Stasera in tv: “Coach Carter” con Samuel L. Jackson su Canale 5

Coach Carter, su Canale 5 il dramma biografico sportivo con Samuel L. Jackson nei panni dell’allenatore di pallacanestro del liceo Ken Carter che scatenò un putiferio dopo aver messo in panchina tutta la sua squadra vincente per aver conseguito scarsi risultati scolastici.

Coach Carter – Cast e doppiatori

Samuel L. Jackson: Coach Ken Carter

Rob Brown: Kenyon Stone

Robert Ri’chard: Damien Carter

Rick Gonzalez: Timo Cruz

Nana Gbewonyo: Junior Battle

Antwon Tanner: Worm

Channing Tatum: Jason Lyle

Ashanti Douglas: Kyra

Texas Battle: Maddux

Denise Dowse: Preside Garrison

Debbi Morgan: Tonya

Mel Winkler: Coach White

Vincent Laresca: Renny

Sidney Faison: Ty Crane

Octavia Spencer: Mrs. Battle

Doppiatori italiani

Alessandro Rossi: Coach Ken Carter

David Chevalier: Kenyon Stone

Davide Perino: Damien Carter

Davide Lepore: Timo Cruz

Roberto Gammino: Junior Battle

Corrado Conforti: Worm

Alessandro Tiberi: Jason Lyle

Domitilla D’Amico: Kyra

Gianfranco Miranda: Maddux

Serena Verdirosi: Preside Garrison

Renato Mori: Coach White

Massimo De Ambrosis: Renny

Coach Carter – Trama e trailer

Nel 1999, Ken Carter (Samuel L. Jackson) accetta il lavoro di allenatore di basket per il suo vecchio liceo in una zona povera di Richmond, in California. Per quanto sgomento per i cattivi atteggiamenti dei suoi giocatori e per le loro pessime prestazioni di gioco, Carter si prepara a cambiare entrambi. Impone un regime rigoroso caratterizzato da contratti scritti che richiedono un comportamento rispettoso, un codice di abbigliamento e buoni voti per i giocatori. Qualsiasi resistenza iniziale viene presto dissipata quando la squadra sotto la tutela di Carter infila una vittoria dopo l’altra. Tuttavia, quando il comportamento della squadra troppo sicura di sé inizia a deviare con troppi risultati scadenti in classe, Carter interviene immediatamente. Con indignazione della squadra, della scuola e della comunità, Carter annulla tutte le attività della squadra e chiude il campo fino a quando la squadra non mostra un miglioramento scolastico accettabile. Nel dibattito che ne segue, Carter lotta per mantenere i suoi metodi, determinato a mostrare ai ragazzi che hanno bisogno di buoni valori per il loro futuro e alla fine scopre di averli influenzati più profondamente di quanto si aspettasse.

Solido biopic sportivo diretto con mano sicura da Thomas Carter (Save The Last Dance) che segna il debutto cinematografico di Channing Tatum (Magic Mike, 22 Jump Street). Protagonista un Samuel L. Jackson perfettamente calato nei panni di un allenatore che comprende quanto fama,soldi e canestri non siano sufficienti a rendere i ragazzi idonei alla vita che lo attende oltre la scuola e il campo di gioco. La reazione nel film di genitori, insegnanti e tifosi alla scelta drastica dell’allenatore Carter rispecchia un po’ quello che accade oggi nelle “moderne” scuole spesso al centro di fatti di cronaca a dir poco imbarazzanti. Ormai ci si diploma a prescindere dalle reali capacità, comportamenti scorretti spesso legati alla disciplina vengono minimizzati dallo stesso sistema scolastico ormai incline a produrre spesso analfabeti funzionali: purtroppo alcuni di questi poi intraprendono lucrose carriere nello sport, in tv o magari sui social media finendo per veicolare il messaggio che la cultura e un minimo sindacale di sapere non servono a nulla se vuoi diventare ricco e famoso.

Curiosità sul film

John Gatins (Dreamers – La strada per la vittoria). Quando al vero Ken Carter è stato chiesto chi avrebbe dovuto interpretarlo nel film, ha scritto un nome: Samuel L. Jackson.

Gli attori si sono esercitati in palestra per più di cinque ore al giorno.

Il vero Ken Carter era sul set ogni giorno come consulente. Ha detto che il ritratto di lui da parte di Samuel L. Jackson è accurato al 98,5%.

Il film segna il debutto cinematografico di Channing Tatum (Jason Lyle).

I realizzatori hanno girato le scene del gioco più e più volte da diverse angolazioni. Gli attori hanno dovuto eseguire una singola giocata più di cento volte per ottenere queste riprese.

Gli attori dovevano imparare una settantina di giocate ricche di passaggi e scelte per enfatizzare il tema del lavoro di squadra.

Channing Tatum non aveva mai giocato a basket prima di girare questo film; ha avuto una formazione individuale con gli allenatori per mettersi al passo con gli altri attori.

Gli attori hanno dovuto affrontare un rigoroso campo di basket di tre settimane, prima delle riprese. Gli attori hanno finito per allenarsi fino a dodici ore al giorno.

Il coreografo Mark Robert Ellis ha rifiutato di collaborare a Friday Night Lights (2004) per fare questo film; avendo lavorato a molti film sul football americano, aveva il desiderio di fare un film sul basket.

Questo è stato il primo film sportivo a utilizzare la tecnologia di mappatura digitale 3D. È stato utilizzato per aiutare a coreografare le giocate e per capire dove posizionare le macchina da presa.

Samuel L. Jackson ha dichiarato che gli è piaciuta la trama di Kyra (Ashanti) perché mostra che avere un bambino è una grande responsabilità. Questo per smentire l’idea che un bambino “sarà una bambolina”, come “molte ragazze” vedono un neonato.

Il giovane cast rispettava, quasi adorava, Samuel L. Jackson e Ken Carter.

Il gioco sul campo è stato adattato per adattarsi ai punti di forza e di debolezza di ogni attore. Ad esempio, Robert Ri’chard (Damien) è veloce e Channing Tatum (Lyle) gioca bene in difesa a causa della sua altezza.

Quando ha visto il film, Ken Carter ha detto che le scene di basket sembravano “estremamente reali”.

Il regista Thomas Carter e il vero allenatore Ken Carter, non sono imparentati.

Octavia Spencer, che interpreta la signora Battle, madre di Nana Gbewonyo, ha solo otto anni in più di Gbewonyo.

L’unico posto che corrisponde alla Richmond High è l’interno della palestra. I colori della maglia non sono accurati, i colori reali sono blu navy, rosso e bianco. L’esterno è stato girato a Los Angeles e non a Richmond, in California, per paura della violenza delle gang.

Il regista Thomas Carter ha realizzato un altro film ambientato in un liceo prima di questo, Save the Last Dance (2001).

Il vero Ken Carter ha iniziato ad allenare la squadra di basket del Richmond High all’età di 38 anni; si è ritirato a 43 anni. Samuel L. Jackson aveva 56 anni quando ha recitato in questo film.

Questo è stato il primo film per la cantante Ashanti. Quando il film è uscito nelle sale, era conosciuta per il singolo “Foolish”.

Il regista Thomas Carter si era fatto un nome come giocatore di basket al liceo, nella vita reale, prima di recitare nel ruolo di “James Hayward” nella serie tv sul basket Time Out (The White Shadow) in onda dal 1978 al 1981, di cui ha diretto anche alcuni episodi esordendo come regista. La serie è ambientata in una scuola superiore del ghetto di Los Angeles segue un allenatore bianco che si trova a guidare una squadra di pallacanestro composta per lo più da studenti neri e ispanici. In “Coach Carter” il regista ha inserito sono riferimenti a episodi della serie.

Il Safari Inn di Burbank è apparso anche in un altro film di Samuel L. Jackson, Una vita al massimo (1993).

Antwon Tanner e Samuel L. Jackson sono apparsi in Codice omicidio 187 (1997).

Texas Battle e Antwon Taylor sono apparsi nella serie tv One Tree Hill (2003).

Quando i Richmond Oilers giocano contro i Bayhill Cougars, si possono vedere gli inserti pubblicitari di prodotti. Alcuni di questi marchi includono Band Aid, Advil, Chapstick, USA Today, Pepsi e Gatorade.

Kevin Stevenson era stato originariamente scelto per il ruolo di Jason Lyle.

Ashanti (Kyra) ha pensato che fosse divertente fingere di essere innamorata di qualcuno che ha appena incontrato.

Octavia Spencer e Samuel L. Jackson sono apparsi nel film S. W. A. T. del 2003. Sebbene fosse una piccola parte per Spencer, i due hanno condiviso lo schermo e si sono scambiati delle battute.

Adam Clark e Channing Tatum sono apparsi in Nemico pubblico – Public Enemies (2009).

Il regista Thomas Carter fa parte dell’eredità della cultura pop del basket, avendo interpretato James Hayward nella popolare serie “Time Out”. Ironia della sorte, anche il primo nome dell’allenatore immaginario della serie era Ken, il Ken Reeves interpretato da Ken Howard. Inoltre, Carter, come attore e regista di alcuni episodi di “Time Out”, era un esperto nel filmare partite e allenamenti di basket.

Alcuni veri giocatori di Richmond Oilers sono in mezzo alla folla alla fine del film e stanno tifando per la squadra.

Il discorso tenuto da Timo Cruz (Rick Gonzalez) in risposta alla domanda “Qual è la tua paura più profonda?” è un estratto da Ritorno all’amore: Come creare Miracoli vivendo con Amore la vita di tutti i giorni. Riflessioni sui principi di “Un Corso in Miracoli” (1992) di Marianne Williamson. Il brano è comunemente attribuito erroneamente al discorso inaugurale del 1994 di Nelson Mandela.

Il film con un incasso di 24.182.961$ (settimana dal 14 al 16 gennaio 2005) ha segnato il fine settimana di apertura più alto di qualsiasi uscita di un film prodotto da MTV. L’incasso globale del film è stato di circa 76 milioni di dollari da un budget di 30 milioni.

La sinossi ufficiale del libro: Una guida spirituale basata sulle riflessioni dell’autrice su Un corso in miracoli e sulle sue intuizioni relative all’applicazione dell’amore nella ricerca della pace interiore. Tutti noi possiamo trasformarci in creatori di miracoli accettando ed esprimendo amore nella vita di tutti i giorni. Malgrado le sofferenze individuali nelle relazioni, nel lavoro o nella salute, tramite la forza dell’amore possiamo arricchire la nostra esistenza di esperienze appaganti che ci guidino verso la pace, creando un mondo migliore per le generazioni che verranno.

Coach Carter – La colonna sonora

La colonna sonora di “Coach Carter” è del compositore Trevor Rabin (Con Air, Il sapore della vittoria, Bad Boys II, La gang di Gridiron, Snakes on a Plane, Il grande match, L’apprendista stregone).

(Con Air, Il sapore della vittoria, Bad Boys II, La gang di Gridiron, Snakes on a Plane, Il grande match, L’apprendista stregone). La colonna sonora include i brani: Untouchable di DMX, Comin’ from Where I’m From di Anthony Hamilton, Enjoy the Show di Erin Thompkins, No Need for Conversation di Fabolous featuring Mike Shorey, Oh Boy di Francci Richard, Locked Up di Akon, Your Love (Is the Greatest Drug I’ve Ever Known) di Van Hunt, All My Peoples di Invisible Men, I Like That di Houston Summers featuring Chingy, Nate Dogg & Bobby Sandimanie, All Night Long di Red Café, Southside di Game featuring Lil Scrappy, I Changed My Mind di Keyshia Cole, Ye, John Legend & Allen Toussaint, Read Your Mind di Avant, Halftime (Stand Up and Get Crunk!) di Ying Yang Twins featuring Homebwoi, Get Low di Lil Jon & The East Side Boyz featuring Ying Yang Twins, Time di St. Lunatics, Can’t Turn You Loose di Otis Redding, This One di Ak’Sent, Headsprung di LL Cool J, She Wants to Move di N.E.R.D., You Don’t Know My Name di Alicia Keys, Ye, Harold Spencer Lilly, J.R. Bailey, Mel Kent & Ken Williams, Truth or Dare di N.E.R.D. featuring Kelis & Pusha T, Booty Shaker di Lynn Watson, Carmen Carter, Francesca Richard & Thomas R. Black, Everybody Got Their Something di Nikka Costa, Shut Up di The Black Eyed Peas, Let the Drummer Kick It di Citizen Cope, Roll wit’ You di Ciara, Why I Love You di Will Citron, Paul Currie, Sharif Slater, Stevie Wonder, Paul Riser, Lula Mae Hardaway & Don Hunter, Professional di Chingy featuring G.I.B., Same Team, No Games di Gang Starr featuring NYG’s & H. Stax, Vasilon di Mangana, Dance Sucka di Soul Science, Lately di Tyrese Gibson, Hope di Toxic, Off the Wall di Cham Pain.

1. All Night Long (Red Café) 3:33

2. No Need For Conversation (Fabolous Featuring Mike Shorey) 3:38

3. Professional (Chingy Featuring G.I.B.) 3:36

4. Southside (The Game Featuring Lil Scrappy) 4:13

5. Roll Wit’ You (Ciara) 3:23

6. Wouldn’t You Like To Ride (Malik Yusef Featuring Kanye West, Common & Jv) 3:51

7. Hope (Twista Featuring Faith Evans) 4:12

8. Your Love (Is The Greatest Drug I’ve Ever Known) (Van Hunt) 3:34

9. This One (Ak’Sent) 3:06

10. Beauty Queen (Czar*Nok) 3:44

11. Balla (MacK 10 Featuring Da Hood) 4:07

12. Time (St. Lunatics) 4:52

13. What Love Can Do (Letoya) 4:04

14. About Da Game (Trey Songz) 3:39

