Il trailer finale di Dune – Parte Tre è arrivato il 27 ottobre 2026 sul canale ufficiale di Warner Bros. Pictures, e non lascia spazio a dubbi sul tono che Denis Villeneuve ha scelto per chiudere la sua trilogia: nessuna redenzione, nessun trionfo. Solo le conseguenze di un potere conquistato a ogni costo. Il dune parte tre trailer finale è probabilmente il materiale promozionale più cupo e politicamente denso che la saga abbia prodotto finora.

Quasi vent’anni dopo: Paul Atreides non è più l’eroe

Il film è ambientato quasi due decenni dopo che Paul Atreides ha preso il controllo dell’Imperium. È una scelta narrativa che cambia tutto. Timothée Chalamet non interpreta più il giovane messia in fuga attraverso le dune di Arrakis, ma un Imperatore che il trailer descrive esplicitamente come spietato. Il peso del potere ha trasformato il personaggio in qualcosa che il pubblico faticava ad anticipare guardando i primi due capitoli.

Quello che il dune parte tre trailer mette in scena con chiarezza è la struttura di un racconto sul potere corruttore: Paul è tormentato da visioni di un collasso imperiale imminente e dal riaffiorare di un amore creduto perduto. La costruzione visiva di Villeneuve — già riconoscibile nei film precedenti — qui si fa ancora più claustrofobica, come se l’enormità dello spazio aperto di Arrakis fosse stata sostituita dai corridoi stretti del palazzo imperiale.

Chani al centro di una cospirazione che ridefinisce il film

Il personaggio di Zendaya torna con un peso narrativo centrale. Il trailer posiziona Chani al cuore di una cospirazione avvolgente che coinvolge direttamente Paul — non come vittima passiva, ma come figura la cui presenza e le cui scelte sembrano inestricabilmente legate agli eventi che minacciano il regno. La formulazione scelta da Warner Bros. nel materiale ufficiale è precisa: Chani è al centro del mistero che si dispiega, non semplicemente una pedina.

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Questa ambiguità narrativa è esattamente il tipo di tensione drammatica che Villeneuve sa gestire meglio. Nei due capitoli precedenti, il rapporto tra Paul e Chani era già il punto di attrito più interessante della saga — più delle battaglie, più della politica imperiale. Con Dune – Parte Tre, quella tensione diventa il motore principale della storia.

Un cast che si allarga: le new entry del trailer finale

Il dune parte tre trailer conferma un ensemble di altissimo livello. Accanto a Chalamet e Zendaya tornano Rebecca Ferguson e Florence Pugh, già presenti nel secondo capitolo. Ma il trailer introduce con maggiore evidenza Jason Momoa, Isaach de Bankolé, Charlotte Rampling e Anya Taylor-Joy, quest’ultima apparsa brevemente anche in Dune – Parte Due.

La presenza di un cast così articolato suggerisce che Villeneuve abbia costruito un film corale, dove il crollo di Paul non è solo personale ma si riflette su ogni figura che lo circonda. Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures co-producono il film, confermando la stessa struttura produttiva che ha sostenuto i capitoli precedenti.

Le date di uscita: l’Italia precede gli Stati Uniti

Dune – Parte Tre arriva nelle sale italiane il 16 dicembre 2026, due giorni prima dell’uscita americana fissata al 18 dicembre 2026. Non è un dettaglio trascurabile: il mercato europeo, e quello italiano in particolare, ha risposto in modo molto solido ai due capitoli precedenti, e la scelta di anticipare l’uscita in Italia rispetto agli Stati Uniti riflette una strategia distributiva consapevole.

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Dicembre è storicamente uno dei mesi più competitivi dell’anno cinematografico, e posizionare un titolo di questa portata a metà mese significa puntare sulla stagione natalizia con un film che non assomiglia a nulla di festivo: nessuna commedia, nessuna storia di redenzione semplice. Solo la caduta di un impero e le domande che quella caduta solleva.

Villeneuve e il progetto di una trilogia letteraria portata a termine

Con questo terzo capitolo, Denis Villeneuve completa un’impresa che molti ritenevano impossibile: adattare l’intera saga principale di Frank Herbert con coerenza stilistica e ambizione narrativa costanti. Il regista canadese ha costruito i due film precedenti come un dittico — il primo più contemplativo e introduttivo, il secondo più politico e viscerale. Il trailer del terzo suggerisce un tono ancora diverso: più intimo, più tragico, quasi shakespeariano nella sua insistenza sul tema del re che diventa tiranno.

Il dune parte tre trailer non mostra battaglie spettacolari in primo piano. Mostra volti. Mostra sguardi. Mostra Paul che guarda qualcosa fuori campo con un’espressione che non è più quella del prescelto, ma quella di chi sa di aver perso qualcosa di irreparabile. È una scelta precisa, e dice molto su come Villeneuve intende chiudere la storia.

Il trailer completo è disponibile sul canale YouTube ufficiale di Warner Bros. Pictures. Dune – Parte Tre arriva nei cinema italiani il 16 dicembre 2026: è uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, e il materiale finora rilasciato suggerisce che Villeneuve non abbia intenzione di deludere chi ha seguito la trilogia fin dall’inizio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.