A una settimana esatta dall’uscita nelle sale italiane, Shaun, vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A. si conferma uno dei titoli più riusciti dell’autunno animato: distribuito da Lucky Red a partire dal 28 ottobre 2026, il film è il terzo lungometraggio della serie cinematografica targata Aardman Animations e arriva in un momento particolarmente significativo per lo studio britannico, che quest’anno celebra il proprio cinquantesimo anniversario.

Una parodia horror costruita con mestiere

L’aggancio a Halloween non è solo un pretesto di marketing: Operazione Z.U.C.C.A. costruisce attorno alla festività una trama che gioca apertamente con i codici del cinema horror classico. Il fattore — personaggio-cardine dell’universo di Shaun — scompare nel bosco, e il gregge si ritrova a fare i conti con una misteriosa creatura pelosa nascosta tra gli alberi, con le zucche come filo conduttore visivo e narrativo. I registi Steve Cox e Matthew Walker hanno dichiarato di aver disseminato il film di omaggi ai grandi classici del genere horror, una scelta che funziona su due livelli distinti: diverte i bambini per il ritmo slapstick, e strappa sorrisi complici agli adulti che riconoscono le citazioni.

È esattamente il tipo di doppio registro su cui Aardman ha costruito la propria reputazione internazionale. Non si tratta di un’operazione furba o calcolata, ma di una competenza artigianale consolidata in decenni di produzione. La tecnica stop-motion in plastilina — la clay animation che ha reso celebri Wallace & Gromit e poi Shaun stesso — rimane il cuore pulsante di ogni frame, con quella qualità tattile e artigianale che nessun render digitale riesce ancora a replicare davvero.

→ Leggi anche: Shaun, Vita da Pecora: Operazione Z.U.C.C.A., Matthew Walker rivela i retroscena del nuovo film

Trent’anni di Shaun, terzo film in sala

Il personaggio di Shaun ha alle spalle oltre trent’anni di storia, una longevità che pochi personaggi dell’animazione europea possono vantare. Nato come comprimario in A Grand Day Out e poi diventato protagonista assoluto, Shaun ha attraversato cortometraggi, serie televisive e — a partire dal primo lungometraggio del 2015 — anche il grande schermo. Operazione Z.U.C.C.A. è il terzo capitolo di questa avventura cinematografica, e il fatto che arrivi nell’anno del cinquantenario di Aardman non è casuale: lo studio ha chiaramente scelto di celebrare il proprio compleanno con uno dei propri personaggi più amati e riconoscibili a livello globale.

La scelta di uscire il 28 ottobre, a tre giorni da Halloween, è una mossa di posizionamento intelligente. Lucky Red ha collocato il film in un finestra in cui il pubblico familiare è naturalmente predisposto a contenuti a tema, senza però che il film sia costretto a competere con i blockbuster di fine anno. Una distribuzione calibrata per un titolo che non ha bisogno di numeri da apertura record per giustificare la propria esistenza.

L’apertura di Lucca Comics & Games 2026

Prima ancora di arrivare nelle sale ordinarie, Shaun, vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A. ha aperto ufficialmente Lucca Comics & Games 2026, il festival toscano che ogni anno trasforma la città medievale in uno dei più grandi eventi europei dedicati alla cultura pop, al fumetto e all’animazione. Si tratta di un’anteprima di prestigio che conferma come il film non sia percepito esclusivamente come prodotto per bambini piccoli, ma come titolo trasversale capace di parlare a un pubblico più ampio, quello degli appassionati di cultura visiva e animazione d’autore.

Lucca Comics è un contesto che premia la qualità artigianale e la coerenza di universi narrativi consolidati: difficile immaginare una vetrina più adatta per un film Aardman.

→ Leggi anche: Frankie e le creature dimenticate, l'animazione per famiglie dal Castello

Perché Aardman continua a essere insostituibile

Nel panorama dell’animazione contemporanea dominato dalla produzione digitale di grandi studios americani, Aardman Animations rappresenta qualcosa di genuinamente alternativo. Non per nostalgia o per difetto tecnologico, ma per una scelta estetica precisa: la stop-motion in plastilina impone tempi di lavorazione lunghissimi, una cura maniacale per il dettaglio e una fisicità del personaggio che il pubblico percepisce anche inconsciamente.

In Operazione Z.U.C.C.A., questa fisicità si sposa perfettamente con il tono da commedia horror: le espressioni esagerate, i movimenti scomposti, la gestualità buffa di Shaun e del gregge acquistano una qualità comica aggiuntiva proprio perché si tratta di pupazzi in plastilina, non di avatar digitali. L’assenza di dialoghi parlati — una costante della serie — costringe il film a comunicare tutto attraverso l’azione visiva, un vincolo che paradossalmente libera il racconto da ogni barriera linguistica e lo rende fruibile in qualsiasi mercato senza necessità di doppiaggio.

Sotto la direzione di Steve Cox e Matthew Walker, il film mantiene quella coerenza stilistica che è la vera forza del franchise: nessuna concessione al sentimentalismo facile, nessuna morale sottolineata con il pennarello, solo una commedia visiva ben costruita che rispetta l’intelligenza del proprio pubblico. A cinquant’anni dalla fondazione, Aardman Animations dimostra di non aver perso né la mano né la bussola.

Per chi non ha ancora recuperato il film in sala, Shaun, vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A. è distribuito da Lucky Red nelle sale italiane: una delle uscite autunnali più genuine e meno inflazionate di questa stagione cinematografica.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.