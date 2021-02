Collective: il documentario in corsa per due Oscar arriva direttamente in streaming

Collective di Alexander Nanau, uno dei film più sconvolgenti degli ultimi anni, visto il perdurare della chiusura delle sale cinematografiche sarà disponibile dal 18 febbraio direttamente in streaming e in esclusiva su IWONDERFULL, la piattaforma Video On Demand di I Wonder Pictures.

Il documentario di Alexander Nanau, un’inchiesta giornalistica potentissima e in odore di Premio Pulitzer presentata in anteprima a Venezia lo scorso anno e vincitrice di premi in numerosi altri festival cinematografici, segue un team di investigatori del giornale rumeno Gazeta Sporturilor mentre cercano di scoprire una vasta frode sanitaria che ha arricchito i magnati e politici e ha portato alla morte di cittadini innocenti.

Il documentario”Collective” ha vinto gli European Film Awards 2020, è candidato agli Independent Spirit Award 2021 ed è in corsa per la cinquina degli Oscar 2021 sia nella categoria miglior documentario che in quella per il miglior film internazionale.

La trama ufficiale:

Il 30 ottobre del 2015, durante un concerto, l’esplosione di alcuni fuochi d’artificio trasformò la discoteca Colectiv in un inferno di fuoco. 64 persero la vita, 27 la sera stessa, gli altri nei quattro mesi successivi. Morti queste che insospettirono il giornalista Catalin Tolontan, in quanto la maggior parte avevano riportato ferite assolutamente curabili. Da qui nasce una delle inchieste di giornalismo investigativo più accurate e anche più agghiaccianti degli ultimi anni, una serie di articoli che fece crollare un governo. Collective è un’opera cinematograficamente potentissima, indispensabile in un momento in cui le vite di tutti sono nelle mani di governi e grandi industrie. Catalin Tolontan e il suo team di giornalisti sono la dimostrazione e la conferma che la libertà d’inchiesta è un valore inestimabile per ogni stato che voglia definirsi democratico.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Inoltre su IWONDERFULL sarà disponibile una masterclass con Alexander Nanau e Catalin Tolontan sul film e sul documentario e il giornalismo d’inchiesta. Il 19 febbraio alle 20:30 Alexander Nanau sarà in diretta sui canali social di IWONDERFULL e #IoRestoinSala per presentare il film.