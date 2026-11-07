Colpo di scena ne Il Paradiso delle Signore: una vecchia conoscenza creerà scompiglio

Al centro delle anticipazioni ci sarà la nuova caduta di Riccardo Guarnieri nella dipendenza da psicofarmaci. A rendersene conto sarà Marcello Barbieri, deciso a chiedere aiuto ad Adelaide prima che la situazione sfugga di mano.

La settimana de Il Paradiso delle Signore 11 partirà con uno stop. Lunedì 9 novembre 2026 la soap non andrà in onda su Rai 1 per una variazione di palinsesto. Gli episodi torneranno regolarmente da martedì 10 novembre, alle 16, ma con una novità: il recupero è previsto per sabato 14 novembre, una scelta poco abituale per il daytime della rete.

Una programmazione speciale che permetterà al pubblico di seguire senza buchi gli sviluppi più attesi, soprattutto quelli legati a Riccardo, a Marcello e ai rapporti sempre più delicati tra il grande magazzino milanese e la GMM. Sarà una settimana più lunga del solito. E non solo per il calendario.

Riccardo senza Nicoletta: la crisi, le pillole e l’allarme di Marcello

La vicenda più dura delle nuove puntate riguarderà Riccardo Guarnieri. Il giovane proverà a rintracciare Nicoletta, dopo che lei ha deciso di lasciare casa e far perdere le proprie tracce. Le anticipazioni raccontano un Riccardo sempre più smarrito, incapace di accettare la distanza dalla moglie. E, passo dopo passo, finirà per cercare rifugio nell’alcol e nelle pillole.

In un interno anni Sessanta, un uomo in crisi davanti a liquore e pillole mentre un amico chiama al telefono per chiedere aiuto.

A capire che non si tratta soltanto di una crisi sentimentale sarà Marcello Barbieri. Marcello si accorgerà che l’amico è ricaduto nella dipendenza da psicofarmaci e proverà prima ad affrontarlo a quattr’occhi. Gli chiederà spiegazioni, ottenendo da lui una promessa: Riccardo dovrà farsi curare, mentre Marcello manterrà il segreto. Ma quella promessa durerà poco.

Venerdì 13 novembre, infatti, Riccardo continuerà a prendere le pillole. A quel punto Marcello capirà che restare in silenzio non basta più. Guarnieri non sembra in grado di affrontare da solo il problema. Così, nella puntata di sabato 14 novembre, Marcello deciderà di chiamare Adelaide in suo aiuto. Intanto Umberto si muoverà per ritrovare Nicoletta.

Moda e rivalità: Rossini porta GMM e Paradiso sotto i riflettori

Sul fronte del lavoro, la settimana porterà nuove tensioni nel mondo della moda milanese. Iacopo annuncerà l’idea di realizzare un reportage sulla GMM e contatterà Jean Paul Rossini, giornalista parigino di una rivista francese di moda. Il suo arrivo non passerà inosservato, anche perché Rossini è una vecchia conoscenza di Roberto.

La presenza del giornalista aprirà un confronto diretto tra GMM e Paradiso delle Signore. Due realtà diverse, ma entrambe centrali nella Milano raccontata dalla soap. Rossini noterà subito la competizione tra Roberto e Iacopo e proporrà di trasformarla in un racconto giornalistico, con una doppia intervista pensata per mettere a confronto idee, ambizioni e caratteri.

All’inizio, il reportage sembrerà favorire un clima più disteso tra i due mondi. E permetterà anche a Roberto e Iacopo di guardarsi con meno diffidenza, al di là delle rivalità professionali. Poi, però, sabato Iacopo si ritroverà davanti a uno scritto capace di turbarlo. Un dettaglio sospeso, di quelli che al Paradiso difficilmente restano senza conseguenze.

Mirella, Lia e Rebecca: feste, famiglia e tensioni al Circolo

Accanto alla crisi di Riccardo, le puntate seguiranno anche storie più corali. Elisa concederà a Mirella un permesso per il compleanno e le Veneri penseranno a una festa a sorpresa, scegliendo il regalo e chiedendo a Michelino un consiglio per la torta. Mirella, però, avrà altri piani: vorrebbe andare al lago proprio con Michelino. Le ragazze dovranno quindi trovare un modo per attirarla in Caffetteria senza farle capire nulla.

Intanto Ciro e Concetta reagiranno con freddezza alla presenza di Carmine a Milano. Lia, invece, proverà a riavvicinarsi al padre e lo inviterà a cena a casa Puglisi. La serata non andrà come sperato, ma Ciro spiegherà alla ragazza i motivi dello scontro con Carmine, invitandola a non chiudere del tutto quel rapporto. Più avanti, la madre di Lia le darà il permesso di frequentarlo, anche se Matteo le consiglierà di muoversi con cautela.

Al Circolo si apriranno altre piccole tensioni. Carla chiederà a Umberto di intervenire dopo il no di Rebecca alla mostra Corsi, mentre Mimmo e Michelino prepareranno la torta per Mirella. Quando il dolce finirà per essere servito ai soci del Circolo, Rebecca proverà a rimediare facendone arrivare un altro in Caffetteria. Tra incidenti, ritorni familiari e alleanze momentanee, la settimana de Il Paradiso delle Signore 11 si muoverà anche su questi equilibri. Ma il filo più teso resterà quello di Riccardo.