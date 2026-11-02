Il primo film cinese completamente generato dall’AI, Sanxingdui: Future Past, ha incassato solo 180mila dollari. Analisi del flop e implicazioni per i film intelligenza a

Il primo film cinese prodotto interamente con intelligenza artificiale e distribuito nelle sale cinematografiche ha incassato una cifra che difficilmente coprirà anche solo le spese di marketing: Sanxingdui: Future Past, thriller fantascientifico di Bona Film Group, uscito nelle sale cinesi alla fine di ottobre 2026, ha generato circa 180.000 dollari fino al lunedì successivo all’uscita, a fronte di un budget dichiarato di 1,5 milioni di dollari. Un esordio difficile da interpretare come semplice incidente di percorso, considerando che si tratta del primo lungometraggio generato al 100% dall’intelligenza artificiale ad aver ottenuto una distribuzione teatrale in Cina.

Un thriller sull’AI che non convince il pubblico dell’AI

C’è una certa ironia nella premessa narrativa di Sanxingdui: Future Past: il film racconta la storia di un archeologo che deve salvare un mondo futuro asservito all’intelligenza artificiale. Un soggetto che, nel contesto di un prodotto realizzato interamente con strumenti di generazione automatica, suona quasi come un’autocritica preventiva. Il pubblico cinese, evidentemente, non ha trovato la contraddizione abbastanza stimolante da comprare un biglietto.

Il dato di 180.000 dollari di incasso nei primi giorni di programmazione è significativo non tanto per il numero in sé — si tratta di un film a basso budget, con 1,5 milioni di dollari di produzione — quanto per il divario rispetto alle aspettative che un progetto così simbolicamente carico avrebbe potuto generare. Sanxingdui: Future Past non era un esperimento di nicchia distribuito su poche copie: era posizionato come un test su scala reale della capacità del cinema generato dall’AI di competere nel mercato teatrale tradizionale.

Bona Film Group e la scommessa industriale dietro il progetto

Bona Film Group è una delle società di produzione e distribuzione più attive del mercato cinematografico cinese, e la scelta di investire in un film di intelligenza artificiale non è casuale. Il settore dell’AI generativa applicata alla produzione audiovisiva è in rapida espansione in Cina, con investimenti pubblici e privati che puntano a ridurre i costi di produzione mantenendo — o almeno così si sperava — una qualità visiva sufficiente per le sale.

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Jiang Defu, chief operating officer della società, è tra i referenti istituzionali di questo progetto, che rappresenta un banco di prova concreto per capire se il pubblico di massa sia pronto ad accettare un lungometraggio dove ogni fotogramma, ogni scena, ogni elemento visivo è stato generato da sistemi di intelligenza artificiale senza intervento umano tradizionale nella fase di ripresa.

La risposta del box office, almeno per ora, è inequivocabile: il pubblico non si è presentato. Ma la domanda più interessante non è perché il film abbia deluso — le ragioni possono essere molteplici, dalla qualità percepita alla scarsa campagna promozionale — quanto cosa succederà ai prossimi progetti simili.

Il film di intelligenza artificiale come categoria emergente: cosa dice questo flop

Analizzare il fallimento commerciale di Sanxingdui: Future Past come un verdetto definitivo sull’intero settore sarebbe un errore metodologico. La storia del cinema è piena di film pionieristici che hanno fallito al box office senza che questo impedisse l’affermazione delle tecnologie o dei formati che rappresentavano. Eppure il contesto è rilevante.

Il mercato cinematografico cinese è uno dei più grandi al mondo per volume di spettatori e capacità di assorbire prodotti locali, anche a budget ridotto. Se un film di intelligenza artificiale non riesce a trovare pubblico in questo contesto — dove la curiosità per le nuove tecnologie è storicamente alta e dove la produzione locale gode di un vantaggio competitivo strutturale rispetto ai titoli stranieri — il segnale merita attenzione.

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Uno degli elementi che probabilmente ha pesato è la percezione qualitativa. Il pubblico delle sale non ragiona in termini di processo produttivo: ragiona in termini di esperienza. Un film generato dall’AI può essere tecnicamente interessante e visivamente acerbo allo stesso tempo, e il secondo aspetto rischia di prevalere nel momento in cui lo spettatore deve decidere se vale il prezzo di un biglietto. Fortune ha riportato i dati di incasso sottolineando proprio il divario tra l’ambizione del progetto e la risposta del mercato.

Il budget da 1,5 milioni di dollari: un parametro che cambia le regole

Il dato forse più interessante dell’intera vicenda non è l’incasso, ma il budget di 1,5 milioni di dollari. Produrre un lungometraggio di fantascienza — un genere che storicamente richiede investimenti significativi in effetti visivi, scenografie e post-produzione — con meno di un milione e mezzo di dollari sarebbe stato impensabile fino a pochi anni fa. Il fatto che Sanxingdui: Future Past esista, che sia stato completato e distribuito in sala con quel budget, è di per sé un dato industriale che le major cinematografiche di tutto il mondo stanno osservando con attenzione.

Se i costi di produzione di un film di fantascienza possono scendere a questi livelli grazie all’intelligenza artificiale, la soglia di rischio finanziario cambia radicalmente. Un flop da 180.000 dollari su un investimento da 1,5 milioni è una perdita dolorosa ma non devastante per una società come Bona Film Group. La stessa logica applicata a un blockbuster tradizionale da 150 milioni di dollari sarebbe catastrofica.

Questo significa che il modello economico del film intelligenza artificiale a basso budget potrebbe sopravvivere ai flop individuali: basta che qualcuno, prima o poi, trovi la formula giusta per trasformare la curiosità tecnologica in pubblico pagante. Sanxingdui: Future Past non ci è riuscito, ma ha aperto un percorso che altri produttori — in Cina e altrove — seguiranno con budget simili e aspettative calibrate di conseguenza. Il vero test non era questo film: è ciò che verrà dopo, quando l’industria avrà capito cosa il pubblico è disposto ad accettare da una macchina che fa cinema.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.