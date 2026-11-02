A Lucca Comics & Games 2026, Mediaset Infinity si presenta con due anteprime che coprono fronti molto diversi tra loro: un docu-game inedito dedicato alla crisi climatica e due episodi mai trasmessi in Italia della Saga del Paese di Wa di One Piece. La scelta del festival lucchese — uno degli appuntamenti europei più seguiti dagli appassionati di cultura pop, anime e fumetto — come vetrina per entrambi i progetti dice qualcosa di preciso su come la piattaforma intende costruire la propria identità editoriale.

RIFT al Cinema Centrale: il docu-game sul clima arriva il 15 novembre

Il titolo più inedito tra le due proposte di Mediaset Infinity al Lucca Comics 2026 è senza dubbio RIFT – Il futuro è in gioco, un docu-game dedicato alle sfide poste dal cambiamento climatico. Il progetto è diretto da Claudio Di Biagio e prodotto da Infinity LAB, la divisione produttiva interna alla piattaforma.

La presentazione ufficiale era fissata per sabato 31 ottobre alle 11:30 al Cinema Centrale di Lucca: una collocazione che non è casuale. Il Cinema Centrale è da anni uno degli spazi più istituzionali del festival, spesso riservato a panel e proiezioni con ambizioni oltre il semplice intrattenimento di genere. Portare lì un docu-game sul clima significa posizionarlo come contenuto da prendere sul serio, non come prodotto di nicchia per appassionati di sostenibilità ambientale.

Il formato docu-game è ancora relativamente raro nel panorama italiano dello streaming. Mescola la struttura narrativa del documentario con meccaniche interattive che coinvolgono attivamente lo spettatore nelle scelte — in questo caso, scelte legate alle sfide climatiche del presente e del futuro prossimo. Di Biagio è un nome noto nell’ambiente della produzione digitale italiana, con un percorso che parte dal web e arriva alle piattaforme: una scelta coerente per un prodotto che punta a intercettare un pubblico giovane, abituato a contenuti multimediali e nativamente digitale.

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RIFT – Il futuro è in gioco arriverà in esclusiva su Mediaset Infinity a partire dal 15 novembre 2026. La finestra è stretta rispetto alla presentazione lucchese — meno di tre settimane — il che suggerisce che la campagna promozionale sia già nella sua fase finale e che l’anteprima al festival serva soprattutto a generare attenzione critica e passaparola prima del lancio sulla piattaforma.

One Piece e la Saga del Paese di Wa: due episodi inediti per i fan italiani

Il secondo fronte dell’operazione Mediaset Infinity Lucca Comics 2026 è più atteso dalla grande massa dei visitatori del festival: la piattaforma ha portato a Lucca due episodi inediti di One Piece, tratti dalla Saga del Paese di Wa — in giapponese Wano Kuni, in inglese nota come Wano Country Saga.

Si tratta di uno degli archi narrativi più amati e attesi dell’intera serie, sia dai lettori del manga originale di Eiichiro Oda sia dagli spettatori dell’anime. La Saga del Paese di Wa rappresenta uno dei momenti di maggiore ambizione visiva e narrativa dell’adattamento animato: combattimenti su scala epica, una regia più cinematografica rispetto agli archi precedenti, e una risoluzione di storyline aperte da anni. Portare episodi inediti di questo arco a Lucca significa offrire ai fan italiani qualcosa che non hanno ancora visto — un argomento di richiamo difficile da ignorare per chiunque segua la serie.

A rafforzare la presenza del franchise al festival, One Piece dispone quest’anno di un padiglione dedicato al Baluardo Santa Maria di Lucca Comics & Games 2026. Non si tratta quindi di una semplice proiezione isolata, ma di un’esperienza articolata che occupa uno spazio fisico rilevante all’interno della manifestazione. Il padiglione è un segnale di quanto il franchise — e la sua distribuzione italiana attraverso Mediaset Infinity — sia considerato un asset strategico di primo piano.

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Infinity LAB e la scommessa sui contenuti originali italiani

Guardando le due anteprime insieme, emerge una logica che vale la pena sottolineare. Infinity LAB, la struttura produttiva che ha realizzato RIFT, è l’indicatore più concreto di una volontà di costruire contenuti originali italiani per la piattaforma — non semplice acquisizione di catalogo estero, ma produzione propria con una firma riconoscibile.

Il docu-game diretto da Di Biagio è un formato sperimentale per il mercato italiano, e portarlo a Lucca — davanti a un pubblico giovane, curioso, abituato a ibridazioni tra media diversi — è probabilmente la scelta più intelligente per testarne la ricezione prima del lancio ufficiale. Se RIFT funziona come conversazione al festival, la piattaforma ottiene un segnale utile prima ancora che il prodotto sia disponibile al grande pubblico il 15 novembre.

One Piece, dall’altra parte, è un contenuto consolidato con una fanbase vastissima: portarlo in anteprima a Lucca non è una scommessa, è una certezza di affluenza e di engagement. La combinazione dei due — il formato sperimentale e il franchise globale — racconta di una piattaforma che cerca di allargare il proprio profilo senza rinunciare ai titoli di sicuro richiamo.

Per chi era presente a Lucca il 31 ottobre e ha assistito alla presentazione al Cinema Centrale, RIFT – Il futuro è in gioco sarà disponibile su Mediaset Infinity dal 15 novembre. Per gli episodi inediti di One Piece, il padiglione al Baluardo Santa Maria ha offerto un’esperienza pensata esplicitamente per i fan della serie — uno di quei momenti in cui un festival smette di essere solo una fiera e diventa un appuntamento editoriale vero e proprio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.