Il Tallinn Black Nights Film Festival, noto come PÖFF, apre oggi i battenti della sua trentesima edizione con una novità di peso: per la prima volta nella storia del festival, la direzione artistica passa a Triin Tramberg, figura cresciuta internamente all’istituzione estone nel corso di oltre quindici anni. Un cambio generazionale che coincide con un anniversario importante, e che pone domande concrete su come un festival consolidato possa rinnovarsi senza perdere la propria identità.

Trent’anni di PÖFF: da Tallinn al cuore del cinema nordeuropeo

Fondato da Tiina Lokk, il Tallinn Black Nights Film Festival si è affermato nel corso di tre decenni come uno degli appuntamenti cinematografici più rilevanti dell’intera Europa settentrionale. La sua accreditamento FIAPF — lo stesso organismo che certifica Cannes, Berlino e Venezia — ne attesta il peso istituzionale a livello internazionale, collocandolo in una categoria ristretta di festival che godono di pieno riconoscimento dall’industria globale.

L’edizione 2026, che si svolge dal 6 al 22 novembre, è al tempo stesso un traguardo e un punto di svolta. Tre decenni di programmazione hanno costruito una reputazione fondata sulla capacità di intercettare cinema di qualità proveniente da geografie spesso trascurate dai grandi circuiti festivalieri, con un’attenzione particolare alle cinematografie emergenti e alle prime opere. Il PÖFF non ha mai preteso di competere con i festival-vetrina del Mediterraneo, ma ha costruito un proprio spazio riconoscibile nell’ecosistema europeo del cinema d’autore.

Triin Tramberg: una successione costruita dall’interno

La nomina di Triin Tramberg a direttore artistico non è una scelta esterna né una rottura improvvisa. Tramberg ha iniziato il suo percorso al PÖFF come assistente di programmazione e ha lavorato al festival per oltre quindici anni, contribuendo in modo diretto alla costruzione di alcune delle sue iniziative più strutturali. Tra queste figurano Industry@Tallinn‘s Discovery Campus, la First Feature Competition — sezione dedicata alle opere prime — e il programma PÖFF Goes To Cannes, che porta i titoli selezionati a Tallinn sulla Croisette per incontri con l’industria internazionale.

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Tramberg ha inoltre fondato Script Pool, un’iniziativa dedicata allo sviluppo di sceneggiature, a conferma di un interesse che va oltre la selezione dei film e si estende alle fasi produttive più precoci. Si tratta di un profilo raro nel panorama dei direttori artistici: qualcuno che conosce il festival non soltanto come selezionatore ma come costruttore di piattaforme per l’industria.

La sua visione dichiarata per il PÖFF è sintetizzata in una formula che suona volutamente non accademica: mantenere il festival «audace, imprevedibile ma accessibile». Tre aggettivi che, messi insieme, descrivono un equilibrio difficile — quello tra la vocazione cinefila e la necessità di parlare a un pubblico più largo.

Tiina Lokk rimane: il passaggio di consegne non è un addio

Un elemento che distingue questa transizione da molte altre nel mondo dei festival è la continuità garantita dalla fondatrice. Tiina Lokk non lascia il PÖFF: rimane come CEO, spostando il proprio focus verso la direzione strategica e lo sviluppo istituzionale del festival. È una scelta che riduce il rischio di discontinuità, ma che pone anche una questione di governance: come si distribuisce l’autorità tra una CEO fondatrice e una direttrice artistica di nuova nomina?

Il fatto che Lokk sia la madre di Tramberg aggiunge una dimensione personale alla vicenda — una successione familiare che nel mondo dei festival non è inedita, ma che in questo caso si innesta su una struttura professionale già consolidata. La scelta di Tramberg non appare come una promozione nepotistica: il curriculum parla da solo, e la sua carriera interna al festival ha attraversato ruoli progressivamente più responsabili nel corso di tre lustri.

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Il nuovo team: Dhanushka Gunathilake alla guida di Discovery Campus

Insieme alla nomina di Tramberg, il PÖFF ha annunciato un aggiornamento del proprio team di programmazione. Dhanushka Gunathilake è stato nominato responsabile di Discovery Campus, la piattaforma dedicata ai talenti emergenti e all’industria che rappresenta uno dei punti di forza del festival nel panorama professionale europeo.

Discovery Campus è il luogo in cui il Tallinn Black Nights Film Festival esercita la sua funzione più concreta di incubatore: non si tratta soltanto di proiettare film, ma di creare connessioni tra registi alle prime armi, produttori e distributori. In questo senso, la scelta del responsabile non è marginale rispetto alla direzione artistica, ma ne costituisce un complemento operativo essenziale.

Cosa aspettarsi dalla trentesima edizione

Il Tallinn Black Nights Film Festival 2026 si svolge in un momento in cui i festival di medie dimensioni — quelli cioè che non hanno il peso mediatico di Cannes o Venezia ma che svolgono funzioni cruciali per l’industria — si trovano a ridefinire il proprio ruolo in un ecosistema sempre più frammentato tra sale, piattaforme streaming e mercati online. Il PÖFF ha storicamente risposto a questa pressione puntando sulla specificità geografica e sulla funzione di scoperta, piuttosto che sulla competizione per i titoli di punta già acquisiti dai grandi festival.

Con Tramberg alla direzione artistica, quella strategia sembra destinata a continuare, forse con un’enfasi rinnovata sull’accessibilità del programma. Il riferimento a un festival «imprevedibile» suggerisce una programmazione che non intende consolidarsi in formule rassicuranti, mentre l’aggettivo «accessibile» indica la consapevolezza che un festival chiuso in se stesso rischia di perdere rilevanza pubblica. Per chi segue il cinema europeo e nordeuropeo, Screen Daily ha documentato in dettaglio i cambiamenti nel team e le dichiarazioni ufficiali della nuova direzione.

Tre decenni di storia non si gestiscono con un semplice cambio di nome in cima all’organigramma. Ma il PÖFF ha scelto di affidare il proprio futuro a qualcuno che quella storia la conosce dall’interno, e che ha già dimostrato di saper costruire strumenti concreti per il cinema internazionale. La trentesima edizione è aperta: le prossime due settimane diranno quanto la transizione sia riuscita a tradursi in programmazione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.