Cocainorso: trailer italiano e anticipazioni del film di Elizabeth Banks basato su una storia vera

Dal 24 febbraio 2023 nei cinema americani con Universal Pictures Cocainorso (Cocainebear), thriller diretto da Elizabeth Banks e basato su una vera storia vera. In una foresta della Georgia, un gigantesco orso nero americano di oltre 200 chili si scatena in una furia omicida dopo aver involontariamente ingerito il carico di cocaina di un trafficante di droga precipitato con il suo aereo.

Cocainorso – Trama e cast

La trama ufficiale: Ispirato alla storia vera del 1985 dell’incidente aereo in cui un corriere della droga perde un carico di cocaina e un orso bruno la mangia, questa dark comedy feroce vede come protagonisti un gruppo stravagante di poliziotti, criminali, turisti e adolescenti che si ritrovano in una foresta della Georgia, dove un predatore enorme di 230 chili ha appena ingerito una quantità impressionante di cocaina e si aggira infuriato in cerca di altra droga… e di sangue.

“Cocainorso” vede nel cast Keri Russell (The Americans), O’Shea Jackson, Jr. (Straight Outta Compton), Christian Convery-Jennings (Sweet Tooth), Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story), Jesse Tyler Ferguson (Modern Family), Brooklynn Prince (Un sogno chiamato Florida), Isiah Whitlock Jr. (BlacKkKlansman), Kristofer Hivju (Game of Thrones), Hannah Hoekstra (Charlie’s Angels, 2019) e Aaron Holliday (Sharp Objects), con la vincitrice dell’Emmy Margo Martindale (The Americans) e il vincitore dell’Emmy Ray Liotta (I molti santi del New Jersey).

Cocainorso – Trailer e video

Curiosità sul film

Elizabeth Banks (Charlie’s Angels, Pitch Perfect 2) dirige “Cocainorso” da una sceneggiatura di Jimmy Warden (La Babysitter: Killer Queen), basata su un libro intitolato “The Bluegrass Conspiracy: An Inside Story of Power, Greed, Drugs, and Murder” di Sally Denton.

Ray Liotta è morto durante la post-produzione. Questo sarà l’ultimo film uscito dopo la sua morte.

Le riprese principali del film sono iniziate il 20 agosto 2021 in Irlanda.

Nel dicembre 2019, è stato annunciato per la prima volta che Phil Lord e Christopher Miller erano produttori di un progetto “Untitled Bear Horror Comedy”. Il film sarebbe stato co-diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, da una sceneggiatura scritta da Jimmy Warden.

Keri Russell e Margo Martindale hanno già recitato insieme nella serie televisiva The Americans (2013) su FX.

La regista Elizabeth Banks ha già lavorato con i produttori Phil Lord e Christopher Miller nei Lego Movies, dove ha fornito la voce di Wildstyle.

“Cocainorso” è prodotto dai vincitori dell’Oscar Phil Lord e Christopher Miller (Spider-Man: Un nuovo universo, I Mitchells contro le macchine) per Lord Miller, da Elizabeth Banks e Max Handelman (il franchise Pitch Perfect) per Brownstone Productions, da Brian Duffield (Spontaneous) per Jurassic Party Productions e Aditya Sood (Sopravvissuto – The Martian) per Lord Miller. Robin Mulcahy Fisichella, Alison Small e Nikki Baida sono i produttori esecutivi.

Cocaine Bear – Libro e storia vera

“Cocainorso” racconta la storia vera di un orso nero di 80 chilogrammi che ha consumato oltre 31 chilogrammi di cocaina per un valore di 15 milioni di dollari, una storia che è stata riportata dal New York Times nel 1985. Durante una viaggio dalla Columbia, l’ex agente della narcotici diventato contrabbandiere, Andrew Thornton, dopo un’avaria sull’aereo privato su cui viaggiava lasciò cadere un borsone pieno di cocaina da un aereo sopra la Chattahoochee National Forest. Sia Il contrabbandiere che l’orso furono successivamente trovati morti, con il decesso dell’orso considerato il più massiccio consumatore di droga della storia. L’orso è stato persino impagliato, soprannominato “Pablo EskoBear” e trasformato in una morbosa attrazione turistica per poi nei primi anni ’90 venire acquistato dal cantante country Waylon Jennings.

Nel novembre del 1985, un orso nero che viveva nella foresta nazionale di Chattahoochee, nel nord della Georgia, si imbatté in un borsone contenente circa 75 libbre di cocaina pura al 95%. L’orso, che pesava solo circa 175 libbre, ha mangiato un po’ di cocaina ed è morto in circa 20 minuti. Il capo medico legale del Georgia State Crime Lab ha successivamente stimato che l’orso aveva assorbito circa 3 o 4 grammi di cocaina nel suo flusso sanguigno al momento della sua morte. Dopo circa una settimana, un cacciatore locale, mai identificato, ha trovato l’orso e lo ha raccontato ai suoi amici, ma non lo ha denunciato alle autorità. Ci sono volute tre settimane affinché la storia venisse a galla e arrivasse alle orecchie di un agente attraverso il passaparola. Quell’agente ha poi passato la storia al Georgia Bureau of Investigation, e hanno scoperto il corpo dell’orso il 20 dicembre. Ad un certo punto tra il momento in cui il cacciatore ha trovato l’orso e l’arrivo del GBI, tutta la cocaina era scomparsa, sebbene, come L’agente GBI ha osservato “l’orso ovviamente non ha mangiato 75 libbre di cocaina”. Un altro agente era altrettanto sospettoso degli involucri vuoti e privi di residui di cocaina trovati nel borsone. [fonte Slate]

La trama ufficiale: Quando Kentucky Blueblood Drew Thornton si paracadutò verso la morte nel settembre 1985 trasportando migliaia di contanti e 150 libbre di cocaina, la raccapricciante fine della sua sorprendente vita aprì uno scandalo che raggiunse i circoli più segreti del governo degli Stati Uniti. La storia di Thornton e della compagnia che ha servito, e l’eroica lotta solitaria del poliziotto di stato Ralph Ross contro una rete internazionale di corruzione, è una delle storie più portentose del 20° secolo.

Il libro “The Bluegrass Conspiracy: An Inside Story of Power, Greed, Drugs, and Murder” è disponibile in edizione inglese su Amazon.

Cocainorso – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Mark Mothersbaugh (Thor: Ragnarok, I Croods 2 – Una nuova era, I Tenenbaum, serie tv What We Do in the Shadows, videogiochi Jax II, Jak 3).

Cocainorso – Foto e poster