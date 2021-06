CODA: trailer del remake americano de “La Famiglia Belier” premiato al Sundance

Disponibile via Apple TV un nuovo trailer di CODA, il dramma di Sian Heder presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2021 dove ha vinto sia il Premio del Pubblico che il Gran Premio della Giuria. Apple ha acquisito i diritti di distribuzione del film al Sundance per la cifra record di 25 milioni di dollari.

Come CODA (Child of Deaf Adults / Figlio di ) Ruby è l’unica persona udente nella sua famiglia di non udenti. Quando l’attività di pesca della famiglia è minacciata, Ruby si ritrova combattuta tra il perseguire il suo amore per la musica e cantare, e la sua paura di abbandonare i suoi genitori e lasciare la sua famiglia alle spalle.

La trama ufficiale: Dotata di una voce che i suoi genitori non riescono a sentire, la diciassettenne Ruby (Emilia Jones), è l’unico membro udente di una famiglia di non udenti: un CODA, figlio di persona sorda. La sua vita ruota intorno alla recitazione come interprete per i suoi genitori (Marlee Matlin, Troy Kotsur) e al lavoro sulla barca da pesca in difficoltà della famiglia ogni giorno prima della scuola con suo padre e suo fratello maggiore (Daniel Durant). Ma quando Ruby si unisce al club del coro del suo liceo, scopre un dono per il canto e si ritrova attratta dal suo compagno di duetto Miles (Ferdia Walsh-Peelo). Incoraggiata dal suo maestro di canto a cappella entusiasta e amorevole (Eugenio Derbez) ad iscriversi ad una prestigiosa scuola di musica, Ruby si ritrova divisa tra gli obblighi che ha nei confronti della sua famiglia e la ricerca dei propri sogni.

Il cast di “CODA” include anche John Fiore, Lonnie Farmer, Kevin Chapman, Amy Forsyth, Courtland Jones, Molly Beth Thomas, Ayana Brown, Jason Pugatch, Kyana Fanene, Anilee List, Stone Martin, Maeve Chapman, Stephen Caliskan, Amanda Bradshaw e Bryan Sabbag.

“CODA” è scritto e diretto dalla regista americana Siân Heder al suo secondo lungometraggio dopo la commedia romantica Tallulah. Basato sul film francese La famiglia Bélier e prodotto da Fabrice Gianfermi, Philippe Rousselet e Patrick Wachsberger. “CODA” uscirà in alcuni cinema statunitensi e in streaming su Apple TV + a partire dal 13 agosto.

Fonte: YouTube