Il Tokyo International Film Festival ha chiuso la sua 39ª edizione con una sorpresa che arriva dall’Europa dell’Est: il Grand Prix è andato a Sister Brother Manhole Cover, film del regista macedone Milcho Manchevski, già Leone d’Oro a Venezia. La cerimonia di premiazione si è tenuta mercoledì 4 novembre 2026, segnando un riconoscimento significativo per un cinema che raramente occupa il centro della scena nei grandi festival asiatici.

Un’allegoria comica sulle strade di Skopje

Sister Brother Manhole Cover racconta di due fratelli che vivono in condizioni di povertà in Macedonia del Nord e si guadagnano da vivere raccogliendo metalli di scarto dalle strade di Skopje. Il materiale di partenza — povero, urbano, quasi documentaristico — diventa nelle mani di Manchevski un’allegoria comica, un modo per guardare la marginalità sociale con una lente che non è né pietistica né distaccata. Il risultato ha convinto la giuria del festival, che ha selezionato il film come vincitore assoluto tra 15 titoli in concorso nella sezione Competition.

La scelta di ambientare la storia tra i vicoli e le arterie di Skopje non è casuale: la capitale della Macedonia del Nord è una città che porta su di sé i segni di trasformazioni economiche brutali, e i tombini — oggetti di scarto, eppure preziosi come metallo — diventano una metafora efficace per chi sopravvive ai margini del sistema. Manchevski costruisce intorno a questo nucleo narrativo un film che, a quanto emerge dalle fonti internazionali, non rinuncia all’umorismo pur mantenendo una tensione critica sul contesto sociale.

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Manchevski al Tokyo International Film Festival: un ritorno alla ribalta

Per Milcho Manchevski, Sister Brother Manhole Cover rappresenta il secondo lungometraggio del 2026 — un dato che già di per sé dice qualcosa sulla fase creativa del regista macedone. Manchevski è una figura riconosciuta nel panorama del cinema d’autore internazionale, con il Leone d’Oro di Venezia nel suo curriculum. Il fatto che abbia scelto il Tokyo International Film Festival come sede della premiere mondiale del film — e non Cannes, Berlino o Venezia — è una scelta che merita attenzione.

Tokyo, nelle ultime edizioni, ha consolidato la propria reputazione come festival capace di intercettare cinema di qualità che non sempre trova spazio nei circuiti europei più competitivi. La 39ª edizione ha confermato questa tendenza, offrendo una vetrina internazionale a un film che parla di povertà, fratellanza e sopravvivenza in una città che i grandi media raramente mettono a fuoco. Il Grand Prix assegnato a Sister Brother Manhole Cover è anche un segnale di come il festival giapponese stia sempre più prendendo posizioni nette sul cinema d’autore europeo.

Il contesto del festival: 15 film in competizione

La sezione Competition del Tokyo International Film Festival 2026 ha ospitato 15 titoli provenienti da diverse cinematografie mondiali. In questo quadro, la vittoria di un film macedone — prodotto con risorse presumibilmente contenute, ambientato in una città lontana dai radar mainstream — acquista un peso specifico ulteriore. Non si tratta di un riconoscimento di facciata, ma di una scelta che il festival ha difeso con la propria principale distinzione.

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Il Grand Prix del Tokyo International Film Festival è il premio più alto che la manifestazione assegna nella competizione ufficiale, equivalente ai massimi riconoscimenti degli altri grandi festival internazionali. Ottenerlo con una prima mondiale — senza il rodaggio di altre selezioni precedenti — dice qualcosa sulla solidità del film e sulla fiducia che Manchevski ha riposto in questa piattaforma. Per consultare i dettagli ufficiali della premiazione, il sito ufficiale del Tokyo International Film Festival riporta tutte le informazioni relative alla 39ª edizione.

Cosa significa per il cinema dell’Europa dell’Est

La vittoria di Sister Brother Manhole Cover arriva in un momento in cui il cinema dei Balcani e dell’Europa orientale continua a produrre opere di rilievo, spesso con budget ridotti e senza la visibilità che meriterebbero. La Macedonia del Nord, in particolare, ha una tradizione cinematografica che fatica a trovare distribuzione internazionale sistematica, pur avendo espresso autori di livello — Manchevski in testa.

Un riconoscimento di questo calibro, proveniente da uno dei festival più importanti dell’Asia, può aprire porte concrete: distribuzione internazionale, interesse delle piattaforme, attenzione da parte di altri festival per i prossimi mesi. Sister Brother Manhole Cover è ancora privo di una data di uscita italiana confermata, ma il Grand Prix di Tokyo rappresenta il tipo di credenziale che i distributori europei difficilmente ignorano.

Manchevski torna dunque al centro della conversazione internazionale con un film che, almeno sulla carta, sembra costruito intorno a una semplicità apparente — due fratelli, delle strade, del metallo — capace di nascondere una riflessione più ampia. Il cinema d’autore dell’Europa dell’Est ha trovato, almeno per questa stagione, il suo palcoscenico più visibile a Tokyo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.