Imposters , il thriller fantascientifico scritto e diretto da Caleb Phillips , ha trovato il suo distributore per il mercato statunitense: Brainstorm Media

Imposters, il thriller fantascientifico scritto e diretto da Caleb Phillips, ha trovato il suo distributore per il mercato statunitense: Brainstorm Media ha acquisito i diritti di uscita teatrale negli USA, con un lancio nelle sale americane previsto per l’inizio del 2027. L’accordo arriva dopo la premiere del film al SXSW 2026, dove Imposters è stato selezionato nella sezione Midnighter, e si accompagna all’acquisizione di diritti internazionali su altri mercati. Lo riporta Variety.

Dal programma Midnighter di SXSW alle sale americane nel 2027

La sezione Midnighter del South by Southwest è da anni il punto di approdo naturale per il cinema di genere che punta a combinare tensione narrativa e ambizioni produttive indipendenti. Imposters è entrato in quella selezione nel marzo 2026 e ha evidentemente convinto Brainstorm Media a scommettere su un’uscita teatrale, scelta non scontata in un momento in cui molti titoli di genere preferiscono il percorso diretto verso le piattaforme streaming. La decisione di portare il film nelle sale — sia pure nel mercato americano, senza una data italiana confermata — segnala la fiducia del distributore nel potenziale commerciale dell’imposters film di Phillips.

Brainstorm Media ha pianificato l’apertura nelle sale USA per l’inizio del 2027. Non è stata comunicata una data precisa, né è stata annunciata una distribuzione italiana o europea: al momento, l’accordo riguarda esplicitamente il territorio statunitense, mentre i diritti internazionali risultano acquisiti separatamente. Per il pubblico italiano non esiste ancora una finestra di uscita confermata, né una piattaforma di riferimento.

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Chi è Caleb Phillips e cosa dice Variety sul suo percorso

Phillips firma sia la regia sia la sceneggiatura di Imposters. Variety lo definisce esplicitamente un first-time feature director, formula che nella terminologia dei trade indica tipicamente un regista al primo lungometraggio destinato a distribuzione teatrale. Va tuttavia segnalata una discrepanza documentata nelle fonti: Screen Anarchy, coprendo la premiere al SXSW, si riferisce a Imposters come al sophomore feature film di Phillips, il che implicherebbe l’esistenza di un precedente lungometraggio. Le due definizioni non si escludono necessariamente — è possibile che Phillips abbia diretto un primo feature mai distribuito in sala — ma la contraddizione rimane irrisolta nelle fonti disponibili. Chi scrive non può attribuire a Phillips né un debutto assoluto né una carriera consolidata senza che una delle due ricostruzioni sia verificabile con certezza.

Ciò che è accertato è che Imposters è il suo primo film a ottenere distribuzione teatrale negli Stati Uniti, con un distributore di peso come Brainstorm Media e una vetrina di rilievo come il SXSW alle spalle.

Jessica Rothe protagonista del film

Il nome più riconoscibile nel cast è quello di Jessica Rothe, confermata da Variety come protagonista del film. Rothe ha costruito la sua visibilità internazionale soprattutto grazie alla saga Happy Death Day, diventando un volto associato al cinema di genere con sfumature fantascientifiche e horror. La sua presenza in un imposters film come questo — sci-fi thriller con selezione in una sezione notturna e di genere come il Midnighter — è coerente con un percorso artistico che privilegia il genere senza rinunciare a produzioni con ambizioni narrative precise.

Non è possibile fornire dettagli verificati su altri membri del cast oltre a Rothe: le informazioni disponibili su ulteriori interpreti non sono supportate da fonti primarie sufficientemente documentate e non vengono quindi riportate in questa sede.

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L’accordo internazionale e i mercati fuori dagli USA

Parallelamente all’accordo con Brainstorm Media per gli Stati Uniti, Imposters ha visto l’acquisizione di diritti internazionali. Le fonti disponibili non specificano quali territori siano stati coperti, quali distributori locali siano coinvolti, né in quale fase si trovino le trattative per i singoli mercati. Si tratta di un dato rilevante — la vendita internazionale conferma l’interesse del settore per il titolo — ma non ancora traducibile in informazioni concrete per il pubblico italiano.

Questo tipo di accordo è strutturalmente comune per i film di genere che passano per i festival americani: SXSW funziona spesso come piattaforma di visibilità per i compratori internazionali, che seguono le proiezioni Midnighter proprio in cerca di titoli acquistabili per i mercati di riferimento. Il fatto che Imposters abbia chiuso accordi sia domestici sia internazionali dopo la premiere di marzo è un segnale di ricezione positiva da parte degli operatori del settore, indipendentemente dai dati di pubblico — che per un film ancora inedito nelle sale non esistono.

Cosa sappiamo dell’uscita USA e cosa manca ancora

L’unica informazione confermata sull’uscita è la finestra generica: inizio 2027, mercato statunitense, distribuzione teatrale gestita da Brainstorm Media. Non è stata comunicata una data precisa, non è noto il numero di schermi previsti per il lancio, e non esiste ancora un trailer ufficiale distribuito attraverso canali verificabili oltre al teaser circolato in occasione del SXSW. Per chi segue il cinema di genere indipendente negli Stati Uniti, l’uscita di un imposters film in sala — con una protagonista come Rothe e una selezione in una sezione competitiva come il Midnighter — è un appuntamento da tenere nel radar. Per il pubblico italiano, la situazione rimane da definire: nessun distributore locale ha annunciato accordi, e nessuna piattaforma ha comunicato diritti per il territorio nazionale.

Il percorso di Imposters da Austin alle sale americane è, in questo momento, la notizia. Tutto il resto — ricezione critica, performance commerciale, eventuale approdo sulle piattaforme — dipenderà da quanto accadrà nei prossimi mesi, a partire dall’uscita nelle sale USA.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.