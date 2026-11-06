El ser querido — L’essere amato film che ha già fatto parlare di sé a Cannes — arriva nelle sale italiane il 12 novembre 2026, portando con sé una delle coppie più interessanti del cinema europeo contemporaneo: il regista spagnolo Rodrigo Sorogoyen e il premio Oscar Javier Bardem, insieme per esplorare uno dei territori più impervi della narrativa cinematografica, quello dei legami familiari che logorano invece di sostenere.

Un padre, una figlia, un regista: il cuore narrativo del film

Al centro di L’essere amato c’è il rapporto tormentato tra Esteban Martínez, un regista cinematografico interpretato da Bardem, e sua figlia Emilia, a cui dà volto Victoria Luengo. Non è una storia di riconciliazione facile né di conflitto risolto con una stretta di mano: Sorogoyen costruisce una dinamica che pesa sullo spettatore con la stessa intensità con cui pesa sui personaggi, senza offrire vie d’uscita consolatorie.

La scelta di fare di Esteban un regista non è casuale. Dentro El ser querido si insinua una riflessione sul potere — quello che si esercita sul set e quello, molto più ambiguo, che si esercita in famiglia. Un uomo abituato a dirigere, a decidere inquadrature e destini narrativi, si trova davanti a una figlia che non si lascia mettere a fuoco. Il film dura 135 minuti, e Sorogoyen usa ogni minuto per far sedimentare la tensione, senza accelerare verso uno scioglimento artificioso.

Bardem e Luengo: due registri a confronto

Casting come questo non si improvvisano. Javier Bardem porta sul personaggio di Esteban tutta la sua capacità di abitare figure moralmente complesse — uomini che non sono né eroi né villain, ma qualcosa di più scomodo: persone che si raccontano storie su sé stesse e ci credono davvero. È una qualità rara, e Sorogoyen la sfrutta con precisione chirurgica.

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Victoria Luengo, dal canto suo, è un’attrice che il cinema spagnolo conosce bene e che merita attenzione anche al di fuori dei confini iberici. Il personaggio di Emilia richiede di reggere il confronto con un attore della statura di Bardem senza scomparire nell’ombra della sua presenza scenica — e la scelta di affidarle questo ruolo dice molto sulle ambizioni del film. Il rapporto tra i due non è costruito sulla simmetria, ma proprio nello squilibrio di forze sta il motore drammatico di L’essere amato.

Sorogoyen a Cannes: il film in concorso

El ser querido ha gareggiato al Festival di Cannes 2026, confermando lo status di Sorogoyen come uno dei registi europei più seguiti dalla critica internazionale. La presenza a Cannes non è un dettaglio marginale: significa che il film ha attraversato una selezione tra i più severi al mondo, ed è stato giudicato degno di competere sul palcoscenico più prestigioso del cinema d’autore.

Per il pubblico italiano, questo passaggio festivaliero offre un contesto importante. L’essere amato film non arriva nelle sale come un prodotto di consumo da smaltire in un weekend: arriva con il peso di un’opera che ha già generato dibattito, che ha già diviso e convinto, e che porta con sé aspettative precise. Chi segue il cinema spagnolo contemporaneo sa che Sorogoyen non delude quando lavora su materiale personale e psicologicamente denso.

Il cinema spagnolo e la tradizione del dramma familiare

La Spagna ha una lunga tradizione di cinema che usa la famiglia come campo di battaglia simbolico. Da Almodóvar in poi, il nucleo familiare nel cinema iberico è raramente un luogo di pace: è piuttosto uno spazio in cui le tensioni sociali, generazionali e di genere trovano la loro forma più concentrata e dolorosa. Sorogoyen si inserisce in questa tradizione senza imitarla, portando uno sguardo più freddo, meno barocco, ma non per questo meno efficace.

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L’essere amato — già nel titolo — lavora sull’ambiguità: chi è l’essere amato? Il padre che crede di amare la figlia a modo suo? La figlia che cerca un riconoscimento che non arriva? O forse entrambi, intrappolati in un sistema affettivo che non funziona ma che nessuno dei due riesce ad abbandonare? Sorogoyen non risponde, e questa reticenza è una scelta stilistica precisa, non una mancanza.

Nelle sale italiane dal 12 novembre

L’essere amato film entra nel circuito italiano in un momento in cui il cinema d’autore europeo fatica a trovare spazio adeguato nella programmazione commerciale. Il 12 novembre 2026 è la data da segnare: un’uscita in sala che merita attenzione non solo da chi segue il cinema spagnolo, ma da chiunque sia interessato a un racconto capace di stare sullo schermo con la stessa densità con cui certi romanzi stanno sulla pagina.

Per chi volesse approfondire il contesto produttivo e la ricezione critica internazionale del film, la scheda di Wikipedia dedicata a The Beloved offre un punto di partenza utile.

Centotrentacinque minuti di cinema spagnolo con Bardem e Luengo, un festival di Cannes alle spalle e una storia che non si risolve in modo comodo: L’essere amato è esattamente il tipo di film che il cinema europeo sa fare meglio, e che il pubblico italiano ha tutto l’interesse a non lasciarsi sfuggire.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.