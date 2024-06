The Watchers: due spot tv in italiano, una clip estesa e un nuovo poster del fantasy horror con Dakota Fanning

Dal 6 giugno 2024 cinema italiani con Warner Bros. Pictures il fantasy horror The Watchers – Loro ti guardano. Scritto per il cinema e diretto da Ishana Night Shyamalan, il basato sul romanzo di A.M. Shine e prodotto da M. Night Shyamalan e Ashwin Rajan e Nimitt Mankad.

Non puoi vederli, ma loro vedono tutto. Mina, artista di 28 anni, si ritrova bloccata e isolata in una vasta e incontaminata foresta nell’Irlanda occidentale. Quando trova un riparo, rimane inconsapevolmente intrappolata assieme a tre sconosciuti che ogni notte sono spiati e perseguitati da misteriose creature.

‘The Watchers – Loro ti guardano’ vede protagonisti, Dakota Fanning (“C’era una volta a… Hollywood”, “Ocean’s 8”), Georgina Campbell (“Barbarian”, “Suspicion”), Oliver Finnegan (“Creeped Out – Racconti di paura”, “Outlander”) e Olwen Fouere (“The Northman”, “The Tourist”).

The Watchers – I nuovi spot tv in italiano

Ad affiancare la sceneggiatrice/regista Shyamalan dietro la macchina da presa troviamo il direttore della fotografia Eli Arenson (“Lamb”, “Hospitality”), lo scenografo Ferdia Murphy (“Lola”, “Quello che non so di te”), il montatore Job ter Burg (“Benedetta”, “Elle”) e il costumista Frank Gallacher (“Sebastian”, “Aftersun”). Le musiche sono di Abel Korzeniowski (“Till – Il coraggio di una madre”, “The Nun”).

The Watchers – Nuova clip estesa e featurette in lingua originale

M. Night Shyamalan, produttore del film è padre della regista Ishana Night Shyamalan, è meglio conosciuto per i suoi thriller a tinte mistery come Il sesto senso, Signs, The Village e Split, ma In un’intervista con GamesRadar Shyamalan padre ha rivelato che è stato il suo lavoro sul debutto alla regia di sua figlia che secondo lui “lo ha cambiato come regista”.

È lo stesso lavoro che ho fatto per tutta la vita, ma con un’intenzione diversa. Devo lavorare per [Ishana]. Non è qualcosa che ho inventato io; è qualcosa che ha inventato lei. Ciò ha creato un motore diverso per me, quando Stavo dirigendo quelle scene per lei. Sono quasi diventato di nuovo uno studente agli esordi. Questo è il sogno: iniziare a vederlo come nuovo [di nuovo]. Mi ha cambiato come regista, e questo ha influito sul mio nuovo film.

Il nuovo film di M. Night Shyamalan è Trap, un thriller con Josh Hartnett nei panni di un padre amorevole premuroso che porta sua figlia ad un concerto di una popolare popstar interpretata dalla stella nascente della musica Saleka Shyamalan (primogenita di M. Night, sorella maggiore di Ishana e Shivani). L’evento viene utilizzato dalla polizia come trappola per attirare un feroce serial killer, che si scoprirà essere proprio l’amorevole e premuroso padre. “Trap” uscirà nei cinema italiani con Warner Bros. Pictures il 7 agosto 2024.

Il nuovo poster ufficiale