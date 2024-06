The Watchers – loro ti guardano: la colonna sonora del film horror con Dakota Fanning (Al cinema)

Lo scorso 6 giugno ha debuttato nei cinema italiani con Warner Bros. Pictures The Watchers – Loro ti guardano, un horror sovrannaturale scritto e diretto da Ishana Night Shyamalan, figlia del regista M. Night Shyamalan che è produttore del film e ne ha diretto alcune scene.

Il film con protagonisti Dakota Fanning, Georgina Campbell, Oliver Finnegan e Olwen Fouere è basato sul romanzo di A.M. Shine e ruota attorno a un’artista di 28 anni che rimane bloccata in una vasta foresta incontaminata nell’Irlanda occidentale, e inconsapevolmente intrappolata insieme a tre sconosciuti che vengono osservati e perseguitati ogni notte da creature misteriose.

The Watchers – La colonna sonora

WaterTower Music ha pubblicato un album con la colonna sonora del film che contiene la musica originale del compositore Abel Korzeniowski (30 giorni di buio, A Single Man, Animali Notturni, Penny Dreadful, The Nun – La vocazione del male, W.E. – Edward e Wallis, Till: Il coraggio di una madre, Emily, Romeo & Juliet).

Il lavoro di Abel Korzeniowski nella musica da film lo colloca in un piccolo gruppo di compositori che sembrano destinati a definire il futuro di questa forma d’arte. È la sua musica appassionata, evocativa e veramente originale, fondata sullo stile europeo moderno, che fissa un’impressione singolare nell’ascoltatore. Le colonne sonore di Korzeniowski hanno ricevuto un enorme entusiasmo dalla critica e numerosi premi, in particolare due nomination ai Golden Globe e tre World Soundtrack Awards. La sua musica ricca, commovente e molto originale per “A Single Man” di Tom Ford, con Colin Firth e Julianne Moore, è stata accolta con immediati consensi. La colonna sonora ha attirato l’attenzione di Madonna, che lo ha invitato a creare la musica per il suo film W.E. – Edward e Wallis. Elegante e agrodolce, la colonna sonora di “W.E.” riflette brillantemente l’affascinante storia d’amore tra Wallis Simpson e il Duca di Windsor. Un recensore lo ha definito “cioccolato per le orecchie”. “Il valzer di Evgeni”, un pezzo per pianoforte di “W.E.”, è diventato la base di una nuova versione della hit di Madonna Like a Virgin, eseguita durante il suo tour mondiale MDNA del 2012. Per Patricia Kaas, Korzeniowski ha reinventato le canzoni di Edith Piaf, arrangiando e producendo l’album discografico Kaas Chante Piaf, per commemorare il cinquantesimo anniversario della morte di Piaf. Oltre agli altri suoi lavori cinematografici, Korzeniowski ha creato identità musicali per alcuni dei marchi più prestigiosi del mondo, tra cui BMW-i Electric Vehicles e Tiffany & Co. Nato a Cracovia, in Polonia, Korzeniowski ha studiato composizione classica con Krzysztof Penderecki. Nel 2006 si è trasferito a Los Angeles, dove attualmente risiede. [Fonte Abel korzeniowski]

1. The Dying Gods (2:03)

2. Point of No Return (3:23)

3. Into the Woods (3:04)

4. Welcome to the Show (2:40)

5. Stachys Sylvatica (3:19)

6. The Burrow (3:04)

7. What Book Am I Reading? (4:00)

8. January (3:25)

9. Tree Hiders (3:05)

10. The Door in the Floor (3:24)

11. Escape (5:07)

12. It’s Not Him (2:44)

13. I Wanna Be Like Lucy (1:53)

14. Mural (3:29)

15. The Woman in the Photos (2:22)

16. Birds Are Gone (4:48)

17. Metamorphosis (2:16)

18. A Little Girl, Sometimes (2:45)

La colonna sonora di “The Watchers” è disponibile su Amazon.