è fuori citta per lavoro, Emily e il suo divertente ma impulsivo zio Casey (Jack Whitehall) si troveranno ad affrontare una gigantesca avventura in giro per la Grande Mela. Basato su uno dei racconti più amati di sempre, Clifford insegnerà al mondo come amare SENZA MEZZE MISURE!

Il cast è completato da Izaac Wang (Good Boys – Quei cattivi ragazzi), David Alan Grier (TCoffee & Kareem), Rosie Perez (Birds of Prey), Horatio Sanz (The Mandalorian), Kenan Thompson (Hubie Halloween), Russell Wong (Escape Plan 3 – L’ultima sfida) e Jessica Keenan Wyn (Mamma Mia! Ci risiamo).

Clifford debutta negli anni 50 come protagonista di una serie a fumetti (1950-1955) e di una serie televisiva animata (1955-1961). Tra la fine degli anni 80 e primi anni 90 la serie animata approda nell’home video con la serie animata Clifford’s Fun With… dai produttori dei corti animati dei Peanuts. Nel 2000 esordisce la serie televisiva animata prodotta da Scholastic Media, seguita dallo spin-off Un cucciolo di nome Clifford del 2003, e dal film d’animazione Clifford’s Really Big Movie, distribuito da Warner Bros. nel 2004 e mai usscito in Italia, dove la serie tv non ha riscosso molto successo.

“Clifford Il Grande Cane Rosso” è diretto dal californiano Walt Becker regista di Daddy Sitter, Svalvolati on the road e Alvin Superstar – Nessuno ci può fermare. Becker dirige da una sceneggiatura scritta da David Ronn (Il signore dello zoo), Jay Scherick (Norbit), Blaise Hemingway (Vampires vs. the Bronx) e Justin Malen (La festa prima delle feste).

