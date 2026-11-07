La 44ª edizione del Torino Film Festival si apre con un colpo da novanta: John Travolta sarà ospite d’onore della cerimonia inaugurale del 24 novembre 2026, dove riceverà la Stella della Mole, il riconoscimento alla carriera più prestigioso del festival. Non è soltanto un omaggio a un’icona di Hollywood — è anche l’occasione per la prima presentazione del suo debutto alla regia, Propeller One-Way Night Coach. La presenza di John Travolta al Torino Film Festival trasforma l’apertura della rassegna in uno degli eventi cinematografici più attesi dell’autunno italiano.

La Stella della Mole: un riconoscimento costruito sulla carriera di una vita

La Stella della Mole non è un premio generico alla carriera. È il modo in cui il Torino Film Festival sceglie di onorare figure che hanno lasciato un segno duraturo nel cinema, e la scelta di assegnarla a Travolta per questa 44ª edizione — che si svolge dal 24 novembre al 2 dicembre 2026 — dice molto su come il festival voglia posizionarsi: capace di coniugare cultura cinefila con la storia grande di Hollywood.

Il curriculum di Travolta parla da solo. È candidato due volte all’Academy Award, vincitore di un Golden Globe e di un Emmy. A questi riconoscimenti si aggiunge la Palma d’Oro onoraria a Cannes, uno dei tributi più rari e significativi che il cinema mondiale possa attribuire. Torino raccoglie dunque un’eredità già consacrata dai massimi palcoscenici internazionali, e la inserisce in un contesto — quello del TFF — che da sempre ha saputo mescolare il cinema d’autore con la cultura pop americana.

La cerimonia di apertura del 24 novembre sarà il momento centrale di questa celebrazione. Ricevere la Stella della Mole durante l’inaugurazione significa che Travolta non è un ospite marginale o una presenza di contorno: è il volto con cui il festival sceglie di presentarsi al pubblico e alla stampa internazionale.

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Il debutto alla regia: Propeller One-Way Night Coach arriva a Torino

Se il premio è già di per sé una notizia, la vera sorpresa è che Travolta non arriva a Torino soltanto a raccogliere un tributo. Porta con sé Propeller One-Way Night Coach, il suo primo film da regista, che sarà presentato al festival. È un passaggio significativo: non si tratta di un attore che accetta un riconoscimento onorifico e poi torna a casa, ma di un cineasta — alla sua prima prova dietro la macchina da presa — che sceglie Torino come palcoscenico per mostrare il proprio lavoro.

Il titolo Propeller One-Way Night Coach non lascia trasparire molto sulla trama o sul genere, ma il fatto che Travolta abbia scelto di debuttare alla regia in questa fase della carriera è di per sé un dato rilevante. Molti attori con una filmografia lunga decenni restano dall’altra parte della macchina da presa per tutta la vita. Travolta fa il passo opposto, e lo fa portando il film direttamente in un festival europeo di primo piano.

Per il Torino Film Festival, ospitare la prima presentazione di Propeller One-Way Night Coach è un segnale di forza: significa che il TFF è ancora capace di attrarre non soltanto retrospettive e omaggi, ma anche contenuti inediti di rilevanza internazionale.

Perché Torino, perché adesso

Il Torino Film Festival ha una storia lunga e una vocazione precisa: è il festival italiano che più di ogni altro ha saputo costruire un rapporto profondo con il cinema americano, in particolare con i generi — horror, fantascienza, noir, thriller — spesso trascurati dai circuiti più istituzionali. In questo senso, la scelta di Travolta non è casuale. La sua carriera attraversa decenni e generi diversi, dalla commedia musicale al thriller, dal dramma al cinema d’azione, con una capacità di reinventarsi che lo ha reso una figura trasversale nella storia di Hollywood.

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Ricevere la Stella della Mole a Torino significa essere riconosciuti non soltanto come star, ma come presenza culturale. È una distinzione che il festival riserva a chi ha saputo costruire qualcosa di più di una semplice filmografia: un immaginario, un’influenza, un’identità riconoscibile che ha attraversato generazioni di spettatori.

Il fatto che l’appuntamento con John Travolta al Torino Film Festival coincida con il suo debutto alla regia aggiunge un livello ulteriore di interesse. Non è soltanto la celebrazione di ciò che è stato, ma anche una finestra su ciò che Travolta vuole essere nella prossima fase della sua carriera. Un attore che diventa regista porta con sé uno sguardo diverso, formato da decenni trascorsi davanti all’obiettivo, a osservare come i grandi registi costruiscono le scene, gestiscono i set, dirigono gli attori.

Il John Travolta al Torino Film Festival che il pubblico italiano attende

In Italia, Travolta ha un rapporto speciale con il pubblico. Generazioni diverse lo hanno scoperto attraverso film differenti, e la sua presenza a Torino è destinata a richiamare attenzione ben oltre la cerchia degli addetti ai lavori. Il TFF, che si svolge in una città con una tradizione cinematografica solida e un pubblico esigente, ha tutte le carte in regola per trasformare questo appuntamento in uno dei momenti più discussi della stagione festivaliera italiana.

La 44ª edizione del Torino Film Festival si apre dunque con una doppia promessa: celebrare una carriera straordinaria attraverso la Stella della Mole, e aprire uno sguardo sul futuro con Propeller One-Way Night Coach. Per chi seguirà il festival dal 24 novembre al 2 dicembre, la cerimonia inaugurale è già segnata in agenda come l’appuntamento imperdibile della rassegna.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.