Wicker, la commedia d’epoca prodotta da Black Bear e diretta da Alex Huston Fischer ed Eleanor Wilson, ha conquistato il primo posto al box office del mercato UK-Irlanda nel suo weekend di debutto, confermando che un cast di primissimo piano riesce ancora a trainare il pubblico in sala anche in un periodo affollato di uscite. Il risultato del wicker film al box office britannico è tanto più significativo perché ottenuto su un margine ristrettissimo, in un weekend in cui la concorrenza era tutt’altro che trascurabile.

£1,76 milioni al debutto: i numeri del weekend

Secondo i dati riportati da Variety, Wicker ha incassato £1,76 milioni (pari a circa 2,34 milioni di dollari) nel suo primo weekend sul mercato britannico e irlandese, chiudendo al primo posto della classifica. La cifra equivale a quasi 2 milioni di euro, una soglia psicologicamente rilevante per un’apertura su quel mercato, specialmente per una commedia d’epoca che non appartiene a nessun franchise preesistente.

Il dato più sorprendente, però, è il margine con cui Wicker ha superato il secondo classificato: la produzione A24 Primetime è rimasta indietro di appena £10.141. Una differenza quasi simbolica, che racconta un weekend di box office UK-Irlanda insolitamente combattuto, con due film separati da meno di undici mila sterline al termine dei conteggi. In un mercato in cui le aperture forti si misurano spesso su scarti di centinaia di migliaia di sterline, questo testa a testa ha il sapore di una vera sfida cinematografica.

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Un cast che non ha bisogno di presentazioni

Il risultato di Wicker al box office non è difficile da spiegare guardando al cast assemblato da Black Bear. Olivia Colman — tre volte candidata all’Oscar e vincitrice nel 2019 per La Favorita — guida un ensemble che include Alexander Skarsgård, Peter Dinklage ed Elizabeth Debicki. Quattro nomi capaci di attrarre pubblici diversi: spettatori affezionati al cinema d’autore britannico, fan delle serie premium internazionali, appassionati di cinema americano indipendente.

È raro che una commedia d’epoca riesca a mettere insieme una simile concentrazione di talento senza essere un adattamento letterario di alto profilo o il sequel di una proprietà già nota. Il fatto che Wicker sia un progetto originale diretto da due cineaste — Fischer e Wilson — che lavorano in coppia alla regia lo rende un caso degno di attenzione anche al di là del risultato commerciale immediato.

Black Bear e la strategia del cinema d’autore su larga scala

La casa di produzione Black Bear non è nuova a scommesse ambiziose su progetti con cast stellari e visioni registiche precise. Con Wicker, la società consolida una presenza nel segmento delle commedie sofisticate che il mercato anglosassone ha sempre premiato, a patto che la qualità percepita sia alta fin dalla fase di lancio.

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Il fatto che il film abbia scelto il mercato UK-Irlanda come terreno di debutto — e non gli Stati Uniti — suggerisce una strategia distributiva costruita intorno alla natura britannica del progetto e alla forte riconoscibilità di Colman in quel territorio. Wicker come risultato al box office dimostra che la scelta era calibrata correttamente: il pubblico ha risposto, e il primo posto nella classifica settimanale è una piattaforma di lancio solida per l’espansione in altri mercati.

Il contesto del box office UK-Irlanda a novembre 2026

Novembre è tradizionalmente uno dei mesi più competitivi per il cinema in UK e Irlanda, con i distributori che anticipano le uscite in vista della stagione dei premi e del periodo natalizio. Che Wicker riesca a imporsi in questo contesto, battendo un titolo A24 — etichetta che negli ultimi anni ha costruito un seguito fedele e trasversale — è un segnale che il film ha trovato la sua finestra con tempismo preciso.

Il margine minimo con cui Primetime di A24 ha chiuso al secondo posto indica anche che il pubblico britannico non manca, e che due film di qualità percepita alta possono coesistere nello stesso weekend senza cannibalizzarsi completamente. È un dato incoraggiante per l’intero settore, in un momento in cui la sala cinematografica continua a cercare il suo equilibrio rispetto all’offerta streaming.

Resta da vedere come Wicker si comporterà nelle prossime settimane, quando la tenuta in sala — il cosiddetto hold — sarà il vero indicatore della solidità del titolo. Un’apertura a £1,76 milioni con un cast di questo livello crea aspettative: il pubblico che non è andato nel primo weekend dovrà avere ragioni convincenti per farlo nel secondo. La commedia d’epoca, quando funziona, tende a costruire il suo pubblico per passaparola — e con quattro nomi come Colman, Skarsgård, Dinklage e Debicki, il materiale per alimentare la conversazione non manca.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.